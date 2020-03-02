Верховное командование ВС САР: Сирия закрыла воздушное пространство на северо-западе Сирии

Военный источник объявил о закрытии воздушного пространства в северо-западном регионе Сирии, в частности над провинцией Идлеб. Любой самолет, который проникнет в сирийское воздушное пространство в указанной зоне, будет рассматриваться как враждебный и будет сбит.

«Силы турецкого режима продолжают предпринимать агрессивные действия против наших вооруженных сил, действующих в провинции Идлеб и около нее, либо путем обстрела мест расположения наших солдат, которые непосредственно противостоят террористам, либо путем оказания всевозможной поддержки вооруженных группировок, внесенных в список террористических в соответствии с международным правом», — заявил военный источник агентству САНА.

Источник указал, что повторяющиеся турецкие акты агрессии не смогут спасти террористов от ударов Сирийской Арабской армии и они доказывают отказ турецкого режима от всех предыдущих соглашений, в том числе Сочинских договоренностей.

Источник добавил, что исходя из приверженности Сирийской Арабской армии своим патриотическим и конституционным обязанностям по защите суверенитета страны, её безопасности и территориальной целостности Верховное командование армией и вооруженными силами объявляет о закрытии воздушного пространства всем видам авиации над северо-западным регионом Сирии, особенно над провинцией Идлеб. Любой самолет, нарушивший воздушное пространство в указанной зоне, будет рассматриваться как враждебный и будет сбит.

Н.С./А.А.

Источник: https://nstarikov.ru/verhovnoe-komandovanie-vs-sar-sirija-zakryla-vozdushnoe-prostranstvo-na-severo-zapade-sirii-113574