Новости Украины и Новороссии 04 марта 2020

Сурков заставил Киев понервничать – у Зеленского готовят план спасения Украины от Донбасса

Киевские власти давно не верят в то, что республики Донбасса вернутся в состав Украины. Такое заявление сделал бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк.

По его словам, источники, знакомые с ситуацией в минском переговорном процессе рассказывают о том, что президент Украины Владимир Зеленский активно готовится к реализации «альтернативного варианта» урегулирования конфликта. Учитывая, что в действительности никто не верит в возможность проведения выборов на территории ЛДНР, Киев намерен реализовать план изоляции, причем не только республик от Украины, но и наоборот.

В этой связи генерал СБУ вспомнил нашумевшее заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова. Вовк подчеркивает, что в Киеве не верят в его отставку, так как «в Москве никто не уходит и бывших КГБистов не бывает».

«Мы поняли Суркова, — рассказывает генерал. — Он заявляет, что Украина – не та страна, которой необходимо возвращать Донбасс. Они не станут нам его возвращать. Их цель в том, чтобы Украину возвратить Донбассу».

Этот факт заставляет украинское руководство принимать так называемый план «Б» в качестве основного варианта развития событий, продолжает генерал. Так, между народными республиками и Украиной может появиться полноценная административная граница. Вовк отмечает, что таким образом Украина оградиться от Донбасса, как ранее уже оградилась от Крыма. При этом он назвал «иллюзией» надежды на то, что Киев сможет вернуть утраченные территории.

«Государственные власти вместе с президентом, согласно поступающей ко мне информации, уже поняли, что пришло время перейти ко второму варианту, который, по сути, уже стал первым. Он подразумевает границу, полное прекращение боевых действий и «до свидания», — констатировал Вовк.

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Игра не закончена, — глава «Нафтогаза» о «Северном потоке — 2»

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что обсуждал с представителями властей США дополнительные меры, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил 3 марта, выступая в вашингтонском Атлантическом совете, пишет ТАСС. «Игра пока не закончена. Россия попытается создать свои технические возможности, чтобы завершить строительство газопровода. Как мы все знаем, они не так хороши в создании эффективных и современных судов <…>. Однако возможность существует, и мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв», — отметил Коболев. Он подчеркнул, что санкции против строительства газопровода — это один из главных шагов, которые были предприняты. «Мы надеемся, что правительство США продолжит действовать в том же направлении», — заявил глава «Нафтогаза». Отвечая на вопрос о том, какие меры могут быть предприняты союзниками Украины для обеспечения энергетической безопасности страны, он указал на важность помощи международных институтов новому украинскому правительству в завершении реформы корпоративного управления. Напомним, в конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, который включает положение о санкциях против «Северного потока — 2», в том числе против компаний, участвующих в данном проекте. Из-за угрозы американских мер швейцарская компания Allseas приостановила работы по прокладке труб. В «Газпроме» заявили, что «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Читайте также: «Стрелял профессионал»: подробности уничтожения военного грузовика с карателями (ФОТО, ВИДЕО)

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Нужен ли сейчас в Одессе памятник жертвам 2 мая?

Одесский журналист Юрий Ткачёв выразил сомнения в необходимости установки памятника жертвам трагедии 2 мая. «Пока у всех взрывается мозг по поводу отставки или неотставки Гончарука, вставлю свои пять копеек по поводу сегодняшней драмы вокруг монумента жертвам 2 мая в Одессе, вопрос об установке которого отказался рассматривать сегодня облсовет. Мое мнение: этот монумент сегодня ставить ну никак нельзя. Потому что он станет желанной целью для небратьев, которые будут сносить его по закону, без закона, совершать в его отношении акты вандализма и так далее. Не стоит создавать для бабуинов ещё одну площадку для самовыражения за наш с вами моральный счёт. Памятник жертвам 2 мая обязательно будет стоять в Одессе, но лишь тогда, когда оккупация нашего города силами зла и хаоса уйдёт в прошлое. А пока мы будем хранить память наших погибших товарищей в наших сердцах. А ещё она будет жить на улицах и площадях городов свободного мира, вроде площади Мучеников Одессы в Италии». Читайте также: «Стрелял профессионал»: подробности уничтожения военного грузовика с карателями (ФОТО, ВИДЕО)

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Украинский священник попался на торговле оружием с Донбасса (ФОТО)

Настоятеля одного из храмов в Ровенской области подозревают в торговле оружием, незаконно вывезенным с Донбасса, говорится в пресс-центре СБУ. Священник был ранее судим за торговлю оружием. По предварительной версии следствия, он вновь наладил механизм нелегального сбыта военных средств поражения. Отмечается, что несколько лет назад он неоднократно выезжал в зону оккупационной операции с проповеднической миссией. Из командировок сановник возвращался с оружием, которые сбывал среди своих знакомых. Для прикрытия преступления после получения оплаты он оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно. Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить свыше 40 тысяч гривень. Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Сообщено о подозрении. Читайте также: На Кубани пресечена деятельность банды полицейских (ФОТО)

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На Украине раскупили электромобили Porsche ещё до презентации

На Украине первые электрические автомобили Porsche Taycan раскупили еще до презентации, запланированной на 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба импортера Porsche во вторник, 3 марта. Сейчас в страну доставлены только первые две электрические машины немецкого бренда, остальные же пока в дороге. Планируется, что всего на украинский рынок в течение 2020 года поступят 73 электрических Porsche. Отмечается, что стоимость машин составляет несколько миллионов гривен и они уже распроданы. Для украинских покупателей минимальная цена Taycan 4S составляет 2 688 975 гривен, Taycan Turbo — 3 766 100 гривен, а Taycan Turbo S — 4 570 200 гривен. Однако такая цена была обнародована еще в сентябре, а окончательная стоимость указывается уже в договоре купли-продажи и рассчитывается в зависимости от курса валют на момент его оформления. Читайте также: После слов про «атомную бомбу на Москву» депутат поставил диагноз украинцам

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«Слуги народа» утвердили кандидатуру нового премьера Украины

Фракция Слуга народа согласовала назначение на пост премьер-министра Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьер-министра — министра развития громад и территорий. Об этом вечером 3 марта сообщил журналистам народный депутат Александр Дубинский. «Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией его удовлетворить. Он уже больше не премьер-министр», — отметил нардеп. Эту информацию подтвердил народный депутат Михаил Радуцкий. По его словам, кандидатуру Шмыгаля предложил президент Владимир Зеленский и «фракция его поддержала». Нардеп также отметил, что голосов против Шмыгаля на заседании фракции не было. Лишь один человек воздержался на голосовании. Отвечая на вопрос о новом составе правительства, он подчеркнул, что «ещё нет даже 50% предложений». «Сегодня озвучили человека, которого предлагают на должность премьер-министра, а он уже должен формировать правительство и согласовывать его сначала с фракцией, а потом в зале», — заявил Радуцкий. Он также отметил, что вопросы силового блока на фракции не обсуждались, подчеркнул, что решение будет приниматься после отчета правоохранителей. Читайте также: «Стрелял профессионал»: подробности уничтожения военного грузовика с карателями (ФОТО, ВИДЕО)

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«Отправим Незнайку обратно на Луну»: Зеленский предложил кандидатуру нового премьера

Во вторник вечером, 3 марта, в Верховной раде на сбор фракции «Слуга народа», где обсуждается повестка дня на среду, прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он приехал не с пустыми руками: как сообщают украинские СМИ, он предложил депутатам кандидатуру вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра вместо Гончарука. Кроме Зеленского на заседании фракции присутствуют почти все депутаты «Слуг» — около 240 человек. Пришел также Дмитрий Разумков. Генерального прокурора Руслана Рябошапки, которого также, как известно, намерены снимать, не было. Новый Кабмин, во главе которого будет Шмыгаль, выглядит так: МЭРТ — Жуковский

МинАПК — Милованов

Минфин — Уманский

Минцифра — Фёдоров

Мининостранных дел — Кулеба

Минюст — Малюська

Минобороны — Таран

Минсоц — Лазебна

Минмолодь — Гутцайт

МВД — Аваков «Завтра отправим Незнайку обратно на Луну. Во фракции три голоса против его отставки и трое воздержавшихся», — прокомментировал произошедшее депутат Макс Бужанский. Читайте также: «Был жёстко припитый»: Российский рэпер прокомментировал скандал с сыном Порошенко (ВИДЕО)

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