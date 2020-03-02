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Начало Третьей мировой намечалось на 27 февраля 1950 года

19:02. 2 марта 2020 238 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: alexandr-palkin.livejournal.com @ Игорь Леонов

В последнюю неделю февраля 1950 года едва не началась война США и их союзников с советским блоком. Повод – резкое обострение отношений из-за провала подготовленного Соединенными Штатами переворота в Болгарии.

В стране была вскрыта и ликвидирована американская шпионская сеть и служившая у нее в подручных югославская агентура. Войну предотвратили не только действия СССР в защиту Болгарии, но и «отрезвляющая» позиция союзников США – Греции и титовской Югославии.

10 декабря 1949 года посол США в Болгарии Дональд Хит (Donald Heath) наряду с режимом Тито были официально названы Софией соучастниками плана антисоветского переворота в стране. Обвинение прозвучало в ходе судебного процесса над вице-премьером Болгарии и секретарем ЦК болгарской компартии (в 1946–1948 годах) Трайчо Костовым и его разветвленной, насчитывавшей свыше 150 человек группой, в лексике того времени – бандой. С 1948 года они активно выступали в поддержку антисоветской политики Иосипа Броз Тито и его проекта Балканской конфедерации («За симпатии к СССР – на необитаемый остров»). Костова приговорили к высшей мере и расстреляли 16 декабря 1949-го.

Предъявленные судом доказательства Вашингтон и Белград не опровергли. Дональд Хит был объявлен персоной нон грата 19 января 1950 года. Дипотношения с Белградом София разорвала ещё в 1949-м.

Поскольку «внутренний» переворот в Болгарии не удался, ставку сделали на вторжение с участием эмигрантов, бывших коллаборационистов, коих планировали внедрять из Югославии и Греции в Софию, Пловдив, порты Бургас и Сталин (так с 1949 по 1956 год называлась Варна).

К концу февраля в Эгейское море прибыли дополнительные соединения Средиземноморского 6-го флота США. Участились инциденты на болгаро-греческой границе, провоцируемые Афинами. Усилилась напряженность и на болгаро-югославской границе: титовский режим тоже поддерживал подельников Костова, оказывал им разведывательную и финансовую помощь.

24 февраля в греческом Александруполисе, вблизи границы с Болгарией, эмиссары Пентагона заявили о готовности плана «Утро в горах» (Morning in the mountains) – военного вторжения Греции и США после спровоцированного инцидента на границе. А Белграду предлагалось довести до точки кипения ситуацию на западных рубежах НРБ, чтобы болгарские власти не ослабляли войсковую группировку вокруг Софии, расположенной лишь в 40–55 километрах от территории Югославии.

Инцидент на границе с Грецией и вторжение запланировали на 27 февраля. Расчет делался ещё и на то, что СССР ввиду возросшей напряженности на Дальнем Востоке и в Центральной Европе не успеет защитить союзника.

Тем временем в порты страны в последней декаде февраля прибыли с визитом суда Дунайской военной флотилии, а на конец февраля – начало марта были намечены совместные маневры ВМФ СССР и Болгарии. Вдобавок была усилена советская группировка в албанской Влере («База – ягодка опять»). А болгарская контрразведка к концу февраля обезвредила экс-нацистскую и протитовскую агентуру в столице и ряде других районов страны.

В последний момент «отрезвились» в Афинах, опасаясь не только возобновления коммунистического партизанского движения, но и того, что с помощью советских войск будет быстро отвоевана экс-болгарская Фракия с ее эгейским побережьем, возвращенные Греции в 1946 году. Решили не ввязываться в проект и власти Югославии, рассудив, что «возмездие» от СССР и его союзников свершится обязательно.

Войны не случилось. Но ситуация развернулась против греческих коммунистов и их сторонников. С февраля 1950 года болгарская граница была наглухо закрыта. И греки уже не могли её перейти, скрываясь от террора властей. Национальное сопротивление британской оккупации и прозападной монархии, напомним, было разгромлено в 1949-м с помощью Вашингтона и Лондона.

Трайчо Костова реабилитировали в 1958 году, а в 1963-м на пике антисталинской истерии в СССР и почти по всей Восточной Европе удостоили звания Народного героя Болгарии.

А планы США 70-летней давности с успехом реализуются сегодня. Болгария с 2004 года в НАТО, а к 2024-му в Варне (бывшем Сталине) будет основная военно-морская база НАТО в западной акватории Черного моря.

Источник: https://nstarikov.ru/nachalo-tretej-mirovoj-namechalos-na-27-fevralja-1950-goda-113572

Метки: чит.клуб

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