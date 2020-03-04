Фотографии из СССР 30-х – 50-х годов.

Это вовсе не работы профессиональных фотографов, которых можно попытаться обвинить в том, что они односторонни. Это фотографии из частных альбомов — реальная жизнь, которой жили обычные среднестатистические советские люди 20-х — 50-х годов.

Безусловно, они не могут сравниться с уровнем работ профессиональных фоторепортеров, большинство из них делались любителями. Но они отражают жизнь такой, какой они ее видели те люди и частично сумели сохранить в семейных фотографиях…

За кадром осталось очень многое. Например, ликбезы, где учили читать и писать 80% неграмотного населения страны — откуда у крестьян тех лет фотоаппараты? Но дело не в этом.

Посмотрите на то, что окружает советских людей тех лет, одежду, на лица, отражающие свое время. Порой они скажут о своем времени лучше всяких историков, пропагандистов и аналитиков.



Дети Середины 20-х

Школьные учебники — впервые в жизни. Образование для всех впервые в мире дала Советская Власть.

1926 Череповец. Празднование 1 Мая

Рядом с трибуной беспризорники — последствия Гражданской. Беспризорность будет ликвидирована только к началу 30-х.



1928 год. Красноярский край. Съезд партийных работников.

Посмотрите, как одеты партийные работники — так же, как средний человек тех лет.

В 20-х костюм был далеко не у всех. А у партийных работников обычным гардеробом было 2 гимнастерки, а то и одна.



Семейное торжество, 20-30-е годы



Фото женщины. 1930 Москва



Группа людей 1930 г. Место неизвестно



Сельсовет нач. 30-х. Павло-Посадский р-н Московской обл.



Автомобиль на Дровах (!) Авто пробег 1931 г.

Энтузиасты-конструкторы 30-х. С нефтью в СССР тогда было не очень хорошо — практически вся разведанные запасы были сосредоточены на Кавказе. Нефтяные поля Татарии и Сибири были открыты только в 40-х -50-х годах, когда была создана база для геологических изысканий. До этого стране катастрофически не хватало геологов, оборудования, инженеров, транспорта… не было практически ничего. Все это было создано в 30-е.



1931 г. Лучшая бригада на строительстве Кузнецкого металлургического комбината, г.Новокузнецк.

Закладывается база тяжелой промышленности.

Посмотрите не лица этих людей. Они, не жалея себя, строили заводы и города для своих потомков, для нас. Через 10 лет они защитят сделанное ими в самой страшной войне человеческой истории, умирая для того, чтобы жили мы. А мы все это позволили украсть и разрушить. Могли бы мы посмотреть им в глаза?



Семья. Ленинград 1930-31г.

Интеллигенция и специалисты в те годы зарабатывали очень неплохо.



Отдых на воде. Кировская обл. 1932 — 1936



18 апр. 1934. «Рабочая бригада». Неверовско-Слободская сельскохозяйственная артель «Завет Ленина» С.Неверово-слобода Вер.Ландех. р-на Шуйск. окр.

Сельскохозяйственные рабочие глухой сибирской провинции. Артель — это негосударственная организация, а кооператив объединившихся предпринимателей, которые сами заключали договора с государством и другими кооперативами, платили налоги и т.д.

Кооперативное движение было чрезвычайно развито в Сталинском СССР. Кроме колхозов, которые были кооперативными организациями, тогда было свыше 114 тысяч промышленных мастерских, где работали около 2 миллионов человек. Они производили почти 6 % валовой продукции промышленности СССР в ее составе: 40% всей мебели страны, 70% всей металлической посуды, 35 % верхнего трикотажа, почти 100% игрушек.

В кооперативных сельских артелях работники (как колхозники, так и единоличники) обычно были заняты частично. Они включали в 30-е годы до 30 миллионов человек.

Кооперативное движение в СССР было уничтожено Хрущевым одновременно с развертыванием антисталинской истерии.



1934 г.Турпоход по Военно-грузинской дороге

Можете представить рабочего царской России, который за государственный счет пошел в турпоход? Как сказал Г. Уэллс — это единственная страна в мире, где рабочим играют классическую музыку.



«После купания» Середина 30-х годов.

«Запуганные советские люди. » © Посмотрите, есть ли страх на этих лицах? На любой из фотографий. Открытые, оптимистичные и светлые лица.



Колхозники. Кировская обл. между 1932 и 1936 гг

Обычные советские колхозники на сенокосе.



Коломенский район. Середина 30-х.



1935, Орловская область, дом отдыха «Богдановский».

Вся страна занималась спортом. Это обычные советские девушки, вовсе не сборная по гимнастике. Попробуйте повторить то, что они делают.



Учащиеся педтехникума, 1935 год, Кировская область

Форму ученикам выдавало Советское Государство. Это страна, которая несколько лет назад ходила в лаптях и не умела читать и писать.



Юноши 30-х годов, Кировская область.

Значки — сданы нормы ГТО (Готов к Труду и Обороне) и ГТСО (то же, но санитарный). В те годы получить такой значок уважающему себя мальчишке было совершенно необходимо. Человека ценили по личным качествам, а не по кошельку и связям родителей. Пользовавшихся связями — презирали.

Такие люди через несколько лет выиграют Войну, почти с нуля построят мировую державу, запустят человека в космос.

Обратите внимание на собранные, волевые, взрослые лица этих мальчишек — им примерно по 16 лет. И сравните их с нынешними.



Игра «Пионерская Скамеечка». Пионерлагерь 1937 год

Каждый ребенок практически бесплатно мог поехать на все лето в пионерский лагерь, где их воспитывали, тренировали и обучали. В западных странах до сих пор об этом нельзя и мечтать. А это у нас было обыденностью с 30-х.



Аэросани на льду Волги у Канавдинского моста. Середина 30-х.

Хай-тек тех лет. Они сыграли важную роль в отработке авиа технологий и широко использовались в освоении Севера, Финской и Отечественной войнах.



Вера Волошина, 1 октября 1941. Через два месяца — 29 ноября эта на редкость красивая девушка погибнет.

Восьмиметровая скульптура Девушка с веслом замечательного скульптора Ивана Шадра (Иванова), моделью была замечательная советская спортсменка Вера Волошина, пропавшая без вести в ноябре 1941 года во время диверсионной операции в тылу врага.

За месяц до ее гибели скульптуру разрушила немецкая бомба. Только через четверть века стали известны подробности ее гибели — она была тяжело ранена, когда возвращалась с задания, схвачена немцами и после долгих пыток повешена в лесу. Это произошло в 10 км от места гибели Зои Космодемьянской, в тот же самый день. Вера Волошина, совершившая такой же подвиг была комсоргом комсомольской разведывательно-диверсионной группы, в которую входила Зоя.



Вера была еще и прекрасной парашютисткой и скульптор полушутливо говорил, что специально поставил ее смотреть на парашютную вышку.



Студенты-геологи 1937 г.



О чем фотография, ясно из надписи вверху. Обратите внимание — почти у всех юношей — значки ГТО. Быть комсомольцем-дистрофиком было просто дико. Комсомольцы и коммунисты могли иметь личное оружие.



Обычная Московская Семья 1939-1940



1939 год. Хакасия. Село

Велосипед в Стране Советов стал обыденностью — его могли позволить себе и своим детям практически все. На Западе, например, велосипед в те годы мог позволить себе далеко не каждый. Начиналась пятилетка товаров народного потребления, выполнявшаяся исключительно успешно. Жизненный уровень советских людей стремительно рос с 1939 года… до 22 июня 1941.

1942 год, через два месяца он погибнет в боях под Вязьмой.



На Развалинах Родного Дома 1942. Московская обл.

Присяга. 1944



1947г. Сельская школа в Вологодской обл.

На фотографиях первых лет после Войны даже на детских лицах видны следы сильного стресса и тяжелой жизни. Следы Войны видны на человеческих лицах еще и в начале 50-х и затем они постепенно исчезают, а лица 10-летних детей перестают быть не по-детски взрослыми.

Почти у всех из них погиб или тяжело ранен кто-то из близких людей, если не из семьи, то из друзей, их семей, одноклассников. У многих из них матери остались вдовами.



Деревенские Мальчишки 1947 г.



4«А» класс, конец октября 1948 г, деревня под Смоленском.



«Троица, 1949 год». Кировская область

Последние 20 лет «всем известно», что за религиозные обряды в СССР были строжайше запрещены и особенно свирепым был террор во времена Сталина. Как нас уверяют: поставил крест на могиле, нарядил ёлку — и маршируй в колонне на Колыму. А было вот так.



Класс 1950 г. Одной из Московских школ.



«Отдых на природе» — конец 40-х — начало 50-х



За рабочим столом в учреждении. 1949 год, Кировская область



Праздник Октябрьской Революции. Начало 50-х



Редакция Местной Газеты. Слушают Новости. Владимирская обл., нач. 50-х



Жители Каунаса 1950 г.



Студент, 50-е годы.



Молодой Человек. Уфа, 1953.



Деревенские Парнишки, дер. Чупахино Орловской обл. 1953 год

Как-то в телевизоре говорили, что «застежка-молния» появилась в СССР только в 60-х годах, настолько сильно он отставал в товарах народного потребления от «цивилизованных стран». Имелось в виду, «зачем нам космос, если молнию сделать не можем». Видимо, парень в левой части снимка снял шкуру с убитого американца.



1954. Готовы к труду и обороне. Сдача норм ГТО.



«Надя» — середина 50-х, Москва

На их лицах уже не отражается Война, они становятся беззаботными и озорными. Дети, который старались получше «откормить» в 50-х после голодных военных лет.



Рига-50-х годов.



В тире общества «Динамо» 1955



В новой квартире. Кадровый рабочий завода «Красный Октябрь» Шубин А.И. Москва, Тушино, 1956г.



Пацаны, г. Коломна, 1958 год.



Кисловодск. Церемония испития минералки. 1957 год. Автор — Джавад Багиров



Киевская квартира 1957



Баку, Прогулка Утомила. 1959 г. Автор — Джавад Багиров



Аппарат для продажи духов и одеколона. 50-е

С 50-х годов «пшикнуть» на себя духами или одеколоном можно было в крупных магазинах. Это стоило 15 копеек, до «хрущевской реформы».

Источник: http://back-in-ussr.com/2013/05/fotografii-iz-30-h---50-h-godov.html