Дорогу в Германию «Северному потоку-2» пробьют корабельные пушки

Это, наверное, самый загадочный дальний поход кораблей Тихоокеанского флота за последние годы. 9 февраля 2020 года из Владивостока в полном информационном вакууме, без каких-либо обычных в таких случаях пояснений со стороны Министерства обороны РФ, в океан вышел большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» в сопровождении среднего морского танкера «Печенга».

Причем, судя по переговорам членов семей моряков этого корабля в социальных сетях, выход из базы «Адмирала Виноградова» готовился в страшной спешке и не был заранее предусмотрен планами Главного командования ВМФ РФ. Поэтому в январе экипаж до полного штата примерно на треть был доукомплектован моряками с других аналогичных кораблей 44-й дивизии противолодочных кораблей.

То есть — даже времени на сколачивание и отработку слаженности действий сильно обновленная команда перед дальним походом не получила. Более того — до последнего момента и сами члены экипажа «Адмирала Виноградова» были не в курсе, какие задачи будут поставлены перед ними в море.

13 февраля оборонное ведомство Японии заявило, что отряд русских прошел Цусимским проливом курсом на Восточно-Китайское море. Далее «Адмирала Виноградова» и «Печенгу» ждал Индийский океан.

Прежде, чем попытаться понять, зачем и куда именно так спешат моряки-тихоокеанцы, обратим внимание и на такой факт. 9 же февраля 2020 года, день в день с выходом большого противолодочного корабля и танкера в Тихий океан, в порту Находка с якоря снялось и краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский». То самое, к которому сегодня, без преувеличения приковано внимание всего мира. Потому что только и исключительно с «Академиком Черским» связаны все надежды Москвы на самостоятельную достройку нашей страной ставшего скандально знаменитым газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря, стоимостью почти в 11 миллиардов долларов.

Не думаю, что среди читателей много тех, кто совершенно не в курсе того, как непросто нынче складывается для Москвы эта гигантская стройка. Но на всякий случай: вкратце к началу марта диспозиция такова.

Почти дотянувшаяся от нашей Усть-Луги до германского порта Гра́йфсвальд практически 1200 километровой длины труба на сегодня брошена строителями на дне Балтики. Американские экономические санкции, введенные против «Северного потока-2», в декабре 2019 года заставили иностранные компании, с которыми имелся соответствующий договор у «Газпрома», полностью свернуть работы и убраться восвояси. До побережья Германии подводная магистраль не дотянулась всего на 174 километра. Что с нею будет дальше?

В Вашингтоне откровенно потирают руки: «России, не располагающей соответствующими технологиями, не по силам самой в ближайший пяток лет завершить стройку!». Об этом, например, недавно в очередной раз уверенно заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

Мало того. На помощь к нам тоже особо никто не рвется. Потому что во введенном в действие Соединенными Штатами «санкционном» законе сказано: любые иностранные физические и юридические лица, которые сознательно предоставят свои трубоукладочные суда для достройки «Северного потока-2», будут лишены доступа в США. А их активы за океаном окажутся заблокированными.

Но и России, уже вложившей в стройку многие миллиарды и серьезные политические надежды, тоже отступать некуда. Поэтому недавно заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин решительно отмел всяческие сомнения зарубежных недругов России и отечественных скептиков: «Проект должен быть завершен к концу этого года — началу следующего, это самое крайнее». Каким образом мы все это осуществим?

В конце декабря 2019 года тот же вопрос корреспондент агентства РИА Новости задал министру энергетики России Александру Новаку. Тот ответил: в принципе это по силам «Академику Черскому», который в тот момент находился на Дальнем Востоке. По сути дела, огромному самоходному плавучему крану с функцией динамического позиционирования, оснащенному линией по подготовке, сварке и изоляции плети труб перед ее погружением на дно.

Правда, тут же выяснилось, что потребуется некоторая доработка оборудования на этом единственном в России судне такого рода. Поскольку оно пока приспособлено к прокладке по морскому дну труб меньшего, чем требуется для «Северного потока-2» диаметра. В 2016 году «Газпром» и приобретал-то «Академика Черского», построенного китайцами в Сингапуре, вовсе не для Балтики, а для обустройства в Тихом океане собственного проекта «Сахалин-3». Теперь, выходит, судьба уникального трубоукладчика круто и вынужденно меняется.

В принципе, понятно, что коли строили «Академика Черского» в Сингапуре, то и переоборудовать его проще и быстрее на той же верфи. Именно поэтому 9 февраля этого месяца трубоукладчик в Сингапур и двинул.

Но, похоже, американцы так же бдительно, как и мы, сегодня отслеживают все передвижения судна. Уж они-то точно понимают: стоит им хоть каким-то образом вывести эту единственную российскую надежду из глобальной геополитической «игры», разразившейся вокруг «Северного потока-2» и у Москвы в самом деле не останется ни единого шанса на самостоятельную достройку.

Каковы могут быть эти опасности? В принципе — их сколько угодно. От экономического и политического давления на владельцев сингапурской верфи с требованием отказаться от работ на «Академике Черском» до внезапного нападения на судно каких-нибудь загадочных пиратов на переходе к Суэцкому каналу.

Вероятно, какие-то серьезные неприятности в Индийском океане с «Академиком Черским» уже случились. Или у Москвы появилась информация, что могут вот-вот случиться. Во всяком случае, 24 февраля «Радио Sputnik» со ссылкой на порталы по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder сообщило, что российский трубоукладчик в Индийском океане отчего-то внезапно сменил курс с Сингапура на порт столицы Шри-Ланки Коломбо. По сведениям Marine Traffic, при текущей скорости нашего судна до Коломбо оно сумеет дойти к 18 марта.

Если представить, что туда же сейчас на всех парах мчится и большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» с танкером «Печора» в кильватере, то происходящие события обретают, на мой взгляд, необходимую логическую стройность. Из Коломбо в Красное море «Академик Черский», скорее всего, отправится под охраной пушек и ракет российского боевого корабля. Чтобы в дальней дороге у кого-то оказалось поменьше соблазнов вставлять новые палки в колеса достройке «Северного потока-2».

Будет ли этим кораблем именно тихоокеанский «Адмирал Виноградов»? Не факт. Возможен и еще один вариант с организацией конвоирования уникального российского трубоукладчика на Балтику.

Сегодня в Индийском океане с антипиратской миссией находится еще и отряд Балтийского флота во главе со сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый». По данным портала Mil. Press FLOT (бывший Центральный Военно-Морской Портал), еще в конце января балтийцы должны были завершить боевую службу в этих краях и отправиться домой. Но отчего-то пока не завершили. Не исключено — потому что получили приказ дождаться подхода «Академика Черского», чтобы самые беспокойные воды проходить вместе с ним.

Тогда тихоокеанцы, сдав трубоукладчик под охрану коллегам с Балтики, с ощущением честно выполненного долга вернутся во Владивосток. И уже балтийцы поведут «Академика Черского» через Суэцкий канал, Средиземное море, Гибралтар и Атлантику.

Что же касается переоборудования… Усовершенствовать бортовое снаряжение трубоукладчика те же китайцы смогут и в нашем порту. Допустим — в Питере. И вот тогда у «Северного потока-2» и в самом деле к досаде американцев появятся новые шансы.

При этом нельзя не отметить: перед нами совершенно уникальный случай вынужденного конвоирования российскими боевыми кораблями в мирное время совершенно мирного же судна. Вроде ни одной видимой угрозы, но без корабельных орудий Москве не обойтись. А все почему? Потому что вокруг «Северного потока-2» давно развязана настоящая война. Пока — без выстрелов. Между Германией и Россией — с одной стороны. И США — с другой. А на войне, как известно, все средства хороши.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что у «Академика Черского» есть еще около полугода, чтобы добраться до пункта выполнения работ по завершению газопровода и уложиться в скорректированные планы по достройке проекта.

Сергей Ищенко

Источник: http://voicesevas.ru/news/50265-dorogu-v-germaniyu-severnomu-potoku-2-probyut-korabelnye-pushki.html