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А.И. Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества коррупционеров

11:23. 4 марта 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.


Выступая на итоговой коллегии ведомства, Бастрыкин отметил, что СК считает подобные санкции эффективным средством по сдерживанию коррупции.

„Это предложение могло бы быть закреплено в Конституции, поправки к которой активно обсуждаются в обществе", – сказал он.

Также глава СК России рассказал, что за прошедший год следователи направили в суды более восьми тысяч дел о коррупционных преступлениях. За их совершение к уголовной ответственности привлекли 479 лиц, обладающих особым правовым статусом.

Накануне Владимир Путин внес в Госдуму поправки к проекту закона об изменении Конституции. В частности, он предложил указать в основном законе страны, что Россия является правопреемницей Советского Союза и что "объединенная тысячелетней историей страна сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога".


Также в предлагаемых поправках есть положение, запрещающее отчуждение территорий государства, определение брака как союза мужчины и женщины и обязательство индексировать пенсии не реже одного раза в год.

Кроме того, в документе подчеркивается, что в России гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Госдума поддержала поправки в первом чтении, второе чтение законопроекта запланировано на 10 марта.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.


РИА Новости


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4912600.html

Метки: власть, Дума, закон, коррупция, пенсии, Путин, санкции, семья

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