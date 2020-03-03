История террора: от убийства Александра II до дела «Сети»
В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали вместе с Владимиром Ворсобиным (это его последний совместный эфир) вопросы истории такого явления как «терроризм» — от народовольцев и до наших современных «онижедетей».
Хронометраж:
00:11 — Об убийстве Александра II
02:13 — О реформах Александра II
05:03 — Об оценке террористов сегодня и 200 лет назад
08:57 — Откуда у большевиков появились деньги
12:01 — Кто подменил понятие чести в Российской Империи
18:20 — Кто придумал терроризм
23:16 — Дело «Сети» и путь от чести к бесчестию
28:59 — Как в СССР боролись с терроризмом
34:30 — О последствиях террористических актов и приговорах террористам
40:32 — Как в России построить систему, защищающую от террора
P.S. Предыдущие выпуски:
- Армия России, война или мир, Афганистан и Трамп
- Судья Арановский, Февраль 1917, Турция против Сирии
- Вопрос Марии Захаровой, Эстония, Брексит и Китай
- Вирусная геополитика и хамство чиновников
- Конституция, реформа и Путин. Новое правительство
- Провокации и «аналогии»
- Иран «признался», что сбил Боинг. Приезд Меркель
- 2019 год, будущее и надежды
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Источник: https://nstarikov.ru/istorija-terrora-ot-ubijstva-aleksandra-ii-do-dela-seti-113601