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История террора: от убийства Александра II до дела «Сети»

11:35. 3 марта 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали вместе с Владимиром Ворсобиным (это его последний совместный эфир) вопросы истории такого явления как «терроризм» — от народовольцев и до наших современных «онижедетей».

Хронометраж:
00:11 — Об убийстве Александра II
02:13 — О реформах Александра II
05:03 — Об оценке террористов сегодня и 200 лет назад
08:57 — Откуда у большевиков появились деньги
12:01 — Кто подменил понятие чести в Российской Империи
18:20 — Кто придумал терроризм
23:16 — Дело «Сети» и путь от чести к бесчестию
28:59 — Как в СССР боролись с терроризмом
34:30 — О последствиях террористических актов и приговорах террористам
40:32 — Как в России построить систему, защищающую от террора

Николай Стариков. История террора: от убийства Александра II до дела «Сети»
 
 
 
 

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Источник: https://nstarikov.ru/istorija-terrora-ot-ubijstva-aleksandra-ii-do-dela-seti-113601

Метки: блог, Видео

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