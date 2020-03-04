Турция объявила, что сирийский Идлиб принадлежит Турции или о горячей фазе конфликта.

26 февраля 2020 года президент Турции на форуме своей исламистской политической партии заявил, что сирийская провинция Идлиб, наводненная террористами, принадлежит Турции в качестве турецкой территории и находится под защитой Турции.

"Мы там хозяева". - сказал Эрдоган, добавив, что "Турция не уйдет с суверенной территории и выдвинет ультиматум Асаду, чтобы тот отступил".

Турецкий лидер исключил вывод турецких войск из Идлиба, где они поддерживают боевиков, сражающихся с сирийской армией. Он также выдвинул Дамаску ультиматум отступить за турецкие наблюдательные посты, расположенные на сирийской земле.

"Мы не отступим в Идлибе. Мы не гости в этом мире, мы хозяева", - громко продолжил Эрдоган.

Уже на следующий день, 27 февраля турецкая англоязычная газета Yeni Safak отметила, что Турция изменила ситуацию в Ливии, которая ранее складывалась в пользу ливийского военачальника Хафтара. По мнению издания Эрдоган видит признаки того, что Турция вводит новые международные реалии как в Сирии, так и в Ливии.

В этот же день появилась информация о том, что в результате авиаудара в Идлибе погибли 40 турецких солдат. Турецкие чиновники обвинили в их смерти сирийских военных. Анкара призвала страны НАТО поддержать ее в Идлибе, однако даже союзники Америки в Европе прохладно восприняли турецкие призывы.

Ситуация вокруг Идлиба накаляется уже давно.

В сентябре 2018 года президент США Дональд Трамп с союзниками недвусмысленно дал понять, что если Сирия и Россия попытаются восстановить контроль сирийского правительства над сирийской провинцией Идлиб, то США и их союзники значительно обострят свою войну против правительства Сирии.

В ответ на заявление Трампа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе своего визита в Дамаск заявил, что "террористы должны быть вычищены из провинции, и Идлиб в целом должен быть возвращен под контроль правительства".

Террористы всех мастей изначально вытеснялись в Идлиб со всей Сирии. Это было сделано для того, чтобы свести к минимуму число жертв среди гражданских лиц, когда сирийская армия будет освобождать территорию под российским воздушным прикрытием.

Такой план позволил бы находящимся там гражданским скрыться на территории, удерживаемой сирийским правительством, а вооруженные силы Сирии затем двинулись бы и ликвидировали оставшихся там джихадистов, поддерживаемых США, Турцией и Израилем.

17 сентября того же года президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган совместно объявили в Тегеране о создании до 15 октября демилитаризованной зоны (ДМЗ) между правительственными войсками и боевиками. Ширина зоны будет составлять 15-20 км», что сопоставимо с корейской ДМЗ шириной 4 км .

Тогда Турция взяла на себя обязательства разоружить всех находящихся в Идлибе террористов и бандитов без участия в этом войск Асада.

В дальнейшем Эрдоган недвусмысленно дал понять, что в действительности хотел захватить сирийскую территорию как можно большего размера для расширения Турции за счет сирийских земель.

Вместо последовательного уничтожения очага терроризма Турция усиливала там свои позиции, создавая вспомогательную инфраструктуру в целях поглощения северной Сирии.

Таким образом, Эрдоган, при поддержке президента США Трампа и НАТО, фактически спас жизни десяткам тысяч джихадистов, включая членов их семей.

Ситуация вернулась на круги своя и теперь Эрдоган открыто угрожает Третьей мировой войной, если Россия и Сирия будут сопротивляться захвату Турцией Идлиба и защите ею многих тысяч джихадистов.

Очевидно, что ни Россия, ни Сирия и ни Иран не согласились на турецкое предложение.

Интересно, что совсем недавно, 22 октября 2019 года, Эрдоган пообещал Путину в Сочи, что "обе стороны подтверждают свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии" и что "они подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и сорвать сепаратистские планы на сирийской территории".

Однако не прошло и несколько месяцев, как Анкара заняла прямо противоположную позицию.

Теперь противостояние вошло в горячую фазу. Турецкие беспилотники бомбят сирийские вооруженные силы, а сирийцы их сбивают.

На сегодняшний день турецкие ВВС сбили два сирийских бомбардировщика, а сирийцы шесть турецких боевых дронов, из которых один тяжелый разведывательный и два многоцелевых ударных.

Кроме того, турецкая группировке потеряла до 15 % танков и до 22 % легкой бронетехники.

Получив реальный болевой военный ответ Эрдоган сразу же начал апеллировать к "международному сообществу" и обвинять "кровавый режим Асада" в агрессии.

В ответ на просьбу Турции оказать ей военную помощь НАТО продемонстрировало только моральную поддержку, отказав в реальных действиях в Идлибе.

В ответ на этот отказ Турция запустила в Европу новые толпы беженцев. Почти 15 000 человек пытаются прорваться через сухопутную границу в Грецию.

При попустительстве со стороны турецких военных "беженцы" пытаются штурмом взять контрольно-пропускной пункт и проникнуть на территорию Греции, закидывая греческих пограничников шашками со слезоточивым газом и бутылками с зажигательной смесью.

Анкара готовит к марш-броску на Европу еще около 20 000 мигрантов. Учитывая, что в лагерях беженцев содержатся около 3 млн человек, этот ресурс у Турции не иссякнет вообще. А вот европейское сообщество, если не задобрит турецкого султана, вынуждено готовиться к неизбежному - принятию "новых миролюбивых европейцев".

Все это происходит на фоне разгорающейся в Европе пандемии короновируса, под напором которого уже страдает Италия.

Источник: https://politus.ru/v-mire/4187-turcija-objavila-chto-sirijskij-idlib-prinadlezhit-turcii-ili-o-gorjachej-faze-konflikta.html