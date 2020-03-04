Дефицит лекарств, Транзит Мордашова, Такси-осведомитель // Галопом по Европам #166

В этом выпуске:

- Из Турции в Евросоюз перешло больше 100 тысяч беженцев – заявляют в Анкаре;

- Смертность от коронавируса выше, чем от гриппа – признали во всемирной организации



здравоохранения;

- В России по официальным данным 6 подтвержденных случаев коронавируса;

- Экономисты рассуждают, приведет ли коронавирус к глобальной рецессии;

- Питерский завод Ниссан переходит на одну смену, но коронавирус здесь ни при чем;

- Миллиардер Мордашов задумался о наследстве;

- Топ-менеджерам Аэрофлота подняли зарплаты на 40 процентов;

- Путин всё-таки включил упоминание Бога в конституцию;

- В интервью Тасс Путин заявил, что правительство должно что-то сделать со стагнацией доходов



россиян;

- Пенсионная реформа оказалась прибыльней, чем ожидалось;

- В Яндекс.Такси признались, что передают силовикам истории поездок пассажиров;

- Российские школьники завоевали пять золотых медалей на международной олимпиаде по математике в



Румынии;

- Интерфакс пишет о взрывном росте рынка онлайн-образования.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DXFLur5WFnA