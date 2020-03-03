А.И. Фурсов. Как повернуть вспять тренд к оглупляющему образованию

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Историка А.И. Фурсова (т.е. лирика) допрашивает выпускник мехмата МГУ, публицист, научный редактор журнала «Эксперт», декан факультета журналистики ВШЭ, телеведущий, бывший сотрудник Госплана А.Н. Привалов (т.е. как бы физик). Добавим, что Привалов ровно на год старше Фурсова. Возможно, эти подробности помогут понять стиль поведения, выбранный ведущим.Тема допроса – что происходит в образовании, и как его улучшить.Любопытно, что мы нередко призываем читателей-родителей проявлять гражданскую активность на уровне родительских комитетов, ассоциаций и т.п., то есть на уровне общественной инициативы – и данный призыв чётко совпадает с данной Фурсовым рекомендацией.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4911019.html