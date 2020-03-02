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Китайский ГКЧП

18:39. 2 марта 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Что происходит в Китае? На сколько разрушена логистика в Поднебесной? Почему китайские капиталы уходят из Китая? Зачем власти КНР форсируют панику среди населения? Зачем чиновники города Ханжоу запретили продавать противовирусные препараты в аптеках? Почему Комитет по здравоохранению пересчитали количество заболевших? Как идёт противостояние между комсомольцами и Си Цзинпином? Что в аэропорту Уханя делает 5 тысяч военнослужащих НОАК? Почему ВКС РФ прибыли в Гуанжоу на 5 бортах? Зачем Помпео объявил Си Цзинпина врагом человечества? Как проходили протесты в Китае в 1989 году? Могут ли похожие события быть сейчас? Какой план во внутренней политике был у Си Цзинпина до 2020 года? Сколько микроэлектроники импортирует Китай? Почему Навальный ненавидит Китай и призывает воевать против него? Как должна повести себя Россия в отношениях с КНР?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nucVreq2yC4

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