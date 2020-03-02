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Сирийская армия отбила Саракиб.

10:24. 2 марта 2020 472 просмотра 6 коммент. Опубликовал:

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Хорошие новости с утра поступают из Сирии.

1. Сирийская армия отбила у Турции и боевиков ХТШ/СНА Саракиб. Тяжелые бои за город шли со вчерашнего вечера, но взяли город лишь под утро, боевики отползли к Афесу и Найрабу. Штурмовали город "Силы Тигра" и "Хезбалла" при поддержке артиллерии и авиации. С обеих сторон есть ощутимые потери. Нельзя не отметить, что несмотря на тяжелые потери сирийцев в предшествующие дни, они смогли собраться и вновь перейти в наступление. 

2. Ночью был нанесен удар по турецкой колонне в районе турецкого обсервационного пункта в Кминасе. Есть убитые и раненые. 300х вывозили вертолетами и машинами скорой помощи в провинцию Хатай. Также сообщается о серьезных потерях турецкого спецназа в боях за Саракиб. По неподтвержденным сообщениям, Россия со вчерашнего дня активно использует глушилки против турецких дронов. Также Россия со вчера отказалась гарантировать безопасность турецких самолетов в воздушном пространстве Идлиба.

3. На юге сегодня ожидаются попытки турок и боевиков взять Кафр-Набл и продвинуться на равнину Аль-Габ и горные районы Завии. Кроме того, можно ожидать попыток контратаки на Саракиб при поддержке турецкой артиллерии и дронов. Утром бои шли к западу и северо-западу от Кафр-Набла. 

За развитием событий можно продолжать следить в онлайн-трансляции в Телеграм - https://t.me/boris_rozhin (канал за вчера перевалил уже за 44 000 подписчиков).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5672895.html

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10419 4671
    BlackCat 2 марта 2020 в 10:26

    По неподтвержденной информации ПВО САР сбило 9 БПЛА Турции. Семь больших, два малых.
    Россия отказалась обеспечивать безопасность авиации Турции над Идлибом.
    Россия ставит активные помехи, закрывая небо. Работают системы РЭБ.

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    1
  • 6952 5458
    марина 2 марта 2020 в 12:10

    “Может быть Кремль и не хотел бы лишний раз ссориться с турками, но и туркам нужно понимать, что Россия может быть гарантом безопасности туркоманов в Идлибе, только если будет одновременно гарантом безопасности и торговли армян из Алеппо, а равно и евреев из Хайфы. И никак иначе. Поэтому соглашения, гарантированные Россией, нужно выполнять всем и в полном объеме. Хотя так же понятно, что ни лондонским, ни тем более американским ястребам новая роль России на БВ, а значит и в мире – не по душе. Даже если лондонские сами втягивали Кремль в эту игру в качестве силового ресурса. Вот и подталкивают турок к конфронтации, в том числе чтобы пытаться влиять и вести торг с Кремлем, который прежнюю закулисную сделку с Лондоном честно закрыл, а исполнителей сделки уволил из правительства.”
    П.С. Кот не надо ни какой идеологии высоких смыслов-торги,торги.Мы продаем то ,что имели всегда -умение воевать ,жертвуя солдатами ,теперь научились меньшим количеством ,перевооружив армию.Мы нужны ИМ ,как меч в их руках,турки уйдут ,турки они всегда всего лишь турки.
    П.П.С Молодца Путин -равноудаленность от всех и над всеми,как внутри так и снаружи -работает!!

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    1
  • 738 422
    Вячеслав 2 марта 2020 в 13:29

    Что они там все возятся на пятачке, как вши. Вспомните какие какие были масштабы операций 80 лет назад, а сейчас возня мышиная

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