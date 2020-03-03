Сводки от ополчения Новороссии 03 марта 2020
- 16:55 Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 3 марта 2020 г.
- 15:11 Украинские каратели целенаправленно уничтожают мирное население ЛНР, есть жертвы.
- 15:11 В рядах ВСУ новые небоевые потери – НМ ЛНР.
- 13:21 В ЛНР двое людей подорвались на минах.
- 11:31 Киллер СБУ готовил ликвидацию двойного агента ДНР.
- 03:00 Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике (ВИДЕО).
Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 3 марта 2020 г
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Украинские каратели целенаправленно уничтожают мирное население ЛНР, есть жертвы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В рядах ВСУ новые небоевые потери – НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ЛНР двое людей подорвались на минах
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Киллер СБУ готовил ликвидацию двойного агента ДНР
Сотрудники Министерства государственной безопасности ДНР задержали агента СБУ, который собирался ликвидировать работавшего на украинскую, а впоследствии и на донецкую спецслужбы военнослужащего Народной милиции Республики.
Подробности раскрытой диверсии сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.
Ещё в январе 2017 года МГБ сообщало о предотвращении теракта в одной из войсковых частей Республики. Организатором был завербованный СБУ военнослужащий ДНР Эдуард Клыпа. От него требовалось также собирать для Киева разведданыые.
Однако Клыпа вышел на МГБ ДНР и в результате в течение полутора лет направлял на Украину недостоверные сведения о количестве техники, личного состава своей войсковой части.
«В связи с этим спецслужбы Украины предприняли попытку его ликвидации. В июле 2019 года в результате оперативно-разыскных мероприятий МГБ ДНР задержан Отверткин Александр Николаевич, 1975 года рождения, — сказал Попов. — Установлено, что Отверткин в рамках выполнения задания СБУ предпринимал попытки по определению местонахождения, а также осуществлял сбор информации в отношении Клыпы Эдуарда Викторовича с целью его дальнейшей ликвидации».
Сам Отверткин также присутствовал на пресс-конференции и сделал заявление для журналистов. Он рассказал, что родился в Мариуполе, где и познакомился с Клыпой. До 2014 года работал в «Метинвесте». После начала военных действий из-за задержек зарплаты уехал на заработки в Новоазовск, а потом и в РФ. По возвращении к семье в Мариуполь был задержан.
«Изъяли у меня оружие, хотя оно было официально зарегистрировано, и возбудили против меня уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. После этого ко мне обратился сотрудник СБУ и предложил мне решить все эти вопросы, но для этого я должен был собрать информацию по Клыпе», — отметил Отверткин, добавив, что согласился.
«Перед моим выездом, я еще раз встретился с этим сотрудником СБУ, но в мои задачи уже входила ликвидация Клыпы. Какими способами, это уже должен был я решать», — рассказал Отверткин.
По его словам, он был задержан силами МГБ в период, когда пытался разыскать двойного агента.
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Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня.
На славяносербском направлении боевики 93-й бригады по приказу военного преступника Брыжинского обстреляли н. п. Донецкий и Славяносербск из минометов калибра 120 мм, противотанковых и автоматических гранатометов, выпустив восемь мин и двадцать гранат.
В результате обстрела н. п. Донецкий повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры по адресам:
ул. Пугачева, 4 — разрушение хозяйственной постройки;
ул. Пугачева, 5 — повреждение фасада и остекления жилого дома;
ул. Пугачева, 6 — повреждена хозяйственная постройка и ограждение дома.
Также в результате обстрела повреждена линия электропередач по ул. Лесной, в связи с чем часть населенного пункта осталась без электроснабжения.
На дебальцевском направлении боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Шаповалова обстреляли из 120 мм минометов н. п. Логвиново.
Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении военных преступников Брыжинского и Шаповалова.
Мы призываем СММ ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских карателей для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса.
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Вооруженные формирования Украины продолжают нести потери в результате подрыва на собственных минных заграждениях. По данным нашего источника в штабе оккупационных сил, за прошедшие сутки один боевик погиб, ещё шестеро получили ранения.
Во время подвоза имущества на позиции 46-й одшбр в районе н. п. Нижнетеплое, находясь на удалении 3.5 км от ЛБС, водитель грузового автомобиля марки «КрАЗ» совершил наезд на противотанковую мину.
В результате детонации водитель сержант Русский погиб, сержанты Станевой и Роменский получили осколочные ранения.
Прибывшие на место подрыва военнослужащие солдат Харьковский и солдат Матковский попытались эвакуировать раненных товарищей, но подорвались на противопехотных минах, установленных поблизости, и получили ранения.
С целью снятия с себя ответственности командир 46-й бригады Котенко скрыл истинные обстоятельства гибели и ранения личного состава от вышестоящего штаба, представив их как результат обстрела со стороны НМ ЛНР.
Аналогичный случай произошёл 29 февраля в Донецкой области в зоне ответственности 28-й бригады в районе н. п. Марьинка, где в результате наезда на мину подорвался грузовой автомобиль марки «ЗиЛ», двое боевиков — лейтенант Ходоровский и сержант Сокуренко — получили ранения.
Одновременно с этим на позициях 59-й бригады в районе н. п. Луганское произошла детонация неизвестного взрывного устройства, в результате чего боевики Заиров и Козьма получили множественные осколочные ранения.
Прибывшими на место происшествия для проведения расследования сотрудниками военной службы правопорядка был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.
В настоящее время дело передано СБУ. Боевики доставлены в военный госпиталь Часов Яра и взяты под стражу. Им инкриминируется участие в незаконным обороте оружия и боеприпасов.
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Преступные действия вооруженных формирований Украины продолжают приносить боль и страдания мирным жителям нашей Республики. Помимо регулярных целенаправленных обстрелов наших населенных пунктов, к сожалению, не редкими являются подрывы мирных жителей на взрывоопасных предметах.
Так, в районе н.п. Николаевка в результате подрыва минно-взрывного устройства, установленного украинскими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе летом 2014 года, получили осколочные ранения двое мирных жителей, 1970 г.р. и 1997 г.р.
Пострадавшие доставлены в городскую больницу г. Луганска, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.
Командование Народной милиции обращается ко всем гражданам! Будьте бдительны и избегайте неизвестных маршрутов! При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним!
Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не пускайте никого к этому месту.
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