Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 03 марта 2020

15:11. 3 марта 2020 147 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 3 марта 2020 г

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Украинские каратели целенаправленно уничтожают мирное население ЛНР, есть жертвы

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В рядах ВСУ новые небоевые потери – НМ ЛНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В ЛНР двое людей подорвались на минах

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Киллер СБУ готовил ликвидацию двойного агента ДНР

Киллер СБУ готовил ликвидацию двойного агента ДНР | Русская весна

Сотрудники Министерства государственной безопасности ДНР задержали агента СБУ, который собирался ликвидировать работавшего на украинскую, а впоследствии и на донецкую спецслужбы военнослужащего Народной милиции Республики. 

Подробности раскрытой диверсии сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

Ещё в январе 2017 года МГБ сообщало о предотвращении теракта в одной из войсковых частей Республики. Организатором был завербованный СБУ военнослужащий ДНР Эдуард Клыпа. От него требовалось также собирать для Киева разведданыые.

Однако Клыпа вышел на МГБ ДНР и в результате в течение полутора лет направлял на Украину недостоверные сведения о количестве техники, личного состава своей войсковой части.

«В связи с этим спецслужбы Украины предприняли попытку его ликвидации. В июле 2019 года в результате оперативно-разыскных мероприятий МГБ ДНР задержан Отверткин Александр Николаевич, 1975 года рождения, — сказал Попов. — Установлено, что Отверткин в рамках выполнения задания СБУ предпринимал попытки по определению местонахождения, а также осуществлял сбор информации в отношении Клыпы Эдуарда Викторовича с целью его дальнейшей ликвидации».

Сам Отверткин также присутствовал на пресс-конференции и сделал заявление для журналистов. Он рассказал, что родился в Мариуполе, где и познакомился с Клыпой. До 2014 года работал в «Метинвесте». После начала военных действий из-за задержек зарплаты уехал на заработки в Новоазовск, а потом и в РФ. По возвращении к семье в Мариуполь был задержан.

«Изъяли у меня оружие, хотя оно было официально зарегистрировано, и возбудили против меня уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. После этого ко мне обратился сотрудник СБУ и предложил мне решить все эти вопросы, но для этого я должен был собрать информацию по Клыпе», — отметил Отверткин, добавив, что согласился.

«Перед моим выездом, я еще раз встретился с этим сотрудником СБУ, но в мои задачи уже входила ликвидация Клыпы. Какими способами, это уже должен был я решать», — рассказал Отверткин.

По его словам, он был задержан силами МГБ в период, когда пытался разыскать двойного агента.

Читайте также: Кровавое шоу: Украинский и российский хоккеисты жёстко подрались во время матча (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике (ВИДЕО)

Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении боевики 93-й бригады по приказу военного преступника Брыжинского обстреляли н. п. Донецкий и Славяносербск из минометов калибра 120 мм, противотанковых и автоматических гранатометов, выпустив восемь мин и двадцать гранат.

В результате обстрела н. п. Донецкий повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры по адресам:
ул. Пугачева, 4 — разрушение хозяйственной постройки;
ул. Пугачева, 5 — повреждение фасада и остекления жилого дома;
ул. Пугачева, 6 — повреждена хозяйственная постройка и ограждение дома.

Также в результате обстрела повреждена линия электропередач по ул. Лесной, в связи с чем часть населенного пункта осталась без электроснабжения.

На дебальцевском направлении боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Шаповалова обстреляли из 120 мм минометов н. п. Логвиново.

Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении военных преступников Брыжинского и Шаповалова.

Мы призываем СММ ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских карателей для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса.

Читайте также: СРОЧНО: Экс-комбат «Айдара» задержан в ЕС по запросу России (ВИДЕО)

Вооруженные формирования Украины продолжают нести потери в результате подрыва на собственных минных заграждениях. По данным нашего источника в штабе оккупационных сил, за прошедшие сутки один боевик погиб, ещё шестеро получили ранения.

Во время подвоза имущества на позиции 46-й одшбр в районе н. п. Нижнетеплое, находясь на удалении 3.5 км от ЛБС, водитель грузового автомобиля марки «КрАЗ» совершил наезд на противотанковую мину.

В результате детонации водитель сержант Русский погиб, сержанты Станевой и Роменский получили осколочные ранения.

Прибывшие на место подрыва военнослужащие солдат Харьковский и солдат Матковский попытались эвакуировать раненных товарищей, но подорвались на противопехотных минах, установленных поблизости, и получили ранения.

С целью снятия с себя ответственности командир 46-й бригады Котенко скрыл истинные обстоятельства гибели и ранения личного состава от вышестоящего штаба, представив их как результат обстрела со стороны НМ ЛНР.

Аналогичный случай произошёл 29 февраля в Донецкой области в зоне ответственности 28-й бригады в районе н. п. Марьинка, где в результате наезда на мину подорвался грузовой автомобиль марки «ЗиЛ», двое боевиков — лейтенант Ходоровский и сержант Сокуренко — получили ранения.

Одновременно с этим на позициях 59-й бригады в районе н. п. Луганское произошла детонация неизвестного взрывного устройства, в результате чего боевики Заиров и Козьма получили множественные осколочные ранения.

Прибывшими на место происшествия для проведения расследования сотрудниками военной службы правопорядка был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.

В настоящее время дело передано СБУ. Боевики доставлены в военный госпиталь Часов Яра и взяты под стражу. Им инкриминируется участие в незаконным обороте оружия и боеприпасов.

Читайте также: Кровавая ошибка ВСУ — экстренное заявление Армии ДНР

Преступные действия вооруженных формирований Украины продолжают приносить боль и страдания мирным жителям нашей Республики. Помимо регулярных целенаправленных обстрелов наших населенных пунктов, к сожалению, не редкими являются подрывы мирных жителей на взрывоопасных предметах.

Так, в районе н.п. Николаевка в результате подрыва минно-взрывного устройства, установленного украинскими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе летом 2014 года, получили осколочные ранения двое мирных жителей, 1970 г.р. и 1997 г.р.

Пострадавшие доставлены в городскую больницу г. Луганска, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Командование Народной милиции обращается ко всем гражданам! Будьте бдительны и избегайте неизвестных маршрутов! При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним!

Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не пускайте никого к этому месту.

Читайте также: На Донбассе уничтожили «Чёрного запорожца»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...ФОТО) В конце марта 2016 года семья Андрушевичей... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к... если в течении марта не будет существенных ...
Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2016
...». 14:52 Сводка МО ДНР за 9 марта. 14:18 ...info Сводка МО ДНР за 9 марта Сводка МО ДНР за 9 марта ...то помочь ополчению, что ему делать? Может через музей Новороссии передать?... оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 08.03...
Сводки от ополчения Новороссии 29 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Экскурсия по «остаткам» ...предприятия Донецкой Народной Республики за март и апрель 2015 года поставили... тех, кто был призван в марте - апреле год назад. Подавляющее большинство...
Сводки от ополчения Новороссии 27 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Жительница ...Широкино. В феврале и марте 2015 года, в ходе...стороны силовиков: так, 17 марта был совершен умышленный подрыв,...отведено еще в начале марта, было использовано ВСУ 6...
Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2016
.... 15:02 Сводка МО ДНР за 11 марта. 14:57 ... Сводка МО ДНР за 11 марта Сводка МО ДНР за 11 марта ...Марина Ахмедова С 5 марта между силами ополчения ДНР и украинскими войсками...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 10.03...
Сводки от ополчения Новороссии 7 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Информация обновляется. Украина...Георгий Кратиров) стало известно 3 марта. Люди в военной форме ...видеозаписью был обнаружен в конце марта 2015 года. Судьба украинского ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)