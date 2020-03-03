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Почему видимые размеры Солнца и Луны так идеально совпадают?

22:02. 3 марта 2020 168 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Здравствуйте. Почему во время затмения Луна идеально закрывает Солнце. Разве возможно, чтобы такое получилось случайно? Как по мне это свидетельствует о разумном замысле. Что вы думаете на этот счёт?
 

Луна и Солнце имеют примерно одинаковый угловой размер на небе. Однако говорить, что их угловые размеры равны не приходится. Хотя бы потому, что орбита Луны вокруг Земли имеет форму эллипса.

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В апогее (402 927 км) Луна имеет угловой размер 29′40″ , а в перигее (354 027) - 33′45″ . Разница составляет почти 14%. Угловой размер Солнца в среднем равен 31′59″ . Он тоже варьируется из-за эллиптичности орбиты Земли но в гораздо меньшей степени. Поэтому говорить об идеальном совпадении не приходится, только о приблизительном.

Достаточно посмотреть качественные фотографии полных солнечных затмений, чтобы убедиться, что "идеальное" совпадение на самом деле вовсе не является таким уж идеальным.

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Но, разумеется, следует признать, что средние значения угловых размеров Луны и Солнца действительно близки (разница составляет 0′54″).

Почему так? Дело в том, что отношение расстояния от Земли до Луны к диаметру Луны примерно равно отношению расстояния от Земли до Солнца к диаметру Солнца.

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Могло ли так получиться случайно? Конечно. Более того - нет никаких сомнений, что то, что мы наблюдаем - чистое совпадение. Хотя бы потому, что мы совершенно точно знаем, что в прошлом Луна была гораздо ближе к Земле. Примерно в 10-15 раз ближе чем сейчас, на расстоянии всего 25-40 тыс. километров. Мы также знаем, что Луна постепенно удаляется от Земли, а Солнце наоборот - увеличивается в размерах.

Более того, мы не только знаем что так было, но и понимаем физику процессов, которые привели к отдалению Луны от Земли, так и к постепенному увеличению Солнца в размерах. В этом нет никаких загадок или странностей.

Можно сказать, что просто так получилось, что мы находимся в нужное время и в нужном месте, чтобы наблюдать такое приблизительное совпадение видимых размеров небесных светил. В прошлом Луна имела гораздо больший угловой размер, чем Солнце, а в будущем - будет иметь гораздо меньший угловой размер.

Чтобы утверждать, что такое совпадение объясняется божественным промыслом, нужно попросту выбросить на помойку всю физику, геологию, химию и еще десяток наук. Это примерно то же самое, как утверждать, что палеонтологи находят кости динозавров не потому, что динозавры когда-то жили на Земле, а потому, что боженька специально закопал кости динозавров, чтобы сбить с толку эволюционистов.

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Следует еще добавить, что не исключено, что в случае с нашей Луной имеет место ошибка отбора. Среди некоторых учёных распространено мнение, что наличие крупного спутника (который в том числе может вызывать затмения) является важным фактором делающим возможным развитие жизни на планете.

Так, к примеру, Луна оказывает стабилизирующий эффект на вращение Земли и, как следствие на климат. Т.е. если бы у нашей планеты не было именно такой Луны, то возможно не было бы и людей, которые задавались бы этим вопросом.

Авторы: кандидат технических наук Александр Петров, астрофизик Фёдор Карасенко

Источник: https://zen.yandex.ru/media/deep_cosmos/pochemu-vidimye-razmery-solnca-i-luny-tak-idealno-sovpadaiut-5e191cc03f548700ad640376?&utm_campaign=dbr

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 38197 19553
    Степаныч 3 марта 2020 в 22:14

    “..Мы совершенно точно знаем, что в прошлом Луна была гораздо ближе к Земле,раз в 10-15 ближе чем сейчас.”.)))Оригинальное заявление,автор видимо жил тогда,почему и “точно” знает.)А также насчет увеличения радиуса Солнца,и удалении луны.)То что замеры проводятся на протяжении нескольких десятков лет,не может быт “Точным” подтверждением того,что так было всегда,ибо на это могут быть различные факторы,особенно в таком колоссальном временном диапазоне как сотни миллионов лет.)

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