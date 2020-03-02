Поляки рвутся в Смоленск
22:29. 2 марта 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Легкое днище. Польское руководство хочет приехать в Россию 10 апреля на мероприятия посвященные Катыни и гибели брата Качинского вместе с целым бортом польских русофобов 10 лет назад.
МИД РФ, кстати, дал добро на такой визит, несмотря на то, что не так давно поляки продинамили Россию с мероприятими в Освенциме, попутно обвинив в развязывании второй мировой войны.
Поляки рвутся в Смоленск
Высшее руководство Польши изъявило желание приехать 10 апреля в Смоленск, где в 2010 году разбился самолет президента Леха Качиньского, направлявшегося на мероприятия по случаю Катынской трагедии. Свои намерения поляки изложили в ноте и передали через посольство в МИД РФ. Немного повременив, Москва ответила, что окажет необходимое содействие визиту польской делегации. Тема мероприятий в Смоленске получила широкий отклик в польском информационном пространстве. В некоторых комментариях сквозил иррациональный ужас от перспективы новой поездки польского руководства в Россию, да еще в такое «жуткое» для поляков место, как Смоленская область.
Журналист Марек Кацпшак на страницах популярного портала Wirtualna Polska обратил внимание на то, что предполагаемые мероприятия в Смоленске уже привели к конфликту между премьер-министром и президентом Польши. Так, глава правительства Матеуш Моравецкий объявил в Facebook, что намерен воздать должное жертвам Катынской трагедии и смоленской катастрофы. По мнению Кацпшака, политик повел себя по принципу «кто первый, тот лучше».
«Он объявил об этом, зная, что на такой визит имеются планы и у президента, и это ровно за месяц до выборов, на которых тот будет баллотироваться на переизбрание. Соблазн фотографий, которые сделаны там и могли бы послужить для мобилизации твердого электората, по-видимому, настолько велик, что [президент] Анджей Дуда вообще вспомнил, что такое место, как Смоленск, существует на карте», — пишет журналист, напоминая о том, что все предыдущие годовщины президент предпочитал проводить в Варшаве.
Издание Do Rzeczy опубликовало интервью с профессором Антонием Дудеком, который констатировал, что «эта годовщина не будет удобной» для правящей партии «Право и справедливость» («ПиС»), ведь придется отчитаться за обещания ее лидера Ярослава Качиньского «добраться до правды о катастрофе».
«10-я годовщина — это будет момент, когда многие люди спросят правящую партию: «Послушайте, вы правите 5 лет и должны были все выяснить: вы очень обвиняли "Платформу" (партию "Гражданская платформа" — прим. RuBaltic.Ru) в разных вещах, но где доказательства? Покажите их», — заявил он.
Следует отметить, что польские власти не теряют надежды найти «российский след» в смоленской авиакатастрофе.
По свежей информации, на работу комиссии, усиленно занимающейся поисками этого следа, выделено в 2020 году 2,7 млн злотых (около 690 тысяч долларов). А глава комиссии — бывший министр обороны Антоний Мацеревич — на днях пообещал к 10 апреля опубликовать отчет о причинах катастрофы. В документе будет рассказано о «фактическом ходе событий», который заключается в том, что самолет якобы был уничтожен в результате взрыва, а тогдашний премьер-министр Дональд Туск (лидер партии «Гражданская платформа» — прим. RuBaltic.Ru) способствовал уничтожению документации и фальсификации исследования авиакатастрофы.
Мацеревич указал, что визит польских властей в Смоленск 10 апреля может оказаться «ловушкой в политическом смысле», ведь он будет происходить в ситуации, когда президент России Владимир Путин «обрушивает глобальную волну ненависти» против Польши.
«Ведь то, что происходит в течение нескольких месяцев, это дипломатическая война. Война ненависти к Польше. К полякам, всему польскому народу. Нас обвиняют в антисемитизме, нас обвиняют в том, что мы едва ли не спровоцировали Вторую мировую войну и, во всяком случае, способствовали развязыванию этой войны. Инкриминируют нам самые ужасные вещи, в связи с чем это действительно очень трудная задача, которую взяли на себя канцелярия господина премьер-министра, премьер-министр и министр [иностранных дел Яцек] Чапутович», — подчеркнул он.
Экс-министр иностранных дел Витольд Ващиковский тоже опасается, что представители Польши могут стать в Смоленске жертвами провокаций. По его мнению, «туда не следует ехать никому из представителей высшего государственного руководства».
«Так что если бы мы полетели туда сейчас, мы бы могли только подвергнуть себя бесконечному количеству провокаций, насмешек, унижений. Кроме того, целью этих провокаций могут стать президент и премьер-министр. Зачем нам это? Зачем делать это за месяц до президентских выборов?», — заявил он изданию Polska Times.
Портал Wirtualna Polska опубликовал обращение к политикам Магдлены Мерты, которая потеряла мужа в смоленской авиакатастрофе, с призывом не летели на годовщину. Объясняет она свои слова тем, что «Россия открыто заявляет о враждебности по отношению к полякам». С ее точки зрения, «какое бы зло Россия ни причинила Польше, она останется безнаказанной». Стращает Мерта и «очередной смертью польской делегации», и тем, что «визит в Россию навлечет несчастье».
По мнению вдовы, даже если поляки отправятся в Смоленск на поезде или автомобиле, а не рискнут снова полететь самолетом, «это тоже не гарантирует безопасности, потому что их всегда могут там безнаказанно убить, и никто о них не узнает».
Конспирологические теории Мерты, Мацаревича и Ващиковского о кровавых российских спецслужбах активно поддержал живущий в США польский писатель Хенрик Скварчиньский.
Его воззвание к польским политикам пестрит совсем уж зоологической русофобией.
«Только для лиц с ограниченными знаниями и воображением Россия является такой же страной, как и другие. Не является. Это другой способ мышления и реагирования. Границы с Левиафаном имеют страны Балтии. Спросите там, что они думают о поездке в Катынь. В Вильнюсе в 1991 году тысячи людей наблюдали за танками, переезжающими тела демонстрантов», — заявил он изданию wPolityce. Писатель полагает, что «Маргарита Мерта и Витольд Ващиковский правы», и поэтому, «пока не произойдет демократизация страны, которой правит внук повара Сталина и офицер КГБ, о посещении Катыни не должно быть и речи».
В то же время вице-спикер Сейма, депутат от «ПиС» Малгожата Госиевская считает, что нужно ехать в Смоленск, «несмотря на грозящую опасность». Свою речь на радио Wnet она снабдила пафосным замечанием: «Нашим великим полякам — и тем, кто погиб в Катыни от выстрела в затылок, и тем, кто погиб в Смоленской катастрофе, — нужно отдать должное от самых высоких людей в государстве».
Подобного мнения придерживается и директор Белсат ТВ Агнешка Ромашевская-Гузы:
«Я считаю, что польская делегация там может и, возможно, даже должна появиться. Не для того, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, с каким-то там премьер-министром, чью фамилию никто не помнит, или с кем-то еще; просто для того, чтобы в Катыни, в месте мученичества польских офицеров, а также в месте крушения польского самолета, случившегося 10 лет назад, отдать дань уважения тем, кто погиб. Я думаю, что право на это мы должны требовать от Российской Федерации», — резюмировала она на радио RMF.
Стоит отметить: польские власти были уверены в том, что Москва не откажет Польше в организации мероприятий в Смоленске и Катыни.
«Мне трудно представить ситуацию, когда две такие важные годовщины не могут быть достойно организованы, если высшие польские власти объявляют о подобном желании», — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.
В данном случае Россия оправдала ожидания польской стороны, в очередной раз продемонстрировав свою добрую волю.
Вопрос только в том, смогут ли ее достойно оценить в Варшаве.
Сергей Широколюбов
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/02032020-gibloe-mesto-rukovodstvo-polshi-pugayut-zhutkimi-posledstviyami-poezdki-v-smolensk/ – цинк
А может стоило на этот раз удивить польских истеричек с их ожиданиями и послать их с этими желаниями лесом? Можно смоленским, с Сусаниным в роли экскурсовода.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5680465.html