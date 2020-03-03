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А.И. Фурсов. Как повернуть вспять тренд к оглупляющему образованию

09:21. 3 марта 2020 25 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Историка А.И. Фурсова (т.е. лирика) допрашивает выпускник мехмата МГУ, публицист, научный редактор журнала «Эксперт», декан факультета журналистики ВШЭ, телеведущий, бывший сотрудник Госплана А.Н. Привалов (т.е. как бы физик). Добавим, что Привалов ровно на год старше Фурсова. Возможно, эти подробности помогут понять стиль поведения, выбранный ведущим.

Тема допроса – что происходит в образовании, и как его улучшить.

Любопытно, что мы нередко призываем читателей-родителей проявлять гражданскую активность на уровне родительских комитетов, ассоциаций и т.п., то есть на уровне  общественной инициативы – и данный призыв чётко совпадает с данной Фурсовым рекомендацией.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4911019.html

Метки: болонский, Европа, егэ, образование, Россия, США, Фурсов, школа

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 26635 23231
    Вячеслав 3 марта 2020 в 9:33

    “Историка А.И. Фурсова (т.е. лирика) допрашивает выпускник мехмата МГУ…” БеЗпредметный диспут… Чтобы спорить о чём-то, надо знать смысл предмета спора… Если бы было образование, какое оно должно быть на самом деле, что можно было бы и расширить круг обсуждающих эту проблему… У нас сейчас нет полководцев – только военачальники, нет учёных – сплошь профессоры, нет учителей – сплошь преподаватели… А чего они преподают? Каждый из них только “тянет одеяло на себя” и уверяет аудиторию в том, что именно то, что он преподаёт и является самым необходимым в жизни…
    То, чем сейчас занято Министерство образования, ещё далеко от того понятия, которое вложено в само слово “образование”… Это, скорее, – Министерство информированности по отдельным предметам…

    Образования НЕТ ВООБЩЕ НИГДЕ… Образование у нас не просто “никакое”… Его просто нет и вот почему… Слово “образование” происходит от словосочетания “образа ваяние”… А что ваяют в школах и ВУЗах? Лишь отдельно взятую информацию по изучаемым предметам… Наши волхвы, в дохристианской Руси, давали цельное представление и знание о мире, они определяли варну человека ещё в детском возрасте, как воспитывать (в ось питать), кем растить того или иного ребёнка. Образование – это когда, к примеру, математика вытекает их словесности, словесность – из географии, эта – из физики и т.д. И уже, после объединения всех предметов единое целое, может получиться цельное представление о мире, куда дети приходят уже более-менее подготовленными из тех или иных учебных заведений… Трудиться (не работать – работать от слова раб) в любимой профессии гораздо важнее престижного “образования”…
    Зачатки образования есть лишь в дошкольных учреждениях, где воспитательница на примере, положим, птички, расскажет о том, как она называется, чем питается (биология), как она поёт (искусство, музыка), куда улетает на зиму (география), сколько у неё крылышек, коготков на лапках (математика) и т.д… И ребёнок получает в дошкольном учреждении около 80% информации, которой он потом пользуется на протяжении ВСЕЙ своей жизни… Поэтому повышать зарплату надо, прежде всего, воспитателям дошкольных учреждений…

    Расходы на образование от общего бюджета страны:

    1941 (война) – 15,5%
    1942 (война) – 10,4%
    1943 (война) – 13,2%
    1944 (война) – 20,7%
    1945 (война) – 26,4%
    1994 (страшные 90-е) – 4,5%
    2019 (встали с колен) – 4,1%
    И даже в наших условиях детям не дают нужную информацию…

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