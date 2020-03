Переплетение судеб дома Романовых и династии Виндзоров в Англии.

Дом Романовых.

У императора Александра II Николаевича (17 (29) апреля 1818 - 1 (13) марта 1881) и его супруги, дочери великого герцога Людвига II Гессенского, императрицы Марии Александровны (27 июля (8 августа) 1824 - 22 мая (8 июня) 1880) было восемь детей: Александра (1842—1849), Николай (1843—1865), Александр (1845—1894), Владимир (1847—1909), Алексей (1850—1908), Мария (1853—1920), Сергей (1857—1905) и Павел (1860—1919).

Николай Лавров Император Александр II Освободитель. 1868 г.

Francois Xavier Winterhalter Portrait of Empress Maria Alexandrovna 1857 г.

Старший сын Николай воспитывался, как наследник престола. Николай Александрович Романов (8 (20) сентября 1843, Царское Село, близ Санкт-Петербурга — 12 (24) апреля 1865, Ницца, Франция) носил титулы Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич и Великий Князь после кончины в 1855 году его деда императора Николая I и восшествия на престол отца. Николай был назван в честь своего деда и после предполагаемого восшествия на престол должен был стать Николаем II. Он являлся атаманом всех казачьих войск, генерал-майором Свиты Его Величества и канцлером Гельсингфорсского университета.

Сергей Зарянко Портрет Великого князя наследника цесаревича Николая Александровича. 1866 г.

Как отмечают современники, мальчик рос всеобщим любимцем, отличался умом, приятной внешностью и характером. Родители и дедушка с бабушкой души в нем не чаяли, особенно страстно была привязана к нему мать. Из братьев и сестер Николай был наиболее близок со следующим за ним по возрасту (на два года младше) братом Александром — будущим императором Александром III.

Сергей Зарянко Портрет великого князя Александра Александровича в свитском сюртуке. 1867 г.

В начале 1860-х годов цесаревич Николай Александрович в сопровождении своего воспитателя графа С. Г. Строганова совершил ознакомительные поездки по стране. Весной 1864 года он поехал за границу.

Находясь в Дании, Николай сделал предложение дочери датского короля Христиана IX - принцессе Дагмар (14 (26) ноября 1847, Копенгаген, Дания — 13 октября 1928 замок Видёре под Клампенборгом, Дания). 20 сентября 1864 года — в день своего рождения, в который ему исполнился 21 год — совершилась официальная помолвка Николая и Дагмар.

Heinrich von Angeli Portrait of Grand Duchess Maria Fiodorovna.

Перед свадьбой Николай отправился в путешествие по Италии, где почувствовал недомогание: после ушиба у него начались сильные боли в спине, от которых он вскоре слёг. Когда состояние здоровья старшего брата стало угрожающим, младший брат Александр поспешил к нему в Ниццу, по пути к нему присоединилась принцесса Дагмар с матерью.

Наследник цесаревич Николай Александрович с невестой принцессой Дагмарой 1865 г.

Но они застали наследника престола уже при смерти. 13 апреля 1865 года цесаревич скоропостижно умер во Франции от туберкулезного менингита спинного мозга. Неожиданная кончина молодого наследника престола потрясла Российскую Империю и семью Романовых. Великая княжна Ольга Николаевна писала, что со смертью старшего сына «из императрицы вынули душу».

По закону цесаревичем и наследником престола был провозглашён второй сын Александр Александрович (26 февраля (10 марта) 1845, Аничков дворец, Санкт-Петербург — 20 октября (1 ноября) 1894, Ливадийский дворец, Крым), который после смерти отца 1 (13) марта 1881 года стал императором Александром III.

Еще до своей смерти, Александр II намеревался женить наследника престола на имевшей репутацию красавицы датской принцессе Александре. Но эти планы были расстроены усилиями британской королевы Виктории, которая поспешила женить на ней своего сына Альберта (впоследствии короля Эдуарда VII).

Летом 1866 года цесаревич Александр поехал путешествовать по Европе и по дороге заехал в Копенгаген к невесте покойного брата, которая приглянулась ему при первой встрече. Отцу он написал: «Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни (так в семье Романовых звали Дагмару), тем более что она так нам дорога. Даст Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на всё это милая Минни; я не знаю её чувства ко мне, и это меня очень мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе. Я усердно молюсь Богу, чтобы Он благословил меня и устроил моё счастье». Существует легенда, что перед смертью старший брат Николай попросил Александра не бросать Дагмару.

17 июня 1866 года состоялась их помолвка в Копенгагене, а через три месяца наречённая невеста прибыла в Кронштадт. 13 октября состоялся обряд обручения, миропомазания и наречения новым именем — великой княгиней Марией Фёдоровной. Бракосочетание прошло в Зимнем дворце 28 октября (9 ноября) 1866 года. Таким образом, невеста покойного Николая стала супругой его брата, будущего императора.

Иван Крамской Портрет Александра III. 1886 г.

Иван Крамской Портрет императрицы Марии Фёдоровны.

Говорят, что своего старшего сына и наследника, родившегося через три года после кончины Николая Александровича, Александр III назвал в честь своего любимого старшего брата. Спустя 26 лет этот мальчик станет последним императором Николаем II (6 (18) мая 1868, Царское Село — 17 июля 1918, Екатеринбург).

Эрнест Липгарт Портрет императора Николая II. 1900 г.

Кстати, Николай II имел поразительное портретное сходство со своим двоюродным братом - британским королем с 6 мая 1910 Георгом V, сыном короля Эдуарда VII и родной сестры Дагмар - Александры Датской.

Российский император Николай II

Английский король Георг V.

Вот и настало время перейти к истории англичан.

Династия Виндзоров.

В Англии до 6 мая 1910 года правил старший сын королевы Виктории и принца-консорта Альберта Саксен-Кобург-Готского первый из Саксен-Кобург-Готской (ныне Виндзорской) династии король Эдуард VII (Edward VII) (9 ноября 1841, Букингемский дворец, Лондон — 6 мая 1910, там же).

Franz Xaver Winterhalter Albert Prince Wales. 1864 г.

Поскольку его мать жила долго и умерла в январе 1901 года, то Эдуард вступил на престол в 59-летнем возрасте. До восшествия на престол принц Уэльский был больше известен под своим крестильным именем Альберт (уменьшительно Берти), и мать (в память о покойном муже) хотела, чтобы сын царствовал под именем Альберт-Эдуард I. Однако, так как королей Британии с именем Альберт не было (это имя англичане считают немецким), не было прецедентов и использования двойных имён, тронным именем преемника Виктории стало второе имя — Эдуард.

Samuel Luke Fildes King Edward VII. The National Portrait Gallery, London

Коронация нового монарха была назначена на 26 июня 1902 года, однако за несколько дней до этой даты король перенёс сильный приступ аппендицита, потребовавший немедленной операции, поэтому единственный раз за всю историю Великобритании коронацию перенесли, и она состоялась 9 августа того же года. Эдуарда называли «дядей Европы», поскольку он приходился дядей нескольким европейским монархам, включая Николая II и Вильгельма II. Он был первым британским монархом, побывавшим в России, внёс большой личный вклад в создание Антанты. Впрочем, не о правлении английского монарха рассказываю здесь.

Kiing Edward VII in Balmoral. 1904 г.

Эдуард, еще будучи престолонаследником, принцем Уэльским, 10 марта 1863 года женился, как я уже писал выше, на Александре Датской (1 декабря 1844, Копенгаген — 20 ноября 1925, Садрингемский дворец), старшей дочери датского короля Христиана IX и его супруги Луизы фон Гессен-Кассель, а также родной сестре русской императрицы Марии Фёдоровны (Дагмары), жены Александра III.

Samuel Luke Fildes Portrait of Alexandra of Denmark. 1905 г.

Будучи еще принцем Уэльским, Эдуард не допускался матерью к государственным делам, поэтому он был известен своими пристрастиями к бегам и охоте, слыл большим поклонником прекрасного пола (среди его фавориток была Сара Бернар). Впрочем, он не особо скрывал это от Александры, которая поддерживала с этими женщинами ровные отношения. Кстати, правнучка его последней любовницы, Алисы Кеппел, стала любовницей, а потом женой нынешнего принца Уэльского Чарльза — это Камилла Паркер Боулз.

В браке Эдуарда и Александры родилось шестеро детей: Альберт Виктор (8 января 1864 — 14 января 1892),

Георг (3 июня 1865 — 20 января 1936), Луиза (20 февраля 1867 — 4 января 1931), Виктория (6 июля 1868 — 3 декабря 1935), Мод (26 ноября 1869 — 20 ноября 1938) и Александр Джон (6 апреля 1871 — 7 апреля 1871), умерший в младенчестве.

Старший сын принца и принцессы Уэльских Альберт Виктор родился 8 января 1864 года в Виндзоре за два месяца до срока. Внук королевы Виктории по прямой мужской линии, он был вторым в порядке наследования британской короны после своего отца. Принц Альберт, известный как «Эдди», проходил обучение вместе с младшим братом-погодком Георгом. Учителя отмечали его рассеянность и слабые способности к учению, возможно, связанные с недоношенностью или болезнью (говорили, что у принца слабая форма эпилепсии и даже нарушение слуха).

Prince Albert Victor, Duke of Clarence.

Морским кадетом Альберт Виктор много ездил по миру, совершил два кругосветных путешествия, затем формально служил в армии, не исполняя никаких обязанностей. 24 мая 1890 года Альберту были присвоены титулы герцога Кларенса и Эвондейла, графа Атлонского.

В это же время родители решили женить старшего сына. Кандидатками в его невесты были Алиса Гессенская (будущая российская императрица Александра Фёдоровна, жена Николая II) и правнучка Луи-Филиппа I Елена Орлеанская, к которой сватался уже сам цесаревич Николай II Александрович.

Принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская (25 мая 1872 — 17 июля 1918) –была четвёртой дочерью великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери английской королевы Виктории. Алиса родилась в Дармштадте и жила в Гессене. В 1878 году там распространилась эпидемия дифтерии, от которой умерли ее мать и младшая сестра Мэй. После этого Алиса жила в Великобритании и считалась любимой внучкой королевы Виктории, которая называла её Sunny («Солнышко»).

Её старшая сестра Элла (в православии — Елизавета Фёдоровна) вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, сына Александра III. В январе 1889 года она приехала к сестре в Россию и познакомилась с наследником- цесаревичем Николаем Александровичем (будущим Николаем II). Вспыхнул роман, но это отдельная история.

Александр Соколов Портрет императрицы Александры Федоровны. 1901 г.

А вот между Альбертом Виктором и Еленой вспыхнули взаимные чувства, но, несмотря на то, что этот предполагаемый брак поддержали и бабушка Виктория и мать Александра Датская, против него решительно возразили отец Елены и папа Лев XIII, не желавшие, чтобы принцесса изменила католицизму и приняла англиканство (это требуется Актом об устроении 1701 года, по которому муж католички не может быть наследником британского престола).

Елена Орлеанская 1885 г.

В 1891 году герцог Кларенс Альберт Виктор обручился с Марией Текской, принцессой Мэй. Виктория Мария Августа Луиза Ольга Паулина Клодина Агнесса (26 мая 1867 — 24 марта 1953) была дочерью принца Франца из немецкой семьи князей Текских — морганатической ветви Вюртембергского дома.

Queen Mary, as Duchess of York. 1890е г.

К Марии Альберт Виктор питал искренние чувства, однако в январе 1892 года, к большому потрясению родителей и еще живой бабушки Виктории, он скончался во время эпидемии гриппа, спустя неделю после своего дня рождения (ему стукнуло 28 лет) и за полтора месяца до назначенной свадьбы.

С личностью Альберта Виктора связано немало легенд, которые, впрочем, документально не подтверждены и даже в чем-то опровергнуты. Существовали слухи о причастности принца Альберта к скандалу вокруг гомосексуального борделя на Кливленд-стрит, обнаруженного в Лондоне в 1889 году, якобы внук королевы посещал этот бордель. В 1962 году в печати появилась история, которая отождествляла Альберта Виктора с Джеком Потрошителем, но она была опровергнута хронологией перемещений самого принца. А еще говорили, что Альберт не умер, а был по договорённости членов семьи устранён из линии наследования, поскольку такая скандальная фигура не могла быть королём. Что казалось совсем бредом!

Принцесса Мэй положила свой венок невесты на гроб жениха. А в следующем, 1893 году она вышла замуж за младшего брата своего жениха, принца Георга, с которым её сблизил общий траур по близкому человеку. Вообщем, как и в истории с Александром III, и невеста брата, и его права на престол достались второму сыну Эдуарда VII - Георгу (3 июня 1865 — 20 января 1936).

Samuel Luke Fildes George V in coronation robes. 1911 г.

Георг получил военно-морское образование. В течение трёх лет с 1879 года он служил мичманом на корвете. В мае 1892 года королева Виктория присвоила внуку титул герцога Йоркского.

После смерти бабушки в январе 1901 года он получил герцогства Корнуолл в Англии и Ротсей в Шотландии. 9 ноября 1901 года после коронации своего отца Эдуарда VII он стал принцем Уэльским, а в 1910 году, после смерти отца — королём Георгом V. Коронация прошла 22 июня 1911 года в том же самом, как и вчера, Вестминстерском аббатстве.

До восшествия мужа на трон Мария Текская была также принцессой Уэльской и герцогиней Корнуолльской (1901—1910) и герцогиней Йоркской (1893—1901), после чего стала королевой Марией, а также императрицей Индии и королевой Ирландии (с 1910).

Мария Текская, королева Мария.

У Георга V и Марии Текской было шестеро детей: Эдуард VIII (23 июня 1894 — 28 мая 1972), герцог Виндзорский, который отказался от прав на престол из-за морганатического брака с Уоллис Симпсон, Георг VI (14 декабря 1895 — 6 февраля 1952), король Великобритании (1936—1952), в 1923 году женившийся на Елизавете Боуз-Лайон, и у них родилась дочь Елизавета – нынешняя королева Великобритании, Мария (25 апреля 1897 — 28 мая 1965), Генри (31 марта 1900 — 10 июня 1974), Георг (20 декабря 1902 — 25 августа 1942) и Джон Виндзор (12 июля 1905 — 18 января 1919), умерший в 14 лет от эпилепсии.

Король Георг V известен некоторыми интересными фактами своей биографии.

Автор неизвестен King George V.

Во время Первой мировой войны именно отказался от всех личных и семейных германских титулов и изменил название королевского дома с Саксен-Кобург-Готского на Виндзорский.

25 декабря 1932 года король впервые в Великобритании выступил с новогодним обращением, текст которого написал Редьярд Киплинг.

Будучи ещё принцем, Георг стал страстным филателистом. В 1893 году он стал почетным вице-президентом Лондонского филателистического общества, с 1896 по 1910 год был президентом этого общества.

Кроме того, Георг V вошёл в историю этикета. Однажды он в порыве эмоций он стукнул рукой по обеденному столу и накололся рукой о вилку, после чего издал указ: впредь класть вилки зубчиками вниз.

Ну и еще тем, я писал об этом выше, что Георг V внешне был очень похож на своего двоюродного брата по материнской линии – российского императора Николая II.

Царь Николай II и Георг V. журнал "Нива" (фрагмент) 1914 г.

Photo of Tsar Nicholas II and King George V in Berlin. 1913 г.

