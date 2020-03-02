Сирийская армия отбила Саракиб.

Хорошие новости с утра поступают из Сирии.



1. Сирийская армия отбила у Турции и боевиков ХТШ/СНА Саракиб. Тяжелые бои за город шли со вчерашнего вечера, но взяли город лишь под утро, боевики отползли к Афесу и Найрабу. Штурмовали город "Силы Тигра" и "Хезбалла" при поддержке артиллерии и авиации. С обеих сторон есть ощутимые потери. Нельзя не отметить, что несмотря на тяжелые потери сирийцев в предшествующие дни, они смогли собраться и вновь перейти в наступление.



2. Ночью был нанесен удар по турецкой колонне в районе турецкого обсервационного пункта в Кминасе. Есть убитые и раненые. 300х вывозили вертолетами и машинами скорой помощи в провинцию Хатай. Также сообщается о серьезных потерях турецкого спецназа в боях за Саракиб. По неподтвержденным сообщениям, Россия со вчерашнего дня активно использует глушилки против турецких дронов. Также Россия со вчера отказалась гарантировать безопасность турецких самолетов в воздушном пространстве Идлиба.



3. На юге сегодня ожидаются попытки турок и боевиков взять Кафр-Набл и продвинуться на равнину Аль-Габ и горные районы Завии. Кроме того, можно ожидать попыток контратаки на Саракиб при поддержке турецкой артиллерии и дронов. Утром бои шли к западу и северо-западу от Кафр-Набла.



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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5672895.html