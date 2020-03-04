Главная » История, События прошлого

Фотографии из СССР 30-х – 50-х годов.

13:16. 4 марта 2020 193 просмотра 11 коммент. Опубликовал:

Это вовсе не работы профессиональных фотографов, которых можно попытаться обвинить в том, что они односторонни. Это фотографии из частных альбомов — реальная жизнь, которой жили обычные среднестатистические советские люди 20-х — 50-х годов. 
Безусловно, они не могут сравниться с уровнем работ профессиональных фоторепортеров, большинство из них делались любителями. Но они отражают жизнь такой, какой они ее видели те люди и частично сумели сохранить в семейных фотографиях…
За кадром осталось очень многое. Например, ликбезы, где учили читать и писать 80% неграмотного населения страны — откуда у крестьян тех лет фотоаппараты? Но дело не в этом.

Посмотрите на то, что окружает советских людей тех лет, одежду, на лица, отражающие свое время. Порой они скажут о своем времени лучше всяких историков, пропагандистов и аналитиков.

368a0c89d0.jpg
Дети Середины 20-х
Школьные учебники — впервые в жизни. Образование для всех впервые в мире дала Советская Власть.

d2fec069f1.jpg

1926 Череповец. Празднование 1 Мая
Рядом с трибуной беспризорники — последствия Гражданской. Беспризорность будет ликвидирована только к началу 30-х.

8121ee008b.jpg
1928 год. Красноярский край. Съезд партийных работников.
Посмотрите, как одеты партийные работники — так же, как средний человек тех лет.

В 20-х костюм был далеко не у всех. А у партийных работников обычным гардеробом было 2 гимнастерки, а то и одна.

d22f9c83b8.jpg
Семейное торжество, 20-30-е годы

9d8a22b8dc.jpg
Фото женщины. 1930 Москва

ace331ca90.jpg
Группа людей 1930 г. Место неизвестно

0e5710e28b.jpg
Сельсовет нач. 30-х. Павло-Посадский р-н Московской обл.

370e6f68fa.jpg
Автомобиль на Дровах (!) Авто пробег 1931 г.
Энтузиасты-конструкторы 30-х. С нефтью в СССР тогда было не очень хорошо — практически вся разведанные запасы были сосредоточены на Кавказе. Нефтяные поля Татарии и Сибири были открыты только в 40-х -50-х годах, когда была создана база для геологических изысканий. До этого стране катастрофически не хватало геологов, оборудования, инженеров, транспорта… не было практически ничего. Все это было создано в 30-е.

d5cca5b1a3.jpg
1931 г. Лучшая бригада на строительстве Кузнецкого металлургического комбината, г.Новокузнецк.
Закладывается база тяжелой промышленности.
Посмотрите не лица этих людей. Они, не жалея себя, строили заводы и города для своих потомков, для нас. Через 10 лет они защитят сделанное ими в самой страшной войне человеческой истории, умирая для того, чтобы жили мы. А мы все это позволили украсть и разрушить. Могли бы мы посмотреть им в глаза?

ab593ec525.jpg
Семья. Ленинград 1930-31г.
Интеллигенция и специалисты в те годы зарабатывали очень неплохо.

d4637b806e.jpg
Отдых на воде. Кировская обл. 1932 — 1936

ba12c74386.jpg
18 апр. 1934. «Рабочая бригада». Неверовско-Слободская сельскохозяйственная артель «Завет Ленина» С.Неверово-слобода Вер.Ландех. р-на Шуйск. окр.

Сельскохозяйственные рабочие глухой сибирской провинции. Артель — это негосударственная организация, а кооператив объединившихся предпринимателей, которые сами заключали договора с государством и другими кооперативами, платили налоги и т.д.

Кооперативное движение было чрезвычайно развито в Сталинском СССР. Кроме колхозов, которые были кооперативными организациями, тогда было свыше 114 тысяч промышленных мастерских, где работали около 2 миллионов человек. Они производили почти 6 % валовой продукции промышленности СССР в ее составе: 40% всей мебели страны, 70% всей металлической посуды, 35 % верхнего трикотажа, почти 100% игрушек.

В кооперативных сельских артелях работники (как колхозники, так и единоличники) обычно были заняты частично. Они включали в 30-е годы до 30 миллионов человек.
Кооперативное движение в СССР было уничтожено Хрущевым одновременно с развертыванием антисталинской истерии.

a68c88529e.jpg
1934 г.Турпоход по Военно-грузинской дороге
Можете представить рабочего царской России, который за государственный счет пошел в турпоход? Как сказал Г. Уэллс — это единственная страна в мире, где рабочим играют классическую музыку.

a8d847fb29.jpg
«После купания» Середина 30-х годов.
«Запуганные советские люди. » © Посмотрите, есть ли страх на этих лицах? На любой из фотографий. Открытые, оптимистичные и светлые лица.

ce5fcf4dc9.jpg
Колхозники. Кировская обл. между 1932 и 1936 гг
Обычные советские колхозники на сенокосе.

bde99b7895.jpg
Коломенский район. Середина 30-х.

d3b817b1ae.jpg
1935, Орловская область, дом отдыха «Богдановский».
Вся страна занималась спортом. Это обычные советские девушки, вовсе не сборная по гимнастике. Попробуйте повторить то, что они делают.

a11cf45ea0.jpg
Учащиеся педтехникума, 1935 год, Кировская область
Форму ученикам выдавало Советское Государство. Это страна, которая несколько лет назад ходила в лаптях и не умела читать и писать.

6014fdf58f.jpg
Юноши 30-х годов, Кировская область.
Значки — сданы нормы ГТО (Готов к Труду и Обороне) и ГТСО (то же, но санитарный). В те годы получить такой значок уважающему себя мальчишке было совершенно необходимо. Человека ценили по личным качествам, а не по кошельку и связям родителей. Пользовавшихся связями — презирали.
Такие люди через несколько лет выиграют Войну, почти с нуля построят мировую державу, запустят человека в космос.

Обратите внимание на собранные, волевые, взрослые лица этих мальчишек — им примерно по 16 лет. И сравните их с нынешними.

036c4a07db.jpg
Игра «Пионерская Скамеечка». Пионерлагерь 1937 год
Каждый ребенок практически бесплатно мог поехать на все лето в пионерский лагерь, где их воспитывали, тренировали и обучали. В западных странах до сих пор об этом нельзя и мечтать. А это у нас было обыденностью с 30-х.

04f4aa84fd.jpg
Аэросани на льду Волги у Канавдинского моста. Середина 30-х.
Хай-тек тех лет. Они сыграли важную роль в отработке авиа технологий и широко использовались в освоении Севера, Финской и Отечественной войнах.

62e3da295d.jpg
Вера Волошина, 1 октября 1941. Через два месяца — 29 ноября эта на редкость красивая девушка погибнет.
Восьмиметровая скульптура Девушка с веслом замечательного скульптора Ивана Шадра (Иванова), моделью была замечательная советская спортсменка Вера Волошина, пропавшая без вести в ноябре 1941 года во время диверсионной операции в тылу врага.

За месяц до ее гибели скульптуру разрушила немецкая бомба. Только через четверть века стали известны подробности ее гибели — она была тяжело ранена, когда возвращалась с задания, схвачена немцами и после долгих пыток повешена в лесу. Это произошло в 10 км от места гибели Зои Космодемьянской, в тот же самый день. Вера Волошина, совершившая такой же подвиг была комсоргом комсомольской разведывательно-диверсионной группы, в которую входила Зоя.
 

Вера была еще и прекрасной парашютисткой и скульптор полушутливо говорил, что специально поставил ее смотреть на парашютную вышку.

492e347fe2.jpg
Студенты-геологи 1937 г.

0595a7a8af.jpg
О чем фотография, ясно из надписи вверху. Обратите внимание — почти у всех юношей — значки ГТО. Быть комсомольцем-дистрофиком было просто дико. Комсомольцы и коммунисты могли иметь личное оружие.

0a817f8a63.jpg
Обычная Московская Семья 1939-1940

45198dff8b.jpg
1939 год. Хакасия. Село
Велосипед в Стране Советов стал обыденностью — его могли позволить себе и своим детям практически все. На Западе, например, велосипед в те годы мог позволить себе далеко не каждый. Начиналась пятилетка товаров народного потребления, выполнявшаяся исключительно успешно. Жизненный уровень советских людей стремительно рос с 1939 года… до 22 июня 1941.

045256a5d6.jpg

1942 год, через два месяца он погибнет в боях под Вязьмой.

da0391f5f2.jpg
На Развалинах Родного Дома 1942. Московская обл.

d4115bb3d4.jpg

Присяга. 1944

ba0a110bf2.jpg
1947г. Сельская школа в Вологодской обл.
На фотографиях первых лет после Войны даже на детских лицах видны следы сильного стресса и тяжелой жизни. Следы Войны видны на человеческих лицах еще и в начале 50-х и затем они постепенно исчезают, а лица 10-летних детей перестают быть не по-детски взрослыми.
Почти у всех из них погиб или тяжело ранен кто-то из близких людей, если не из семьи, то из друзей, их семей, одноклассников. У многих из них матери остались вдовами.

e04e79b752.jpg
Деревенские Мальчишки 1947 г.

36a6d6d4cc.jpg
4«А» класс, конец октября 1948 г, деревня под Смоленском.

9a298e4651.jpg
«Троица, 1949 год». Кировская область
Последние 20 лет «всем известно», что за религиозные обряды в СССР были строжайше запрещены и особенно свирепым был террор во времена Сталина. Как нас уверяют: поставил крест на могиле, нарядил ёлку — и маршируй в колонне на Колыму. А было вот так.

6867b8a201.jpg
Класс 1950 г. Одной из Московских школ.

f9e1a6ecd3.jpg
«Отдых на природе» — конец 40-х — начало 50-х

731db6f4f4.jpg
За рабочим столом в учреждении. 1949 год, Кировская область

6f1e7f32af.jpg
Праздник Октябрьской Революции. Начало 50-х

e61481d8df.jpg
Редакция Местной Газеты. Слушают Новости. Владимирская обл., нач. 50-х

008a439732.jpg
Жители Каунаса 1950 г.

160d79b324.jpg
Студент, 50-е годы.

fc51fdb81b.jpg
Молодой Человек. Уфа, 1953.

9e6d8aba89.jpg
Деревенские Парнишки, дер. Чупахино Орловской обл. 1953 год
Как-то в телевизоре говорили, что «застежка-молния» появилась в СССР только в 60-х годах, настолько сильно он отставал в товарах народного потребления от «цивилизованных стран». Имелось в виду, «зачем нам космос, если молнию сделать не можем». Видимо, парень в левой части снимка снял шкуру с убитого американца.

d742938400.jpg
1954. Готовы к труду и обороне. Сдача норм ГТО.

14fe5d240e.jpg
«Надя» — середина 50-х, Москва
На их лицах уже не отражается Война, они становятся беззаботными и озорными. Дети, который старались получше «откормить» в 50-х после голодных военных лет.

4d2fd6ee29.jpg
Рига-50-х годов.

b1a4262dc6.jpg
В тире общества «Динамо» 1955

9deaf4e614.jpg
В новой квартире. Кадровый рабочий завода «Красный Октябрь» Шубин А.И. Москва, Тушино, 1956г.

16ae59f3e6.jpg
Пацаны, г. Коломна, 1958 год.

e7969b36fe.jpg
Кисловодск. Церемония испития минералки. 1957 год. Автор — Джавад Багиров

974751cf48.jpg
Киевская квартира 1957

18a42de48a.jpg
Баку, Прогулка Утомила. 1959 г. Автор — Джавад Багиров

60abffb102.jpg
Аппарат для продажи духов и одеколона. 50-е
С 50-х годов «пшикнуть» на себя духами или одеколоном можно было в крупных магазинах. Это стоило 15 копеек, до «хрущевской реформы».

Источник: http://back-in-ussr.com/2013/05/fotografii-iz-30-h---50-h-godov.html

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
СССР глазами профессора Хаммонда (1956-58)
...фотографии СССР того времени. Однако архив довольно плохо категоризирован, поэтому часто год...посещал СССР часто, в том числе в 1958 году,...содержащая многочисленные его фотографии.Хаммонд большое внимание ...только СССР)..Это из украинской серии 1958 года (сидит...
ЩИТ И МЕЧ РОССИИ КОВАЛСЯ в СССР. БРАТЬЯ УТКИНЫ ЛЕГЕНДАРНЫЕ создатели ракетного комплекса (БЖРК)
...(третий и четвёртый слева). Фотография 1948 года.Практику и преддипломную работу В... Президиума Верховного Совета СССР в августе 1969 года Уткину Владимиру Фёдоровичу... ССР, в 1984 году — академиком АН СССР.Руководители Днепрпетровского ракетно-космического...
32 редкие фотографии, демонстрирующие повседневную жизнь в Советском Союзе
...и ветхость инфраструктуры. Однако сборник фотографий СССР ниже - попытка нарисовать более сложную...покупает Фанту, только пришедшую в СССР, 1979 год 7. Чкаловская школа, 1985... Мальчик с бабушкой, Ярославль, 1962 год 27. Советский государственный магазин, 1948...
Хватит пугать народ приходом Антихриста! Он уже приходил к людям в 1933 году...
... конечной целью — уничтожить сталинский СССР; доказательство последнего утверждения содержится в...1936 года с одинаковыми орлами. Ниже план нападения Германии на СССР. ...свастика являлась символом "Святого Духа". Фотографии 2007 года: Путин, как минимум, знает...
1954 год в цвете, чем жил СССР больше 60 лет назад
...благосостояния. К 1954 году почти все профессиональные фотографы СССР хорошо освоили цветную плёнку...автомобилей населению. Советский автосалон 1954 года в Минске. Личные автомобили ...вообще все послевоенные годы, 1954-й в СССР был годом великих строек. На...
Послевоенная Москва 1947 года
Послевоенная Москва 1947 года в фотографиях Томаса МакЭвоя.Послевоенная Москва ...Европа photos by Bill PerlmutterЗнаковый фотограф СССР Макс АльпертПослевоенная Германия, photos by... David SeymourЖизнь семьи рабочего в СССР. 50-е LIFEИсточник: colonelcassad...

11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2140 1708
    Sergey64 4 марта 2020 в 13:44

    Газогенераторные автомобили работали в народном хозяйстве вплоть до 70-х годов! Было бы не выгодно – не работали. Кстати, сегодня, в 21-м веке умельцы приспосабливают ГГУ для современных легковых автомобилей. Спираль истории свернулась и пошла вниз…

    Ответить
    1
    • 10571 4775
      BlackCatSergey64 4 марта 2020 в 13:49

      Она пошла вниз для России с 1917 года.
      Век деградации страны, потерь и ярких звездочек гениев СССР на сером небосклоне некогда величественной Империи.

      Ответить
      1
      • 2140 1708
        Sergey64BlackCat 4 марта 2020 в 13:56

        Тут, наверное, должен прозвучать Марш из Звездных войн: там-там-там, тамтатам – тамтатам! Слава Императору Николаю II (в быту Николашке или Кровавому)
        Хороший же пост выложили, зачем опять “Весь закон Божий к х…ям сводить”? (из анекдота)

        Ответить
        1
        • 10571 4775
          BlackCatSergey64 4 марта 2020 в 14:01

          Вы провели сравнение фото Царской России и СССР?

          Ответить
             
          • 8599 7897
            жора шаповBlackCat 4 марта 2020 в 14:11

            А “монархизм”, по Вашему, необходимость в России на будущее ?

            Ответить
            1
          • 10571 4775
            BlackCatжора шапов 4 марта 2020 в 14:35

            Думаю да.
            Но здесь речь идет не о абсолюте власти, а о верховенстве монархии, опирающейся на народ.
            Сенат и госдума должны остаться на своем месте, как законодательные органы.
            Сенат – федеральный уровень и госзадачи краевого уровня
            Госдума – региональный уровень и локальные задачи местного уровня.
            Монархия – контроль Сената и Госдумы и работа с конституционным судом, оценка и закрепление законопроектов в условиях обратной связи с народом.
            Право на решение о объявлении войны, подконтрольный дипломатический корпус и армия, кураторство науки, просвещения и духовенства.

            Ответить
            1
          • 8599 7897
            жора шаповBlackCat 4 марта 2020 в 14:45

            В таком случае, как по мне, такой шаг будет сделан с принятием изменений в конституцию и , вероятно , это на сегодня – лучший вариант модели сохранения России с отсутствием идеологии.

            Ответить
               
          • 10571 4775
            BlackCatжора шапов 4 марта 2020 в 14:47

            Законодатели выбираются для создания и контроля соблюдения законов.
            Гарант монархии выступает в роли контролирующего органа за законодателями и их трудом на поприще, на которое их выбирает народ.
            Все более чем логично.

            Ответить
            1
          • 2140 1708
            Sergey64BlackCat 4 марта 2020 в 14:27

            В любом сравнении от объективности до субъективности один шаг. Я уж на эмоциях как-нибудь…
            А Прокудин-Горский был, вероятно, сродни сегодняшнему фотокорреспонденту из президентского пула. Шаг вправо, шаг влево…

            Ответить
               
          • 10571 4775
            BlackCatSergey64 4 марта 2020 в 14:36

            Возможно, но слишком много фото, для того, чтобы выставить все за постановку.
            Да и фото тогда делались для императорской семьи, а не на показ в СМИ.

            Ответить
               
          • 2140 1708
            Sergey64BlackCat 4 марта 2020 в 15:48

            Да нет, это не постанова, боже упаси! А все равно недовольство монаршее навлекать не хотелось.
            PS: я в самом кошмарном сне и в самом кошмарном бреду не мог видеть того, что всерьез будет обсуждаться вариант восстановления монархии!!! И что, как всегда – пилотный проект? С какого региона начнем-с, господа монархисты?

            Ответить
               

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)