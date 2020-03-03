В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали вместе с Владимиром Ворсобиным (это его последний совместный эфир) вопросы истории такого явления как «терроризм» — от народовольцев и до наших современных «онижедетей».

Хронометраж:

00:11 — Об убийстве Александра II

02:13 — О реформах Александра II

05:03 — Об оценке террористов сегодня и 200 лет назад

08:57 — Откуда у большевиков появились деньги

12:01 — Кто подменил понятие чести в Российской Империи

18:20 — Кто придумал терроризм

23:16 — Дело «Сети» и путь от чести к бесчестию

28:59 — Как в СССР боролись с терроризмом

34:30 — О последствиях террористических актов и приговорах террористам

40:32 — Как в России построить систему, защищающую от террора

Николай Стариков. История террора: от убийства Александра II до дела «Сети»

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/istorija-terrora-ot-ubijstva-aleksandra-ii-do-dela-seti-113601