Не факт! Речь Посполитая против Пскова
Осенью 1581 года к одной из самых неприступных крепостей Руси подошла огромная армия польского короля и литовского князя Стефана Батория. Иван Грозный приказал любым способом удержать Псков – один из главных форпостов страны на западе. Защищать город встали все, кто мог держать в руках оружие. Но Стефан Баторий, который уже разорил несколько русских городов, в своей победе не сомневался.
Ведущий Арарат Кещян постарается разобраться, как защитникам Псковской крепости, которых было намного меньше, чем нападавших, удалось выстоять? И почему эта победа повлияла на судьбу всего Русского государства?
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