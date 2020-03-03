Сводки от ополчения Новороссии 03 марта 2020

Сотрудники Министерства государственной безопасности ДНР задержали агента СБУ, который собирался ликвидировать работавшего на украинскую, а впоследствии и на донецкую спецслужбы военнослужащего Народной милиции Республики.

Подробности раскрытой диверсии сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

Ещё в январе 2017 года МГБ сообщало о предотвращении теракта в одной из войсковых частей Республики. Организатором был завербованный СБУ военнослужащий ДНР Эдуард Клыпа. От него требовалось также собирать для Киева разведданыые.

Однако Клыпа вышел на МГБ ДНР и в результате в течение полутора лет направлял на Украину недостоверные сведения о количестве техники, личного состава своей войсковой части.

«В связи с этим спецслужбы Украины предприняли попытку его ликвидации. В июле 2019 года в результате оперативно-разыскных мероприятий МГБ ДНР задержан Отверткин Александр Николаевич, 1975 года рождения, — сказал Попов. — Установлено, что Отверткин в рамках выполнения задания СБУ предпринимал попытки по определению местонахождения, а также осуществлял сбор информации в отношении Клыпы Эдуарда Викторовича с целью его дальнейшей ликвидации».

Сам Отверткин также присутствовал на пресс-конференции и сделал заявление для журналистов. Он рассказал, что родился в Мариуполе, где и познакомился с Клыпой. До 2014 года работал в «Метинвесте». После начала военных действий из-за задержек зарплаты уехал на заработки в Новоазовск, а потом и в РФ. По возвращении к семье в Мариуполь был задержан.

«Изъяли у меня оружие, хотя оно было официально зарегистрировано, и возбудили против меня уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. После этого ко мне обратился сотрудник СБУ и предложил мне решить все эти вопросы, но для этого я должен был собрать информацию по Клыпе», — отметил Отверткин, добавив, что согласился.

«Перед моим выездом, я еще раз встретился с этим сотрудником СБУ, но в мои задачи уже входила ликвидация Клыпы. Какими способами, это уже должен был я решать», — рассказал Отверткин.

По его словам, он был задержан силами МГБ в период, когда пытался разыскать двойного агента.

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