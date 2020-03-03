Не факт! Речь Посполитая против Пскова

Осенью 1581 года к одной из самых неприступных крепостей Руси подошла огромная армия польского короля и литовского князя Стефана Батория. Иван Грозный приказал любым способом удержать Псков – один из главных форпостов страны на западе. Защищать город встали все, кто мог держать в руках оружие. Но Стефан Баторий, который уже разорил несколько русских городов, в своей победе не сомневался.



Ведущий Арарат Кещян постарается разобраться, как защитникам Псковской крепости, которых было намного меньше, чем нападавших, удалось выстоять? И почему эта победа повлияла на судьбу всего Русского государства?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zms5q5J6Nn4