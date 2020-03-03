Сериал «Теория большого взрыва»: Нормально ли смеяться над фриками?

- Оценка сериала пользователями сайта КиноЦензор

Сюжет. Два блестящих физика Леонард и Шелдон – великие умы, которые понимают, как устроена вселенная. Но их гениальность ничуть не помогает им общаться с людьми, особенно с женщинами. Всё начинает меняться, когда напротив них поселяется красавица Пенни.

Стоит также отметить пару странных друзей этих физиков: Воловиц, который любит употреблять фразы на разных языках, включая русский, и Раджеш Кутрапали, который теряет дар речи при виде женщин.

Про сюжет. Основу сюжета составляют странности главных героев, – густой концентрат нелепостей, которые в смехотворной форме эксплуатируют создатели фильма. Во время просмотра сериала кажется, что он не имеет единого стройного сюжета, что всё варится в постоянном «соку» шуток, которые словно в карточной колоде перемешиваются и достаются из неё наугад, и так по кругу без конца. Иногда появляется что-то новое, например, новое лицо, но потом этот персонаж может пропасть или остаться навсегда. Существенные изменения происходят крайне редко, и чаще всего нужны для вдыхания в сериал струи свежего воздуха. Красной нитью истории неизменно остаются отношения Шелдона, Леонарда и Пенни, к которым добавляются второстепенные линии разной степени важности.

Про героев. Каждый персонаж в отдельности представляет собой серьёзно больного человека: это целый букет различных психопатий, фобий, девиаций, странных привычек, стереотипов поведения и прочего, которые существуют одновременно, и доведены до крайности и абсурда. Какие-то свои отклонения герои фильма воспринимают адекватно, а что-то даже не замечают. Классические фрики.

Появившиеся в жизни некоторых персонажей любимые женщины немного влияют на них, и даже добиваются в чём-то незначительных улучшений, но в целом картина всё равно неутешительная. Фрики остаются таковыми до победного конца. Положительный фон их существования лишь в том, что им абсолютно комфортно в своём болоте, даже работа каждого из них – любимое дело всей жизни, а «болезнь, печаль и воздыхание» – это не про них. По крайней мере, эти люди живут в полном достатке и ни в чём себе не отказывают. В каком-то смысле они счастливы.

В защиту центральных персонажей следует сказать, что такое положение дел с их девиациями – не их вина, а их крест по жизни, так как первопричиной их психопатий в каждом случае стало неправильное воспитание в детстве и пережитые в том же возрасте стрессы. В результате получилось «вот это», что выставлено на всеобщий позор…

Подробней об отклонениях. Настоящим главным героем этого сериала я бы назвал инфантилизм: на экране показывают взрослых детей, которые помешаны на мире комиксов, фильмах про супергероев и виртуальных мирах на основе фантастических произведений, участвуют в комикс-конах, обожают разные игрушки, коллекционирование и всё подобное. Эти взрослые дядьки даже устраивают костюмированные междусобойчики! Выглядит всё настолько по-идиотски, как если бы маститые учёные играли в песочнице и всерьёз обсуждали особенности пластмассовых совочков и грабелек.

Но инфантилизм – это лишь общий порок для всех. Каждый персонаж выделяется чем-то особенным, что позволяет разнообразить набор «шуток».

Наиболее «одарённый» в этом плане – Шелдон. Он же – наиболее отвратительная мразь с точки зрения человечности из всех героев сериала. Наверное, нет такого плохого эпитета, который бы к нему не подошёл, так что нет необходимости утомлять их перечислением. Каждая черта его личности, например, эгоизм или тщеславие, доведены до предела. Второе его имя – это бестактность, в которой он просто невыносим. В фильме всё это – «юмор». Смейтесь!.. Друзья Шелдона, во многом подобные ему, терпят его и помогают ему во всём, идут вослед любой его прихоти, хотя при этом подвергаются с его стороны постоянным унижениям, оскорблениям и моральным пыткам. Я не нахожу это смешным, и это не дружба, а кружок по садо-мазо интересам.

Так называемые мужчины абсолютно безвольные, мелочные, трусливые, подлые, и совершенно правильно однажды им в глаза высказался один персонаж: «Все вы – днище!»

Женщины в сериале не страдают указанными недостатками: они жёсткие, властные, целеустремлённые, настойчивые, они точно знают, чего хотят, и получают это. Карьеризм – их жизненное кредо, семья – вторична, дети – вообще на последнем месте; мужчины вынуждены с этим соглашаться, т.к. такова суть гендерных стереотипов современного Запада.

Мужчины в руках женщин – классические подкаблучники, безобидные мягкие игрушки, которыми очень легко управлять. Эпизодические персонажи попадаются иногда другого рода, но они не делают погоды.

В этом сериале нет приятных адекватных женщин, а сплошь мегеры, шлюхи и хабалки (а последняя даже выглядит как трансвестит). Единственная полноценная женщина – мать Шелдона, но и её выставили дурочкой за религиозные взгляды.

Пенни – безоговорочная изюминка фильма, его главная душевная и эстетическая составляющая. Это классический ходячий мем эффектной блондинки, туповатой и мужиковатой. Пенни – откровенная шлюха, и сей факт регулярно подчёркивается по ходу повествования упоминанием о её многочисленных бывших и её слишком развязном поведении в недалёком прошлом. В результате Леонард вынужден влачиться за потасканной особой давно не первой свежести, о чём ему регулярно со всех сторон напоминают и что он покорно проглатывает. Пенни большая любительница «заложить за воротник» и во многих сценах пьёт алкоголь то из бокала, то прямо «из горлА»; в состоянии опьянения становится более доступной и способной на совсем отчаянные или постыдные поступки. Ну, а поскольку Пенни в сериале положительный персонаж, и является объектом вожделения, поклонения или зависти почти всех без исключения других участников сериала, её манера поведения демонстрируется в качестве нормы. Увы! Я не могу признать это ни приемлемым, ни смешным.

Говард и Радж – латентные гомосексуалисты, и иногда юмор с ними на эту тему принимает слишком серьёзный оборот. Хвала создателям, которые этих субъектов всё же настойчиво толкают в женские объятья.

Как бы странно это ни звучало, но самый комичный из всех Радж при этом же самый положительный герой из всего состава: подчёркнуто искренний в отношениях, неисправимый романтик. Он единственный, кто подразумевает под любовью именно любовь, а не совокупления. Только для него в приоритетах отношений – брак, семья и дети, в основе чего лежит душевная привязанность, а не плотская страсть или финансовая заинтересованность. «Благодаря» этому своему «особенному» взгляду на отношения, а также и целому букету странностей, ему трудно найти в представленном мире свою половинку, и за это его искренне жаль.

Говард, несмотря на доказанную способность к размножению, классический дегенерат, ибо не только не знает, как воспитывать детей, и боится этим заниматься, но ничего не делает, чтобы что-то изменить. Однако же при всём этом Говард – наименьший дегенерат из своего окружения.

Отдельного внимания заслуживает персонаж матери Леонарда. Между ней и сыном происходит сложная психологическая драма длиной в жизнь: она потрясающая и трагическая, это очень серьёзная и глубокая часть сюжета, несмотря на то, что в течение всего сериала она подаётся в юмористическом ключе. Во многом именно эти отношения объясняют странные особенности личности Леонарда. На их примере показано то, как лишь благодаря колоссальному усилию воли и трезвому самоанализу можно попытаться выйти из подобного порочного круга самобичевания и саможаления.

Все так называемые друзья в сериале постоянно друг друга подкалывают, лгут, сдают и подставляют, узнают секреты с единственной целью немедленно всем о них раструбить и обличить; правда чаще всего высказывается для того, чтобы уязвить и насмеяться.

Настоящей искренней поддержки нет, а есть лишь возмездные взаимовыгодные отношения по интересам. Я не могу назвать это дружбой. Лишь в финале представлен акт идеального дружеского самоотречения, и лишь затем, чтобы на фоне многолетнего надругательства над этим понятием закрепить в сознании зрителей идею о том, что это сборище печальных фриков – всё-таки друзья.

Про юмор. Как правило, это насмешки над пороками, которыми страдают герои фильма. Однако это совсем не сатира, не высмеивание и бичевание этих пороков, а именно насмешка над нелепостью их наличия у данных персонажей, смакование их и жонглирование ими в течение всего сериала. И весь юмор, к сожалению, построен только на этом – на нарочитых нелепостях. Остроту же юмору должна придавать возможная связь с реальностью, но её нет. Местные персонажи в своих болезненных отклонениях доведены до некоего апогея, они нелепы в кубе и вдобавок собраны под одной условной крышей. Насколько же прекрасно на их фоне выглядят эпизодические герои, вроде отца Бернадед, профессора Протона и некоторых других! Они, хотя и самые обычные люди, но каждый раз выступают как глоток чистого воздуха в гнилостной атмосфере безумия и морального уродства.

Если зритель относится к ценителям юмора тонкого, умного, острого, то самое большее, что вызовут шутки из этого сериала, – лёгкий смешок или снисходительную улыбку. Так что на звание юмористического сериал может претендовать только у нетребовательной аудитории, уровня сортирных шуток или рефлекторного смеха по принципу собаки Павлова, когда смеяться следует «по щелчку», при включении закадрового смеха.

Все события происходят на фоне положительного эмоционального фона. Это способствует отключению критического мышления, блокировке критического фильтра, поэтому всё происходящее воспринимается в позитивном радостном ключе, даже те действия героев, которые откровенно раздражают зрителя.

Сериал в целом воспринимается как комедия, но всё же это насмешки над больными людьми, и как говорил классик, – грешно над такими смеяться.

Про науку. Шелдон представляет собой ходячую энциклопедию бесполезных для реальной жизни знаний, а по части науки не добивается ничего существенного (оставим в покое финал, имеющий самостоятельную ценность). То есть даже в лице Шелдона, бесспорно признанного в показанном «научном» мире авторитета, физика как наука, фактически оказывается дискредитированной.

Так же и вся так называемая научная работа этих «молодых и перспективных учёных» (друзей Шелдона) каждый раз оказывается каким-то колоссальным бредом, клоунадой или толчеёй воды в ступе, и потому эту научную работу можно назвать не иначе как бессмысленной и беспощадной мышиной вознёй. Зато эти научные трутни раз за разом демонстрируют недюжинные способности по части освоения бюджета в угоду личным амбициям…

Ещё минусы. Пропаганда сексуальных девиаций. В отношении половых связей сериал местами стремительно срывается в настоящий треш. Кое-кто даже залетает по-пьяни, но это выставляется серьёзным достижением.

Навязчивая пропаганда употребления алкоголя.

В показанном обществе принято ходить по дому в уличной обуви, в которой же залазят на постель и другую мебель. Спят часто в одежде, а если это пижамы, то чуть ли не двойные.

Плюсы. Есть и по-настоящему трогательные моменты, очень редкие, они попадаются уже ближе к концу сериала и ситуативно обусловлены попыткой кардинальных изменений персонажей. То есть построены на сломе устоявшихся стереотипов.

В последних сезонах, где-то с 10-го, герои начинают внезапно работать над своим поведением, особенно Шелдон. Некоторые сцены в этом направлении просто шикарны в эмоциональном плане, но только с учётом знания зрителя о многолетнем предшествующем поведении этих героев.

Вывод. Этот культовый сериал заслуживает внимания уже ради того, чтобы быть в курсе современных культурных мемов. В остальном – пустое времяпровождение, и отчасти накопление негатива к этим дегенератам.

По материалам: Konoplev.net

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Американские и британские телесериалы сегодня стали одним из мейнстримов современного киноискусства, предназначенного для массовой аудитории. Многие российские телеканалы покупают права на их трансляцию или создают свои аналоги, опираясь на западные шаблоны. Но как бы ни отличались по жанру или сюжету эти фильмы, в подавляющем большинстве случаев они несут в себе вполне стандартные и далеко не безобидные идеи и смыслы.

Давным-давно известно, что те модели поведения, которые демонстрируют обаятельные герои экрана, для зрителей (особенно молодых) очень притягательны. И если отклоняющееся поведение никак на экране не наказывается и даже не порицается, весьма высока вероятность, что многие дети и подростки будут ему подражать.

Наверное, многие замечали, что очередной сезон сериала обычно хуже предыдущего. Хуже в том смысле, что “герои”, которые в первых сериях могли казаться положительными и притягательными, постепенно становятся более безнравственными, пошлыми и аморальными. А так как зритель уже привык к этому герою и испытывает к нему симпатии, то порочное поведение персонажа начинает казаться вполне приемлемым. Это – одна из технологий промывки мозгов. Сначала зрителю дают красивую обёртку, а потом, когда он привыкнет смотреть сериал или полюбит главных героев, начинка сериала приобретает новые оттенки.

Если близкие вам люди, а тем более дети или подростки, регулярно смотрят продукцию, идейное наполнение которой разбирается в этом фильме, их сознание и подсознание будет перенимать демонстрируемые модели поведения, и их дальнейшие поступки так или иначе будут опираться на увиденное на экране. Поэтому крайне важно научиться самому, выявлять воспитательный потенциал картин, определять цели заказчиков подобных сюжетов, отличать хорошее от плохого, а потом поделиться этим умением с вашими близкими.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/mIIML8ZHiNk/