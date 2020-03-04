Турция объявила, что сирийский Идлиб принадлежит Турции или о горячей фазе конфликта.
26 февраля 2020 года президент Турции на форуме своей исламистской политической партии заявил, что сирийская провинция Идлиб, наводненная террористами, принадлежит Турции в качестве турецкой территории и находится под защитой Турции.
"Мы там хозяева". - сказал Эрдоган, добавив, что "Турция не уйдет с суверенной территории и выдвинет ультиматум Асаду, чтобы тот отступил".
Турецкий лидер исключил вывод турецких войск из Идлиба, где они поддерживают боевиков, сражающихся с сирийской армией. Он также выдвинул Дамаску ультиматум отступить за турецкие наблюдательные посты, расположенные на сирийской земле.
"Мы не отступим в Идлибе. Мы не гости в этом мире, мы хозяева", - громко продолжил Эрдоган.
Уже на следующий день, 27 февраля турецкая англоязычная газета Yeni Safak отметила, что Турция изменила ситуацию в Ливии, которая ранее складывалась в пользу ливийского военачальника Хафтара. По мнению издания Эрдоган видит признаки того, что Турция вводит новые международные реалии как в Сирии, так и в Ливии.
В этот же день появилась информация о том, что в результате авиаудара в Идлибе погибли 40 турецких солдат. Турецкие чиновники обвинили в их смерти сирийских военных. Анкара призвала страны НАТО поддержать ее в Идлибе, однако даже союзники Америки в Европе прохладно восприняли турецкие призывы.
Ситуация вокруг Идлиба накаляется уже давно.
В сентябре 2018 года президент США Дональд Трамп с союзниками недвусмысленно дал понять, что если Сирия и Россия попытаются восстановить контроль сирийского правительства над сирийской провинцией Идлиб, то США и их союзники значительно обострят свою войну против правительства Сирии.
В ответ на заявление Трампа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе своего визита в Дамаск заявил, что "террористы должны быть вычищены из провинции, и Идлиб в целом должен быть возвращен под контроль правительства".
Террористы всех мастей изначально вытеснялись в Идлиб со всей Сирии. Это было сделано для того, чтобы свести к минимуму число жертв среди гражданских лиц, когда сирийская армия будет освобождать территорию под российским воздушным прикрытием.
Такой план позволил бы находящимся там гражданским скрыться на территории, удерживаемой сирийским правительством, а вооруженные силы Сирии затем двинулись бы и ликвидировали оставшихся там джихадистов, поддерживаемых США, Турцией и Израилем.
17 сентября того же года президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган совместно объявили в Тегеране о создании до 15 октября демилитаризованной зоны (ДМЗ) между правительственными войсками и боевиками. Ширина зоны будет составлять 15-20 км», что сопоставимо с корейской ДМЗ шириной 4 км .
Тогда Турция взяла на себя обязательства разоружить всех находящихся в Идлибе террористов и бандитов без участия в этом войск Асада.
В дальнейшем Эрдоган недвусмысленно дал понять, что в действительности хотел захватить сирийскую территорию как можно большего размера для расширения Турции за счет сирийских земель.
Вместо последовательного уничтожения очага терроризма Турция усиливала там свои позиции, создавая вспомогательную инфраструктуру в целях поглощения северной Сирии.
Таким образом, Эрдоган, при поддержке президента США Трампа и НАТО, фактически спас жизни десяткам тысяч джихадистов, включая членов их семей.
Ситуация вернулась на круги своя и теперь Эрдоган открыто угрожает Третьей мировой войной, если Россия и Сирия будут сопротивляться захвату Турцией Идлиба и защите ею многих тысяч джихадистов.
Очевидно, что ни Россия, ни Сирия и ни Иран не согласились на турецкое предложение.
Интересно, что совсем недавно, 22 октября 2019 года, Эрдоган пообещал Путину в Сочи, что "обе стороны подтверждают свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии" и что "они подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и сорвать сепаратистские планы на сирийской территории".
Однако не прошло и несколько месяцев, как Анкара заняла прямо противоположную позицию.
Теперь противостояние вошло в горячую фазу. Турецкие беспилотники бомбят сирийские вооруженные силы, а сирийцы их сбивают.
На сегодняшний день турецкие ВВС сбили два сирийских бомбардировщика, а сирийцы шесть турецких боевых дронов, из которых один тяжелый разведывательный и два многоцелевых ударных.
Кроме того, турецкая группировке потеряла до 15 % танков и до 22 % легкой бронетехники.
Получив реальный болевой военный ответ Эрдоган сразу же начал апеллировать к "международному сообществу" и обвинять "кровавый режим Асада" в агрессии.
В ответ на просьбу Турции оказать ей военную помощь НАТО продемонстрировало только моральную поддержку, отказав в реальных действиях в Идлибе.
В ответ на этот отказ Турция запустила в Европу новые толпы беженцев. Почти 15 000 человек пытаются прорваться через сухопутную границу в Грецию.
При попустительстве со стороны турецких военных "беженцы" пытаются штурмом взять контрольно-пропускной пункт и проникнуть на территорию Греции, закидывая греческих пограничников шашками со слезоточивым газом и бутылками с зажигательной смесью.
Анкара готовит к марш-броску на Европу еще около 20 000 мигрантов. Учитывая, что в лагерях беженцев содержатся около 3 млн человек, этот ресурс у Турции не иссякнет вообще. А вот европейское сообщество, если не задобрит турецкого султана, вынуждено готовиться к неизбежному - принятию "новых миролюбивых европейцев".
Все это происходит на фоне разгорающейся в Европе пандемии короновируса, под напором которого уже страдает Италия.
Источник: https://politus.ru/v-mire/4187-turcija-objavila-chto-sirijskij-idlib-prinadlezhit-turcii-ili-o-gorjachej-faze-konflikta.html
Нет, дорогой, сирийская территория принадлежит Сирии.
Ополченцы туркоманы могут сесть за стол переговоров и добиться автономии.
Но и в этом случае это будет территория Сирии и народ Сирии.
А если там укрепилась в подземных бункерах армия Турции,
то это военная агрессия против другого государства.
эхх, какжаль, так не хочется оставаться без турецких помидоров.. но ведь из статьи очевидно что эрдоган главного хитропланщика обхитропланил по полной
И кто теперь будет гавкать по Крыму и Донбассу ?
Жора ,что твои все разнылись ,уже хоронят Эрдогашку,не верят в него ?-почему?
Моих тут нет. Только ситуативно. Кроме одного. А так – есть коротко -средне – и долгосрочные перспективы. Всем надо убрать Эрдогашку сегодня. И Европе , и Сирии , и Пиндосии, и Ирану ), и Грекам, и Кипру, и Израилю, и России.
Может быть и такой вариант. Асад отдает эту провинцию под автономию курдам и поддерживает их оружием. А уж курды постараются, им не привыкать воевать с турками…
За базар надо отвечать. Поставят султана на бабки. Эта заварушка типа донбаса и надолго, все таки 20 млн в сирии головорезов полно, придут и с ирана и со всех дыр .