Сводки от ополчения Новороссии 02 марта 2020

В ЛНР один мирный житель погиб, ещё один получил ранения в результате обстрела ВСУ гражданского автомобиля в районе села Сокольники.

Об этом журналистам сообщил начальник управления Народной милиции Республики Ян Лещенко.

«Группа боевиков из состава первой роты 130-го разведывательного батальона, находящегося в оперативном подчинении командующего ОТГ (оперативно-тактической группировки) „Север”, открыла огонь с применением противотанкового ракетного комплекса по гражданскому автомобилю марки УАЗ, двигавшемуся по автодороге в районе населенного пункта Сокольники.

В результате прямого попадания в автомобиль один пассажир погиб, один получил ранения.

По данным нашего источника в 93-й бригаде, в чьей зоне ответственности произошло убийство, в указанном районе действует группа диверсантов из 130-го разведывательного батальона в составе: командир группы лейтенант Порицкий, старший сержант Тростянчук, старший солдат Гуцол и старший солдат Мельник.

Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении выше указанных военных преступников. Мы призываем СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ остановить агрессию ВСУ, в результате которой продолжают гибнуть ни в чем не повинные люди», — подчеркнул Лещенко.

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