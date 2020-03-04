Сводки от ополчения Новороссии 04 марта 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки противник пять раз нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении боевики 93-й бригады по приказу военного преступника Брыжинского обстреляли н.п. Золотое-5, Голубовское, Донецкий и Березовское из минометов калибра 82 и 120 мм и вооружения БМП, выпустив девятнадцать мин и двадцать снарядов.

На дебальцевском направлении боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Шаповалова обстреляли из вооружения БМП, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета н.п. Логвиново.

Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении военных преступников Брыжинского и Шаповалова.

Мы призываем СММ ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских боевиков для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса

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Командование вооруженных формирований Украины продолжает скрывать небоевые потери личного состава в зоне «ООС».

На позициях 59-й бригады в районе н.п. Троицкое по причине нарушений правил и требований безопасности при установке минных заграждений произошла детонация минно-взрывного устройства.

В результате подрыва боевик Селиванов — сапер 10-го батальона — получил ранения, несовместимые с жизнью.

По данным нашего источника в 59-й бригаде, комбриг Шаповалов принял решение о сокрытии данного факта от вышестоящего штаба путем представления указанного военнослужащего как погибшего в результате обстрела.

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Помимо подрыва на собственных минах, нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в результате неуставных взаимоотношений.

По данным нашего источника, в настоящее время в 72-й бригаде работает совместная комиссия, состоящая из представителей следственных органов Украины и военной службы правопорядка. Причиной прибытия комиссии стал факт сокрытия убийства в бригаде.

В ночь с 29 февраля на 1 марта в месте дислокации 1-го батальона 72-й бригады в районе н.п. Золотое в ходе распития спиртных напитков выстрелом из собственного автомата в голову был убит боевик с позывным «Чинук».

С целью уклонения от ответственности причастный к убийству командир взвода доложил о происшествии, пытаясь списать содеянное на суицид. В настоящее время задержаны двое причастных к убийству боевиков, с ними работают следственные органы.

По имеющейся в нашем распоряжении информации, подразделения 46-й бригады испытывают перебои в тыловом обеспечении, выраженные в срыве подвоза питьевой воды.

В преддверии работы комиссии медицинской службы штаба «ООС», командир бригады Котенко приказал провести в срочном порядке санитарную обработку всего автомобильного транспорта и пищевых емкостей в связи с выявлением в них кишечной палочки, из-за которой на прошедшей неделе были госпитализированы двадцать боевиков.

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