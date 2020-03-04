Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Психология

Сужение сознания. Как нам продают жизнь насекомых

20:26. 4 марта 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Ведущий Сергей Правосудов и психолог Алексей Захаров беседуют о том, какие вызовы встают перед современным человеком и что необходимо научиться делать каждому, чтобы достойно на них отвечать.

Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Научно-просветительская конференция: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…

#ДеньТВ #психология #воля #разум #характер #мозг #сознание #будущее

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2CsqxJpqLvc

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Идеалы и Цели: На пути к созиданию
...культурному (этическому), как внешнему выражению нравственного сознания, что является...нужно такими, какие они есть (Жизнь говорит нам: других кадров...восприятие партнёра в качестве суженого). Перманентное повисание: ..., плоды которой не продаются. П.С. После...
Феномен Юрия Горного
... полный аншлаг, все давно продано вперед. Сижу в ресторане той... человека в состояние измененного, суженного сознания. Оно подобно сну, хотя... уже твердо знал, какой будет дальнейшая жизнь, и мой энтузиазм...: - Очень хорошо, этого нам как раз и не хватало. Чем...
Страх телегонии. Кто виноват и что делать?
...к полноценной жизни, чтобы жизнь вообще продолжалась как таковая. Недавно...всём, что можно продать, о чём речь... и какой мир обрабатывает в своём сознании? У... кто рядом с нами. Вспомним, что качественный...или искать свою суженную или суженного за тридевять земель...
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
...лучше меньше произвести и дороже продать, чем больше произвести и ...сознания...О.Дудник Показать/Скрыть описание В то время как ...Я не знал, что подвергнусь суженью После смерти, - Но в ... куклу предлагают нам воспринимать как Высоцкого, который в жизни весь был...
Бэкграунд, выпуск-244 за 11 февраля 2012
... приводит к сужению сферы употребления доллара...достаточного для нормальной жизни. Заработок определяет... форме передает нам смысл деяний ...«рудиментом» человеческого сознания как совесть. Исчерпывающую характеристику...произвести и дороже продать, чем больше ...
Психологические приемы манипулирования психическим сознанием
...как эмоциональная заражаемость. Известно, что в процессе жизни...как бы забыли о субсидиях России. В результате обмана населения дружественных нам..., манипулятор желает продать в безлюдном месте...попадает в суженное, измененное состояние сознания. Тормозится ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)