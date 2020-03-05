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Без паники. Инстаграм без масок. Эрдоган в Москве

09:12. 5 марта 2020 23 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога мы говорили о том, кто распускает слухи, и как это влияет на панические настроения в обществе. Кроме того, обсудили вопросы отсутствия медицинских масок в наших аптеках, прямые эфиры в Интсаграме. Напоследок поступил вопрос по поводу Турции и прилёта Эрдогана в Москву.

Хронометраж:
00:03 — о том, кому выгодно распускать слухи
06:40 — про поездку в Италию
11:41 — о дефиците масок в аптеках
16:52 — о прямых эфирах в Инстаграме
19:20 — зачем Эрдоган летит в Москву
25:32 — о статуэтках на столе

Николай Стариков: Без паники. Инстаграм без масок. Эрдоган в Москве
 
 
 
 

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/bez-paniki-instagram-bez-masok-jerdogan-v-moskve-113647

Метки: блог, Видео

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