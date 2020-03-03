СРОЧНО! Радиационное заражение на севере Москвы! Власть бездействует…
23:24. 3 марта 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал: Ликвидатор
Весьма показательный пример того, как обеспечивается радиационная безопасность в г.Москве.
Весьма показательный пример того, как обеспечивается радиационная безопасность в г.Москве.
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Важна не работа, которую человек выполняет, а то, как он делает эту работу.