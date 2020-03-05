Без паники. Инстаграм без масок. Эрдоган в Москве
В новом выпуске видеоблога мы говорили о том, кто распускает слухи, и как это влияет на панические настроения в обществе. Кроме того, обсудили вопросы отсутствия медицинских масок в наших аптеках, прямые эфиры в Интсаграме. Напоследок поступил вопрос по поводу Турции и прилёта Эрдогана в Москву.
Хронометраж:
00:03 — о том, кому выгодно распускать слухи
06:40 — про поездку в Италию
11:41 — о дефиците масок в аптеках
16:52 — о прямых эфирах в Инстаграме
19:20 — зачем Эрдоган летит в Москву
25:32 — о статуэтках на столе
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P.S. Предыдущие выпуски:
- О деле «Сети»
- ЮКОС, Ходорковский и $50 млрд Гааги
- Об антисоветчике Арановском из Конституционного суда
- Продажа Сбербанка, Колчак и Тухачевский, Платошкин
- Об Израиле, Трампе и компромиссах за наш счет
- О выходе Великобритании из Евросоюза
- Кто и зачем фальсифицирует историю
- Пандемия «гретологии» как фактор мировой экономики
- Эпидемия кoрoнoвируcа из Китая и поправки в Конституцию России
- Путин и конституционная реформа
Источник: https://nstarikov.ru/bez-paniki-instagram-bez-masok-jerdogan-v-moskve-113647