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Верховное командование ВС САР: Сирия закрыла воздушное пространство на северо-западе Сирии

10:29. 2 марта 2020 275 просмотров 6 коммент. Опубликовал:
Источник: sana.sy

Военный источник объявил о закрытии воздушного пространства в северо-западном регионе Сирии, в частности над провинцией Идлеб. Любой самолет, который проникнет в сирийское воздушное пространство в указанной зоне, будет рассматриваться как враждебный и будет сбит.

«Силы турецкого режима продолжают предпринимать агрессивные действия против наших вооруженных сил, действующих в провинции Идлеб и около нее, либо путем обстрела мест расположения наших солдат, которые непосредственно противостоят террористам, либо путем оказания всевозможной поддержки вооруженных группировок, внесенных в список террористических в соответствии с международным правом», — заявил военный источник агентству САНА.

Источник указал, что повторяющиеся турецкие акты агрессии не смогут спасти террористов от ударов Сирийской Арабской армии и они доказывают отказ турецкого режима от всех предыдущих соглашений, в том числе Сочинских договоренностей.

Источник добавил, что исходя из приверженности Сирийской Арабской армии своим патриотическим и конституционным обязанностям по защите суверенитета страны, её безопасности и территориальной целостности Верховное командование армией и вооруженными силами объявляет о закрытии воздушного пространства всем видам авиации над северо-западным регионом Сирии, особенно над провинцией Идлеб. Любой самолет, нарушивший воздушное пространство в указанной зоне, будет рассматриваться как враждебный и будет сбит.

Н.С./А.А.

Источник: https://nstarikov.ru/verhovnoe-komandovanie-vs-sar-sirija-zakryla-vozdushnoe-prostranstvo-na-severo-zapade-sirii-113574

Метки: чит.клуб

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 8434 2951
    nikolay 2 марта 2020 в 11:42

    По всему фронту в Идлибе идут ожесточённые бои. Турки наносят огневое поражение сирийским войскам по всему фронту. Турецкая военная операция началась по факту, как и было обещано, 1 марта. Российская армия продолжает защищать путинский кагал в Сирии. Русские солдаты погибают за антирусские интересы Путина, который отказался вводить войска в Новороссию, для освобождения русского народа от украинского ига. Не нужно было бы тогда строить газопровод в Турцию. Дешевле протянуть его из Одессы прямо в Европу. Такого дурака у власти в России история не видела.

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  • 1768 1266
    Игорь 2 марта 2020 в 12:11

    Всё будет путем Николя не боись уже четыре года тусовка идёт и шесть впереди.

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  • 8434 2951
    nikolay 2 марта 2020 в 12:24

    СМИ сообщили о уничтожении Турцией военного аэродрома в Алеппо перед встречей Эрдогана с Путиным. Место встречи не известно. Эрдоган не хочет лететь в Москву.

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  • 1768 1266
    Игорь 2 марта 2020 в 12:35

    Николя не боись они всегда там что то уничтожают на чужой территории набьют сирийцев с обеих сторон и поедут в Анталию отдыхать.

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  • 1590 1414
    georgi tarabov 2 марта 2020 в 12:44

    РАДУЕТ СМЕЛОСТЬ СИРИЙЦЕВ ,ИМЕЯ ЗА СПИНОЙ РУССКОГО ЖЕЛЕЗНОГО ВПК -БРАВО !

    Думаю ,что гиены в АМ. СЕНАТЕ “ОДОБРЯТ” ЕТО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ АСАДА !

    Как будет говорит Трумпалино ,перхидрол-перзидент , , если кто -то хочет каждую ночь ложится в кровать его жене Мелания ? Она же соблазнительная , ,и старый пердун будет сердит ,конечно !

    Посмотрим ИСРАЕЛЬСКИЕ ТАРАКАНОВ ЧТО ВЫДУМАЮТ ПРО СВОБОДЕ И АНТИ-ФАНТИ , И РАЗНЫЕ АРАБСКИЕ МАГИИ ?

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