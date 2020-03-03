Почему видимые размеры Солнца и Луны так идеально совпадают?

Здравствуйте. Почему во время затмения Луна идеально закрывает Солнце. Разве возможно, чтобы такое получилось случайно? Как по мне это свидетельствует о разумном замысле. Что вы думаете на этот счёт?

Луна и Солнце имеют примерно одинаковый угловой размер на небе. Однако говорить, что их угловые размеры равны не приходится. Хотя бы потому, что орбита Луны вокруг Земли имеет форму эллипса.

В апогее (402 927 км) Луна имеет угловой размер 29′40″ , а в перигее (354 027) - 33′45″ . Разница составляет почти 14%. Угловой размер Солнца в среднем равен 31′59″ . Он тоже варьируется из-за эллиптичности орбиты Земли но в гораздо меньшей степени. Поэтому говорить об идеальном совпадении не приходится, только о приблизительном.

Достаточно посмотреть качественные фотографии полных солнечных затмений, чтобы убедиться, что "идеальное" совпадение на самом деле вовсе не является таким уж идеальным.

Но, разумеется, следует признать, что средние значения угловых размеров Луны и Солнца действительно близки (разница составляет 0′54″).

Почему так? Дело в том, что отношение расстояния от Земли до Луны к диаметру Луны примерно равно отношению расстояния от Земли до Солнца к диаметру Солнца.

Могло ли так получиться случайно? Конечно. Более того - нет никаких сомнений, что то, что мы наблюдаем - чистое совпадение. Хотя бы потому, что мы совершенно точно знаем, что в прошлом Луна была гораздо ближе к Земле. Примерно в 10-15 раз ближе чем сейчас, на расстоянии всего 25-40 тыс. километров. Мы также знаем, что Луна постепенно удаляется от Земли, а Солнце наоборот - увеличивается в размерах.

Более того, мы не только знаем что так было, но и понимаем физику процессов, которые привели к отдалению Луны от Земли, так и к постепенному увеличению Солнца в размерах. В этом нет никаких загадок или странностей.

Можно сказать, что просто так получилось, что мы находимся в нужное время и в нужном месте, чтобы наблюдать такое приблизительное совпадение видимых размеров небесных светил. В прошлом Луна имела гораздо больший угловой размер, чем Солнце, а в будущем - будет иметь гораздо меньший угловой размер.

Чтобы утверждать, что такое совпадение объясняется божественным промыслом, нужно попросту выбросить на помойку всю физику, геологию, химию и еще десяток наук. Это примерно то же самое, как утверждать, что палеонтологи находят кости динозавров не потому, что динозавры когда-то жили на Земле, а потому, что боженька специально закопал кости динозавров, чтобы сбить с толку эволюционистов.

Следует еще добавить, что не исключено, что в случае с нашей Луной имеет место ошибка отбора. Среди некоторых учёных распространено мнение, что наличие крупного спутника (который в том числе может вызывать затмения) является важным фактором делающим возможным развитие жизни на планете.

Так, к примеру, Луна оказывает стабилизирующий эффект на вращение Земли и, как следствие на климат. Т.е. если бы у нашей планеты не было именно такой Луны, то возможно не было бы и людей, которые задавались бы этим вопросом.

Авторы: кандидат технических наук Александр Петров, астрофизик Фёдор Карасенко

Источник: https://zen.yandex.ru/media/deep_cosmos/pochemu-vidimye-razmery-solnca-i-luny-tak-idealno-sovpadaiut-5e191cc03f548700ad640376?&utm_campaign=dbr