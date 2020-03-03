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СРОЧНО! Радиационное заражение на севере Москвы! Власть бездействует…

23:24. 3 марта 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Весьма показательный пример того, как обеспечивается радиационная безопасность в г.Москве.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hLewf-iGofg

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