Сирийская армия отбила Саракиб.
Хорошие новости с утра поступают из Сирии.
1. Сирийская армия отбила у Турции и боевиков ХТШ/СНА Саракиб. Тяжелые бои за город шли со вчерашнего вечера, но взяли город лишь под утро, боевики отползли к Афесу и Найрабу. Штурмовали город "Силы Тигра" и "Хезбалла" при поддержке артиллерии и авиации. С обеих сторон есть ощутимые потери. Нельзя не отметить, что несмотря на тяжелые потери сирийцев в предшествующие дни, они смогли собраться и вновь перейти в наступление.
2. Ночью был нанесен удар по турецкой колонне в районе турецкого обсервационного пункта в Кминасе. Есть убитые и раненые. 300х вывозили вертолетами и машинами скорой помощи в провинцию Хатай. Также сообщается о серьезных потерях турецкого спецназа в боях за Саракиб. По неподтвержденным сообщениям, Россия со вчерашнего дня активно использует глушилки против турецких дронов. Также Россия со вчера отказалась гарантировать безопасность турецких самолетов в воздушном пространстве Идлиба.
3. На юге сегодня ожидаются попытки турок и боевиков взять Кафр-Набл и продвинуться на равнину Аль-Габ и горные районы Завии. Кроме того, можно ожидать попыток контратаки на Саракиб при поддержке турецкой артиллерии и дронов. Утром бои шли к западу и северо-западу от Кафр-Набла.
За развитием событий можно продолжать следить в онлайн-трансляции в Телеграм - https://t.me/boris_rozhin (канал за вчера перевалил уже за 44 000 подписчиков).
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5672895.html
По неподтвержденной информации ПВО САР сбило 9 БПЛА Турции. Семь больших, два малых.
Россия отказалась обеспечивать безопасность авиации Турции над Идлибом.
Россия ставит активные помехи, закрывая небо. Работают системы РЭБ.
“Может быть Кремль и не хотел бы лишний раз ссориться с турками, но и туркам нужно понимать, что Россия может быть гарантом безопасности туркоманов в Идлибе, только если будет одновременно гарантом безопасности и торговли армян из Алеппо, а равно и евреев из Хайфы. И никак иначе. Поэтому соглашения, гарантированные Россией, нужно выполнять всем и в полном объеме. Хотя так же понятно, что ни лондонским, ни тем более американским ястребам новая роль России на БВ, а значит и в мире – не по душе. Даже если лондонские сами втягивали Кремль в эту игру в качестве силового ресурса. Вот и подталкивают турок к конфронтации, в том числе чтобы пытаться влиять и вести торг с Кремлем, который прежнюю закулисную сделку с Лондоном честно закрыл, а исполнителей сделки уволил из правительства.”
П.С. Кот не надо ни какой идеологии высоких смыслов-торги,торги.Мы продаем то ,что имели всегда -умение воевать ,жертвуя солдатами ,теперь научились меньшим количеством ,перевооружив армию.Мы нужны ИМ ,как меч в их руках,турки уйдут ,турки они всегда всего лишь турки.
П.П.С Молодца Путин -равноудаленность от всех и над всеми,как внутри так и снаружи -работает!!
Откуда инфа?
Источник есть?
а что здесь необычного ты услышал,ты же аналитик,зачем по-твоему едет Турка 05,03,в Москву-угрожать?? или подыграть. Нет войны ,нет короновируса,идет переустройство мира .
Просить дать возможность завершить все миром.
Эрдоган лицо терять не хочет.
Значит нечто должна сделать Россия, так, чтобы для него и Турции это было патовым условием.
Именно так и будет.
Что они там все возятся на пятачке, как вши. Вспомните какие какие были масштабы операций 80 лет назад, а сейчас возня мышиная