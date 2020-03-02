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Сводки от ополчения Новороссии 02 марта 2020

15:35. 2 марта 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Украинские боевики «воюют» против мирного поселка

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СРОЧНО: ВСУ обстреляли гражданский автомобиль на Донбассе, есть жертвы

СРОЧНО: ВСУ обстреляли гражданский автомобиль на Донбассе, есть жертвы | Русская весна

В ЛНР один мирный житель погиб, ещё один получил ранения в результате обстрела ВСУ гражданского автомобиля в районе села Сокольники.

Об этом журналистам сообщил начальник управления Народной милиции Республики Ян Лещенко.

«Группа боевиков из состава первой роты 130-го разведывательного батальона, находящегося в оперативном подчинении командующего ОТГ (оперативно-тактической группировки) „Север”, открыла огонь с применением противотанкового ракетного комплекса по гражданскому автомобилю марки УАЗ, двигавшемуся по автодороге в районе населенного пункта Сокольники.

В результате прямого попадания в автомобиль один пассажир погиб, один получил ранения.

По данным нашего источника в 93-й бригаде, в чьей зоне ответственности произошло убийство, в указанном районе действует группа диверсантов из 130-го разведывательного батальона в составе: командир группы лейтенант Порицкий, старший сержант Тростянчук, старший солдат Гуцол и старший солдат Мельник.

Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении выше указанных военных преступников. Мы призываем СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ остановить агрессию ВСУ, в результате которой продолжают гибнуть ни в чем не повинные люди», — подчеркнул Лещенко.

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Украинские боевики подтверждают свои нарушения в отчетах командованию – НМ ДНР

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В ВСУ рассказали о ликвидированном десантнике (ФОТО)

В ВСУ рассказали о ликвидированном десантнике (ФОТО) | Русская весна

Пресс-служба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ раскрыла личность своего «побратима», отправившегося к Бандере 1 марта.

Погибший — 41-летний уроженец Мариуполя, сержант Сергей Руських.

Добавим, что, по данным пресс-центра «ООС», в момент подрыва грузовика ВСУ, кроме гибели Руських, ещё двое «всушников» получили ранения и двое — «боевое поражение».

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В ВСУ рассказали о ликвидированном десантнике (ФОТО) | Русская весна

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Крым увели из-под носа у Турции, — комбриг ДНР

Крым увели из-под носа у Турции, — комбриг ДНР | Русская весна

Командир легендарной донбасской бригады «Восток» Александр Ходаковский комментирует происходящее сейчас в сирийском Идлибе, притязания Турции и то, как могла бы сложиться история русского полуострова, пойди ход истории немного иначе.

«Сидишь тут на пороховой бочке и смотришь на Сирию, как будто своих проблем нет. А вот так мир устроен — все опутано взаимосвязями. Но с другой стороны: турки под боком, и наверняка они считают сирийские территории сферой своих интересов, — тогда по аналогии земли, сопряжённые с Россией, по определению сфера ее интересов. 

Но тогда что делаем мы под боком у Турции? А что делали и делают турки под боком у России?

Турция вела активную политику по внедрению в Крым через свою агентуру в среде крымско-татарского населения. Если порыться в архивах СБУ, то там много найдётся интересных фактов, изобличающих Турцию в рыхлении почвы на всякий случай.

Кстати, хоть и несколько притянутый за уши, но тоже повод перехватить инициативу и взять Крым в свои объятия. 

Конечно, все это из области домыслов, но чем этот „товарищ” не шутит? Отчетов о схронах в крымских горах было предостаточно. И о пропагандистской работе среди татар. А если вспомнить, что эти ребята вполне горячие и без зазрения совести захватывали земельные участки в Крыму, и даже во время Крымской весны здорово сгруппировались и едва не вломили пророссийским активистам в Симферополе, то повернись судьба иначе, турки могли бы править бал с молчаливого одобрения НАТО».

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Каратель подстрелил сослуживца, комбат ВСУ арестован за торговлю оружием: сводка с Донбасса

Каратель подстрелил сослуживца, комбат ВСУ арестован за торговлю оружием: сводка с Донбасса | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным Представительством ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.

С начала текущих суток украинские военные преступники произвели один обстрел территории Республики.

В 07:50 с направления Новотошковское боевики 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского вели огонь в направлении поселка Донецкий из минометов калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета, выпустив 10 мин и 15 снарядов.

В результате обстрела повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры по адресам:
ул. Пугачева, 4 — разрушение хозяйственной постройки;
ул. Пугачева, 5 — повреждение фасада и остекления жилого дома;
ул. Пугачева, 6 — повреждена хозяйственная постройка и ограждение жилого дома;
ул. Лесная — повреждена линия электропередач.

Все материалы по результатам преступных действий будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении военного преступника Брыжинского.

Мы призываем СММ ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских военных для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса

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В рядах противника отмечаются небоевые потери, связанные с отсутствием дисциплины и низким уровнем морально-психологического состояния.

Так, по информации нашего источника в 93-й бригаде, на передовых позициях соединения в районе н. п. Новотошковское завязалась драка между военнослужащими, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе конфликта старший солдат Сухой выстрелил из автомата в младшего сержанта Петленко. Подоспевшие на звук выстрела военнослужащие обезвредили дебошира. Ранение оказалось несмертельным, и боевик был госпитализирован.

Командир бригады Брыжинский с целью сокрытия факта употребления спиртных напитков военнослужащими сфальсифицировал результаты медицинского освидетельствования, дав взятку заведующей отделения госпиталя в г. Муратово. Ранение военнослужащего комбриг представил как полученное в результате обстрела.

Еще одна небоевая потеря зафиксирована в подразделении 72-й бригады.

Так, 28 февраля в ходе проведения занятий по огневой подготовке, в результате неосторожного обращения с оружием и несоблюдения личным составом требований безопасности, получил пулевое ранение один военнослужащий. Командир бригады Богомолов в вышестоящий штаб о происшествии не доложил.

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Нам продолжает поступать информация о незаконном обороте оружия в зоне операции оккупационных сил.

По данным источника из штаба ОТГ «Север», нам стало известно об изъятии сотрудниками СБУ в ходе проверки на предмет незаконного хранения вооружения и боеприпасов 10-го батальона 59-й бригады четырнадцати ящиков с патронами различного калибра, гранатами Ф-1, РГД-5 и запалов к ним.

В настоящее время командир батальона взят под стражу, командованием бригады проводится разбирательство. 2 марта в расположении 59-й бригады запланирована работа комиссии службы РАВ штаба ОТГ «Север».

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Донбасс: ракета уничтожила автомобиль ВСУ, оккупанты понесли потери

Донбасс: ракета уничтожила автомобиль ВСУ, оккупанты понесли потери | Русская весна

На Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса подбит автомобиль ВСУ, один оккупант уничтожен, двое ранены.

О потерях сообщили в штабе оккупационной операции.

Инцидент произошел якобы «во время подвоза продуктов» к позициям украинских войск вблизи населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района ЛНР.

«Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое наших защитников получили ранения, а еще двое — боевое поражение», — говорится в сообщении.

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На Донбассе уничтожили «Чёрного запорожца»

На Донбассе уничтожили «Чёрного запорожца» | Русская весна

На Луганщине уничтожен украинский оккупант из 72-й бригады ВСУ Игорь Гавриляк.

О его гибели сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

«В районе Попасной, что на Луганщине, погиб контрактник из 72-й бригады “Черных запорожцев” — Игорь Васильевич Гавриляк, 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

«Игорь стал 313 военнослужащим, уроженцем Львовской области, который погиб на восточном фронте», — отметил Козицкий.

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“ВСУ стреляют и днем, и ночью”, – жительница Трудовских после обстрела украинских боевиков


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