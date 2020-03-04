Дефицит лекарств, Транзит Мордашова, Такси-осведомитель // Галопом по Европам #166
В этом выпуске:
- Из Турции в Евросоюз перешло больше 100 тысяч беженцев – заявляют в Анкаре;
- Смертность от коронавируса выше, чем от гриппа – признали во всемирной организации
здравоохранения;
- В России по официальным данным 6 подтвержденных случаев коронавируса;
- Экономисты рассуждают, приведет ли коронавирус к глобальной рецессии;
- Питерский завод Ниссан переходит на одну смену, но коронавирус здесь ни при чем;
- Миллиардер Мордашов задумался о наследстве;
- Топ-менеджерам Аэрофлота подняли зарплаты на 40 процентов;
- Путин всё-таки включил упоминание Бога в конституцию;
- В интервью Тасс Путин заявил, что правительство должно что-то сделать со стагнацией доходов
россиян;
- Пенсионная реформа оказалась прибыльней, чем ожидалось;
- В Яндекс.Такси признались, что передают силовикам истории поездок пассажиров;
- Российские школьники завоевали пять золотых медалей на международной олимпиаде по математике в
Румынии;
- Интерфакс пишет о взрывном росте рынка онлайн-образования.
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