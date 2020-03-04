Сужение сознания. Как нам продают жизнь насекомых
Ведущий Сергей Правосудов и психолог Алексей Захаров беседуют о том, какие вызовы встают перед современным человеком и что необходимо научиться делать каждому, чтобы достойно на них отвечать.
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