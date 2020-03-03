«Святые девяностые». Часть 7. 1997. Балет и проституция



01. Балерина Большого театра Анна Антоничева в костюме Медоры из балета «Корсар» танцует на поверженной статуе Сталина в парке



02. Артист балета Большого театра Геннадий Янин в костюме золотого бога из «Баядерки» в богато украшенном баре ресторана «La Gastronome»



03. Балерина Анна Иванова из Большого театра в костюме Авроры из бале «Спящая красавица» в подъезде жилого дома на Покровском бульваре



04. Балерина Большого театра танцует на заснеженных просторах Подмосковья



05. Балерина Надежда Грачева из балета Большого театра танцует на пуантах на крыше с видом на Кремль



06. Танцор балета Большого театра в костюме тореадора на крыше гостиницы Украина



07. Балерина Татьяна Расторгуева из балета Большого балета в позе возле трех бабушек под аркой на станции метро Арбатская



08. Муж и жена Марк Перетокин и Нина Семизорова из труппы Большого театра исполняют па-де-де в Сандуновских банях



09. Женщины, арестованные за проституцию, вынуждены стоять у стены после их ареста



10. Женщины, арестованные за проституцию, вынуждены стоять у стены после их ареста



11.Милиционер сторожит молодых женщин, задержанных по обвинению в проституции



12. Женщины, задержанные полицией за проституцию, звонят своим друзьям по мобильному телефону, чтобы организовать освобождение из камеры предварительного содержания. 23 мая



13. Женщина, задержанная полицией за проституцию, освобождена из камеры предварительного содержания. 23 мая



Источник: https://humus.livejournal.com/7107275.html