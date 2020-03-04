Технологии дискредитации – 2



Итак, рассмотрев хронику событий в СССР 1987 года на примере Матиаса Руста и в Беларуси 2012 года на примере «плюшевого десанта», выделим следующие общие и неизменные признаки военно-информационной провокации НАТО:



пересечение воздушного пространства только на гражданском воздушном судне, не подлежащем обязательному силовому реагированию со стороны сил ПВО провоцируемой страны, либо взлёт с аэродромов и площадок якобы не контролируемых местными авиаслужбами;



безопасность жизни и здоровья пилота (пилотов) как обязательное условие, закреплённое в международных правовых актах (статья 3 bis, пункт «a» Чикагской конвенции, единогласно добавленная на 25-й сессии Ассамблеи ИКАО 10 мая 1984 года);



соответственно, пилот — только гражданское лицо (отсутствие каких-либо внешних признаков принадлежности к военнослужащим стран НАТО, их спецслужбам);



пилот — гражданин не граничащего с НАТО государства либо гражданин страны, не входящей в НАТО, но находящейся с ним в союзных отношениях;



пересечение границы осуществляется с территорий стран — членов НАТО и их союзников;



политизированный информационный повод (в случае с Матиасом Рустом в СССР это был «призыв к миру», в случае с «плюшевым десантом» — «привлечение внимание международной общественности к правам человека в Беларуси», «выставление персоны президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в смешном виде, чтобы тем самым приблизить конец его правления»);



время проведения акции — государственные праздники, важные общественно-политические события и массовые мероприятия;



место проведения акции — столицы государств (в данных случаях Москва и Минск);



наличие скрытых групп соучастников акции, заранее прибывших в провоцируемую страну под видом туристов. Задача группы (групп) — разведка местности, оперативной обстановки, режима работы правоохранительных органов и спецслужб, рекогносцировка места проведения провокации;



отработка путей отхода и легализации акции, привлечение либо вербовка местных граждан, поддержка связи с основной группой и посольством, фото- и видеофиксация акции, готовность резервного вывода пилота (группы пилотов) на безопасную территорию либо на территорию, пользующуюся дипломатической юрисдикцией;



задействование для прикрытия местных граждан страны, где планируется провокация (аренда жилья без регистрации, транспорта, предоставление связи), их прямое соучастие в планируемом преступлении;



возможное использование в акции местных ранее судимых лиц для обеспечения прикрытия и политического «алиби» организаторов, заказчиков и основных участников провокации. Придание криминальной окраски проводимой провокации в случаях явки с повинной со стороны пособников и иных лиц, сообщений граждан, прямого разоблачения со стороны спецслужб и правоохранительных органов и задержания членов группы;



участие посольств и консульств страны, гражданами которой являются провокаторы, в координации и прикрытии действий этих групп на месте совершения преступления. Обеспечение их безопасности, резервная транспортировка пилотов в дипучреждения стран НАТО, финансирование и обеспечение связи между группами, а также задействование разведывательных сил и средств с позиций иностранных посольств;



широкое освещение инцидента в зарубежных и местных подконтрольных приграничным странам НАТО СМИ (поддержка участников и пособников акции);



управляемые и синхронные событиям провокации и реакции дискредитация и негативное освещение Вооружённых сил на международном и внутреннем уровне;



дискредитация и негативное освещение в международном медиапространстве и подконтрольных средствах массовой коммуникации действий политического руководства провоцируемой страны, в том числе и в привязке к Союзному государству, призывы к их смене либо выходу из интеграционных процессов, существующих военно-политических блоков (ОДКБ);



кадровые решения по профильному силовому блоку, смена военного руководства, информационные акции и провокации в отношении военнослужащих;



отказ от привлечения пилотов к ответственности по местному законодательству за аналогичные действия при пересечении воздушного пространства транзитных стран. Поэтому и выбираются территории стран — членов блока НАТО либо их союзников;



информационная раскрутка «героического образа» пилота и их пособников как «борцов за мир» в период ведения следствия и суда;



выплата участникам провокаций и их пособникам денежных премий от международных фондов и организаций в номинациях «защита прав человека», «за мир и безопасность» и т. д.;



информационное принуждение к освобождению участников провокаций и его (их) пособников, широкая популяризация инцидента после освобождения, в том числе публичная продажа на международных аукционах материальных носителей и средств совершения провокации;



подготовка и распространение информационных, документальных, печатных материалов, формирующих негативное общественное мнение в отношении внутренней и внешней политики, проводимой действующим политическим режимом провоцируемого государства (в дальнейшей привязке к Союзному государству);



использование данного инцидента в качестве отвлечения военных сил, и проведение в этот период на приграничной территории, самой границе скрытых разведывательных, войсковых и специальных операций по отработке способов пересечения государственной границы в разведывательно-диверсионных целях, а также в целях проведения непосредственной агрессии;



подстрекательство сторон к обоюдным военным действиям;



временное ослабление военного потенциала на период смены руководства силовых руководителей;



усиление информационного повода, образуемого в результате кадровых перестановок в силовом блоке;



использование созданной информационной площадки интернет-сети для закладки новых информационных площадок по дальнейшей дискредитации и деморализации военной системы Союзного государства;



информационная платформа по дальнейшему продвижению политических целей в течение 5–10 лет (подготовка антигосударственных протестов, экспорт «цветных революций» и «демократии».



Как видно, дело Руста внесло свой вклад в ослабление и деморализацию ВС СССР, а «плюшевый десант» ослабил белорусскую армию и государство.

Психологические установки от военных эмоциональных состояний и страхов трансформировались в политические предпочтения избирателей. Дисциплинарные взыскания и публичные увольнения генералов силовых ведомств после провокации являлись военной составляющей планируемого противником результата. Идти на поводу было ошибкой.

Меры реагирования на подобные провокации внутри системы не должны носить публичного характера. Меры реагирования должны быть адресованы только в адрес тех, кто организовал, участвовал и пособничал.

Любой случайный или подготовленный нарушитель воздушного пространства адекватно отреагирует на угрозу применения оружия либо его прямое применение. Церемониться в данном случае не стоит.

Например, Минобороны России разработало проект постановления правительства «О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ».



В нём прописан алгоритм действий Вооружённых сил РФ, если границу нарушит самолёт, преднамеренное крушение которого может привести к экологическим бедствиям, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов. Это также позволяет предотвратить теракты, связанные с угонами самолётов.



Согласно документу, при обнаружении такого неопознанного воздушного судна дежурные силы тут же будут приведены в готовность № 1, после чего боевые самолёты и вертолёты поднимутся в воздух, а органы управления полётами Единой системы организации воздушного движения подключатся к военным, чтобы помочь классифицировать нарушителя.



Повышенная готовность будет объявляться, если потенциальный нарушитель приблизится к госгранице на расстояние 50 км и менее (для Восточного военного округа — на 100 км, для приграничной приморской полосы — на 150 км).



Гражданские и военно-транспортные суда, экипаж которых отказывается выполнять радио- и визуальные команды, сначала попробуют выдворить за пределы воздушного пространства страны или принудить к посадке на аэродром.



Если нарушитель всё же продолжит полёт, самолёты ВКС возьмут его на сопровождение и выведут в зону, где осуществят перехват. Сначала нарушителя визуально и по радиоканалам предупредят, что по нему из-за неподчинения откроют огонь на поражение.



Перед самой атакой самолёты и вертолёты, имеющие стрелково-пушечное вооружение, последний раз заявят о серьёзности своих намерений — откроют предупредительный огонь. Если судно-нарушитель не отреагирует и на это, его собьют. При необходимости Вооружённым силам РФ разрешено задействовать зенитные ракетные, ракетно-артиллерийские и артиллерийские средства.

Такие меры соответствуют международному опыту, в том числе американскому. Так, в США после 11 сентября 2001 года разрешено сбивать любые самолёты, которые представляют опасность для АЭС или других стратегических объектов. По мнению американских военных, нормативно-правовая база должна предоставить возможность военным пресечь любой теракт и предотвратить катастрофу.

За ПВО Северо-Американского континента отвечает Командование воздушно-космической обороны (NORAD), созданное на основе двусторонних соглашений, подписанных правительствами США и Канады. Решение об уничтожении самолёта может быть принято командующим континентальным районом зоны ПВО.

Исходя из этого, нормативно-правовая база, регламентирующая алгоритм действий ПВО объединённой региональной группировки, должна быть унифицирована с учётом полученного опыта. Она должна предоставлять командованию объединённой региональной группировки ПВО возможность безболезненно принимать решения в кратчайшие сроки.

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Итак, «плюшевая бомбардировка» и инцидент с Матиасом Рустом как средство дискредитации и деморализации ВС и государственного строя свидетельствуют о неизменности технологий НАТО. Военно-информационные провокации НАТО комплексны по своему содержанию и носят гибридный характер.

Ответы на провокации должны быть адекватными, а именно:



своевременное информирование со стороны спецслужб руководства страны и военных ведомств о готовящихся и проводимых провокационных акциях со стороны приграничных территорий (суша, воздух, вода);



решительность и оперативность действий государственных органов по пресечению противоправной деятельности провокаторов и их пособников, в том числе с применением средств поражения;



немедленное и широкое освещение события в пользу государства по каналам СМИ и интернет-ресурсам, завоевание информационной инициативы;



разбор действий силового сектора только «за закрытыми дверями»;



непубличность кадровых и иных мер реагирования в силовом и государственном блоке, воздержание от резких кадровых ротаций, за исключением тех, кто прямо содействовал организаторам и участникам провокации;



принятие ответных мер (компетенция спецслужб);



привлечение к уголовной или иной юридической ответственности всех участников провокации;



введение уголовной ответственности за публичную компрометацию и дискредитацию в СМИ и социальных сетях Вооружённых сил и военнослужащих Союзного государства.



Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, обращаясь к военному руководству в июле 2012 года после «плюшевой бомбардировки», заявил: «Любой, кто решится незаконно пересечь государственную границу, должен быть остановлен. Любыми средствами. В том числе и с помощью оружия. Пограничники должны защищать свою Родину».

Это обращение актуально до сих пор по всей границе Союзного государства.