Талибан разбанили, Лавина нелегалов, Вирус против митингов // Галопом по Европам #165
В этом выпуске:
- Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом после того, как там были сбиты два сирийских самолета и турецкий беспилотник;
- США заключили мир с движением Талибан*;
- Киев предлагает Москве новый обмен в формате всех на всех – он может состояться уже в марте;
- Коронавирус становится главной угрозой для российской экономики;
- В США за выходные заболевших стало на треть больше, умерли двое;
- Оппозиционные парламентарии во Франции требуют объявить импичмент Макрону;
- В столице Филиппин – Маниле – охранник торгового центра устроил стрельбу и захватил в заложники 30 человек;
- Люксембург стал первой страной, сделавшей общественный транспорт полностью бесплатным;
- Из-за аномально теплой зимы Минстрой обещает перерасчет квитанций за отопление;
- В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства, необходимые пациентам;
- Ученые рязанского приборного завода создали обеззараживающую систему нового поколения.
*Талибан – запрещенная в РФ террористическая организация
*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам