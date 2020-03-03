Отступление Сталина. Как вождь избежал гражданской войны в СССР

Избежать перерастания массовых протестов в полномасштабный конфликт между городом и деревней. Такую цель 90 лет назад, 2 марта 1930 года, ставил перед собой советский лидер Иосиф Сталин, обескураженный неудачами своей политики на селе. СССР намеревался покончить с частной инициативой, создав на месте малых отдельных хозяйств крупные общие — колхозы. Крестьяне ответили тысячами разрозненных бунтов, вооруженных вылазок и мятежей. Ожесточение достигло такого накала, что впечатленному им Сталину пришлось сделать шаг назад. В газете «Правда» за его подписью появилась статья «Головокружение от успехов», в которой руководитель призывал к умеренности. Позже Сталин признавал проведение коллективизации самым тяжелым испытанием за все время своего пребывания у власти.

Хлебное дело

Конфликт между советской властью и крестьянами — результат острого финансового дефицита, при котором для перевооружения армии и создания современной индустрии государству хронически недоставало денег. Взять их решили у сельских тружеников, назначив низкие, иногда ниже себестоимости, закупочные цены на зерно. Не желая расставаться со своим главным товаром задешево, крестьяне прятали хлеб, что вводило экономику в состояние порочного круга. Чтобы города не оставались без продовольствия, государству приходилось забирать его силой, превращая аграрные районы в арену реквизиций — детективных поисков продуктовых запасов у крестьян. Драматические события на селе завершались только зимами и заново начинали разворачиваться каждую осень.

В 1927 году Иосиф Сталин принял решение подавить частный сектор силой. По этому плану советской деревне предстояла чистка. Крепких крестьян, кулаков (которых насчитывалось до 5%), готовились лишить собственности и выслать в отдаленные районы СССР. Хозяйства остальных — объединить и поставить под строгий государственный надзор.

Весть о надвигавшемся обобществлении посеяла на селе панику. В страхе перед неизбежной потерей личного имущества крестьяне отчаянно сбывали его с рук. Под нож пошли сотни тысяч голов крупного рогатого скота, что в условиях 1930-х вело к катастрофе. Ведь запастись продовольствием впрок было невозможно. Из-за отсутствия технологий заморозки или при неправильном её проведении мясо быстро начинало гнить. А на следующий год СССР столкнулся с дефицитом не только говядины и баранины, но и всего мясо-молочного ассортимента.

Рабочие против крестьян: кто кого?

Проводить свою линию на селе партия направила горожан. В закромах у крестьян, особенно крепких, посланцы центра обнаруживали товарное изобилие, немыслимое на прилавках магазинов. Однако сельский быт казался сознательным пролетариям отсталым, а религиозные верования, сохранявшиеся повсеместно, — отжившими, местные жители — бескультурными, нуждавшимися в перевоспитании. Переустройство деревенской жизни отягощалось новым обстоятельством: столкновением менталитетов, взаимным непониманием между рабочими и крестьянами.

На селе новый курс встретили ответным насилием. Проигравшие от коллективизации собирались в вооруженные шайки (советская власть называла их кулацкими бандами), нападали на сельсоветы, жгли обобществлявшееся имущество и убивали партийных активистов. Тактика крестьян приближалась к партизанской. Доведенные до озлобления противники советской власти всегда знали, куда целиться, поскольку им было кому подсказывать: на их стороне оставались симпатии тех, кого заставили вступить в колхозы силой. Подавить сопротивление, пользовавшееся поддержкой снизу, с наскоку было невозможно.

Историк Юрий Жуков рассказал ТАСС, что большая часть ответственности за разразившийся конфликт лежала на бюрократическом аппарате, который ставил деревню перед фактом перемен вместо того, чтобы разъяснять их возможные преимущества. «Коллективизация была нужна, но проводить её следовало постепенно, объясняя, что крохотные крестьянские наделы нельзя обрабатывать тракторами или комбайнами — для этого нужны большие площади. Что необходима кооперация, а без нее у крестьянства нет будущего. Но чиновники, вечная беда, спешили только отчитаться о количестве новых колхозов. Все, что ни делали, все выходило не так».

Партия берет тайм-аут

В начале 1930 года победные реляции широким потоком текли в Кремль. Особенно много их поступало из Сибири и Урала. Местные партийные руководители вместо сельскохозяйственных артелей, в которых сохранялась бы частная собственность, «ставили на ноги» целые коммуны, в которых обобществлялись мелкий скот, птица и предметы быта. Пропорционально возрастало и число вооруженных выступлений. В 1929 году их насчитывалось 2,5 тыс., а только за первые два месяца 1930 года — 1600. Власти сталкивались с организованным сопротивлением масс людей: в дни бунта в деревне Муромцевское за оружие взялись до 20 тыс. человек. После победы над восставшим народом к высшей мере приговорили 69 человек. И это был только один из многих случаев неповиновения крестьянства.

Коммунистов все более заботил социальный состав мятежников. К непримиримым противникам советского строя — кулакам — присоединялись владельцы далеко не самых прибыльных хозяйств. Этих недовольных стали называть подкулачниками. Однако в обычную классовую схему борьбы эксплуатируемых и эксплуататоров такие враги советской власти вписывались плохо.

Сталин сделал вывод, что, не переманив этих людей на свою сторону, победы в борьбе за хлеб ему не добиться. 2 марта 1930 года именно к середнякам он и обратился со страниц газеты «Правда», признавая допущенные ошибки. Действия своих подчиненных вождь назвал «головотяпством», вызванным отсутствием «ясности ума и трезвости взгляда». Последовали обещания навести порядок — обвинения против коллективизаторов в «левом уклоне».

"Можно ли сказать, что установка партии проводится в жизнь без нарушений и искажений? Нет, нельзя этого сказать, к сожалению. <…> уже «обобществляют» жилые постройки, мелкий скот, домашнюю птицу, кому нужно это глупое и вредное для дела забегание вперед? Дразнить крестьянина-колхозника «обобществлением» жилых построек, всего молочного скота, всего мелкого скота, домашней птицы — разве не ясно, что такая «политика» может быть угодной и выгодной лишь нашим заклятым врагам? Что это — политика руководства колхозом или политика его разложения и дискредитации? " — повышал тон советский лидер. По его распоряжению власти пошли на серьезную уступку: отказались от принуждения при вступлении в колхозы. Крестьянам возвращали свободу сохранять собственное хозяйство или нет.

Сталин дотягивается

Предложение заключить перемирие было с радостью принято на селе: вооруженные выступления почти сразу же стали сходить на нет. В апреле 1930 года сторонников гражданского мира обнадежила ещё одна публикация Сталина — «Ответ товарищам колхозникам», в которой он развивал идеи мирной коллективизации. Однако мягкий тон, взятый генсеком, привел к последствиям, не устраивавшим его самого. Крестьяне стали массово выходить из колхозов. К лету 1930 года в них оставались только 23% селян, остальные предпочли трудиться по отдельности.

В Кремле должны были определиться со своим дальнейшим курсом. После некоторых размышлений Сталин принял решение ударить ещё раз. В марте 1931 года выход из колхозов снова поставили под запрет.

Со второй попытки наступление на деревню увенчалось успехом. Однако без последствий проведенное тогда обобществление не осталось. Разразившийся в Советском Союзе в 1932–1933 годах голод был вызван не только естественными причинами — засухой и неурожаем, но и массовым выселением крестьян-кулаков в труднодоступные районы и жестокими хлебными реквизициями в предыдущие годы.

Обложка: Иосиф Сталин © James E. Abbe/ullstein bild via Getty Images

Источник: https://nstarikov.ru/otstuplenie-stalina-kak-vozhd-izbezhal-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-113605