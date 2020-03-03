Бойня в Идлибе

По всем СМИ проходит информация, что Турция наносит удары в Сирии в ответ на гибель своих солдат, при этом турецкие войска применяют по российским боевым самолетам зенитные средства. Пока лишь переносные зенитные комплексы, которые имеют ограниченные поражающие свойства. Особенно по высоте - не более 4-5 км.

Но на вооружении турецкой армии имеется мощная истребительная авиация - 228 самолетов F-16 и 42 устаревших F-4E. А также имеются зенитные ракетные комплексы MIM-14 "Найк-Геркулес" и "Усовершенствованный Хок", а также новейший российский ЗРК С-400.

Все разговоры, что С-400 невозможно применять по российским самолетам, являются бредом. Он способен сбивать и наши самолеты, поскольку поставляемые на экспорт комплексы ПВО российской системой государственного опознавания не комплектуются.

Всей этой мощной группировке турецкой истребительной авиации и ЗРК мы можем противопоставить всего около десяти наших истребителей Су-35, 4 Су-27М и около 10 Су-30СМ. Противостоять 228 турецким истребителям F-16 они вряд ли смогут.

Турция имеет подавляющее превосходство над российской группировкой в Сирии в сухопутных войсках и в военно-морских силах. Кстати, турецкие сухопутные войска (более 600 тыс. человек) в НАТО считаются вторыми по боевой способности после США. Противостоять им подразделения нашей военной полиции и спецназа общей численностью не более 2-3 тыс. человек не смогут.

Оказать помощь нашей группировке в Сирии, если Турция перекроет Босфор, мы не сможем. Сухопутной границы с Турцией, как это было в СССР, больше нет. И значит угрожать вторжением на турецкую территорию мы не можем.

Есть непроверенная информация, что Турция перекрыла свое воздушное пространство для российских военных самолетов.

Единственная возможность предотвратить наступление турецкой армии на российскую группировку в Сирии - угроза применения ядерного оружия. Но вряд ли Кремль когда-нибудь решится на это.

А как все красиво начиналось осенью 2015 года под бравурные военные марши и заявления о скором разгроме боевиков на дальних рубежах.

Для всех предлагающих немедленно нанести удар по целям, расположенным на территории Турции, включая ЗРК, напоминаю статью пятую Устава НАТО:

"Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического регион".

Источник: https://www.nakanune.ru/articles/115878/