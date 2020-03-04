А.И. Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.



Выступая на итоговой коллегии ведомства, Бастрыкин отметил, что СК считает подобные санкции эффективным средством по сдерживанию коррупции.

„Это предложение могло бы быть закреплено в Конституции, поправки к которой активно обсуждаются в обществе", – сказал он.

Также глава СК России рассказал, что за прошедший год следователи направили в суды более восьми тысяч дел о коррупционных преступлениях. За их совершение к уголовной ответственности привлекли 479 лиц, обладающих особым правовым статусом.

Накануне Владимир Путин внес в Госдуму поправки к проекту закона об изменении Конституции. В частности, он предложил указать в основном законе страны, что Россия является правопреемницей Советского Союза и что "объединенная тысячелетней историей страна сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога".