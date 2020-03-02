Верховное командование ВС САР: Сирия закрыла воздушное пространство на северо-западе Сирии
Военный источник объявил о закрытии воздушного пространства в северо-западном регионе Сирии, в частности над провинцией Идлеб. Любой самолет, который проникнет в сирийское воздушное пространство в указанной зоне, будет рассматриваться как враждебный и будет сбит.
«Силы турецкого режима продолжают предпринимать агрессивные действия против наших вооруженных сил, действующих в провинции Идлеб и около нее, либо путем обстрела мест расположения наших солдат, которые непосредственно противостоят террористам, либо путем оказания всевозможной поддержки вооруженных группировок, внесенных в список террористических в соответствии с международным правом», — заявил военный источник агентству САНА.
Источник указал, что повторяющиеся турецкие акты агрессии не смогут спасти террористов от ударов Сирийской Арабской армии и они доказывают отказ турецкого режима от всех предыдущих соглашений, в том числе Сочинских договоренностей.
Источник добавил, что исходя из приверженности Сирийской Арабской армии своим патриотическим и конституционным обязанностям по защите суверенитета страны, её безопасности и территориальной целостности Верховное командование армией и вооруженными силами объявляет о закрытии воздушного пространства всем видам авиации над северо-западным регионом Сирии, особенно над провинцией Идлеб. Любой самолет, нарушивший воздушное пространство в указанной зоне, будет рассматриваться как враждебный и будет сбит.
Н.С./А.А.
Источник: https://nstarikov.ru/verhovnoe-komandovanie-vs-sar-sirija-zakryla-vozdushnoe-prostranstvo-na-severo-zapade-sirii-113574
По всему фронту в Идлибе идут ожесточённые бои. Турки наносят огневое поражение сирийским войскам по всему фронту. Турецкая военная операция началась по факту, как и было обещано, 1 марта. Российская армия продолжает защищать путинский кагал в Сирии. Русские солдаты погибают за антирусские интересы Путина, который отказался вводить войска в Новороссию, для освобождения русского народа от украинского ига. Не нужно было бы тогда строить газопровод в Турцию. Дешевле протянуть его из Одессы прямо в Европу. Такого дурака у власти в России история не видела.
Всё будет путем Николя не боись уже четыре года тусовка идёт и шесть впереди.
СМИ сообщили о уничтожении Турцией военного аэродрома в Алеппо перед встречей Эрдогана с Путиным. Место встречи не известно. Эрдоган не хочет лететь в Москву.
Ещё СМИ сообщают: Россия решила нести свет и тепло всем бармалеям и приютила на сирийской землице десяток единиц сельхозтехники с поэтическим названием “солнцепек”. https://www.youtube.com/watch?v=EipBX4qKEoQ&feature=emb_logo
Николя не боись они всегда там что то уничтожают на чужой территории набьют сирийцев с обеих сторон и поедут в Анталию отдыхать.
РАДУЕТ СМЕЛОСТЬ СИРИЙЦЕВ ,ИМЕЯ ЗА СПИНОЙ РУССКОГО ЖЕЛЕЗНОГО ВПК -БРАВО !
Думаю ,что гиены в АМ. СЕНАТЕ “ОДОБРЯТ” ЕТО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ АСАДА !
Как будет говорит Трумпалино ,перхидрол-перзидент , , если кто -то хочет каждую ночь ложится в кровать его жене Мелания ? Она же соблазнительная , ,и старый пердун будет сердит ,конечно !
Посмотрим ИСРАЕЛЬСКИЕ ТАРАКАНОВ ЧТО ВЫДУМАЮТ ПРО СВОБОДЕ И АНТИ-ФАНТИ , И РАЗНЫЕ АРАБСКИЕ МАГИИ ?