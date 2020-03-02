Талибан разбанили, Лавина нелегалов, Вирус против митингов // Галопом по Европам #165

В этом выпуске:

- Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом после того, как там были сбиты два сирийских самолета и турецкий беспилотник;

- США заключили мир с движением Талибан*;

- Киев предлагает Москве новый обмен в формате всех на всех – он может состояться уже в марте;

- Коронавирус становится главной угрозой для российской экономики;

- В США за выходные заболевших стало на треть больше, умерли двое;

- Оппозиционные парламентарии во Франции требуют объявить импичмент Макрону;

- В столице Филиппин – Маниле – охранник торгового центра устроил стрельбу и захватил в заложники 30 человек;

- Люксембург стал первой страной, сделавшей общественный транспорт полностью бесплатным;

- Из-за аномально теплой зимы Минстрой обещает перерасчет квитанций за отопление;

- В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства, необходимые пациентам;

- Ученые рязанского приборного завода создали обеззараживающую систему нового поколения.



*Талибан – запрещенная в РФ террористическая организация

*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-OdG_UjJ8wQ