Дожили: Как купить соавторство в западном научном журнале

Многим российским ученым доводилось получать на свою почту спам с многочисленными предложениями о публикациях за деньги в научных журналах.

Для того чтобы стать автором статьи иностранного научного журнала, индексируемого в авторитетных базах Scopus или Thomson Reuters надо долго и упорно заниматься исследованиями или… иметь тысячу долларов. Как выяснил The Insider, в России существуют десятки контор, предлагающих любому желающему, в том числе и не имеющему никаких представлений о науке, стать соавтором научной публикации по любой специальности на выбор . Саму статью напишут анонимные «рабы», вас попросят лишь сказать свое имя и перечислить определенную сумму. TheInsider провел контрольную закупку, превратив своего корреспондента в специалиста в сфере экономического образования. Как выяснилось, подобные услуги весьма популярны в российских вузах .

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Настоящим ученым это, как правило, не интересно, так как им важно не столько количество публикаций, сколько индекс Хирша, учитывающий цитируемость статей.



А вот для вузов число публикаций важно — государство учитывает этот параметр при выделении финансирования, надеясь тем самым поднять российские вузы в мировых рейтингах.



Вузы, в свою очередь, придумывают свои схемы финансового поощрения для преподавателей с большим числом зарубежных публикаций, индексируемых в авторитетных базах, таких как Scopus или Thomson Reuters.



Разумеется, преподаватели быстро приспособились к новым требованиям и нашли лазейку — публиковаться в так называемых «хищных журналах», не слишком внимательно проверяющих качество статей, но индексируемых в Scopus или Thomson Reuters.



По подсчетам "Новой газеты", число российских публикаций в недобросовестных иностранных журналах, индексируемых Scopus, резко возросло в 2013 году, и к 2018 году общее их число составило 15 тысяч.

Сама по себе эта проблема известна, и Scopus пытается бороться с такого рода практиками.



Менее известно, что в России сложился огромный рынок продаж соавторства в такого рода журналах, когда ученые не могут написать хорошую статью, но хотят за деньги стать автором индексируемой публикации.



Более того, существует множество бирж, выступающих посредниками между покупателями, редакциями и литературными рабами, которые позволяют вам заранее выбрать, в каком журнале, на какую тему и когда вы хотите опубликоваться.

Конторы, изученные The Insider, продают «авторство» в зависимости от нескольких параметров: насколько авторитетен журнал, из какой он страны (США и Британия дороже), сколько всего будет соавторов, а также какое место будет занимать ваша фамилия в списке соавторов (что само по себе забавно, ведь в научном сообществе этому значения не придают).



Нижняя планка цен невысока. Скажем, компания Международная редакция» из Харькова предлагает лоты от 17 тысяч, а их конкурент с похожим названием «Международный издатель» — от 19 тысяч долларов.



Если статья индексируется в Scopus, то там уровень журнала обозначается по так называемому квартилю: те, кто попадают в Q1-Q2, — более авторитетные, Q3-Q4 — менее, и это важнейший критерий при определении цены.

У биржи всегда более сотни позиций, где обозначены тема статьи, страна издания, месяц публикации, квартиль журнала и цены на то или иное место в списке соавторов статьи.



За публикацию в медицинском журнале из первого квартиля Sopus придется выложить около тысячи евро, а за третий квартиль в индийском журнале — около 500 евро. Название журнала раскрывают только тем, кто заплатил за услугу.

«Международный издатель» ранее даже декларировал намерение покупать научные журналы чтобы не зависеть от «прихотей» их редколлегий и иметь возможность четко соблюдать обязательства перед заказчиками.



Как выяснил The Insider, сегодня они действительно контролируют ряд журналов. При этом «Международный издатель», как и другие подобные компании, утверждает, что «сотрудничает с Scopus». The Insider обратился за комментарием к владельцу Scopus, компании Elsevier:

«Мы не сотрудничаем с подобными организациями. Организации-посредники, гарантирующие авторам публикации в Scopus, никаким образом не связаны с компанией Elsevier, которой принадлежит эта база данных. Эти организации не имеют никаких соглашений с Elsevier, гарантирующих публикации авторам», — заявила The Insider Яна Ревякина, руководитель отдела маркетинга Elsevier в России. Она пояснила, что журналы, запятнавшие свою репутацию, вычищаются из Scopus.

В российской системе образования у «Международного издателя» есть партнеры.



Например, в 2016 году эта компания проводила на Биологическом факультете МГУ семинар «Быстрая публикация в журналах Scopus и Thomson Reuters». Объявление об этом было размещено на сайте факультета.



В 2016 году у «Международного издателя» был контракт с РХТУ им. Менделеева, отображающийся на сайте госзакупок.



Ведущий химический вуз заплатил «Международному издателю» 107 870 рублей за «оказание услуг по публикации в научном журнале, индексируемом Scopus, статьи «Очистка лактида-сырца методом перекристаллизации из собственного расплава до полимеризационной степени чистоты».

Контрольная закупка

The Insider решил проверить, как именно работает эта система, заказав статью в каком-нибудь индексируемом журнале через «Международного издателя».



Сначала корреспондент The Insider, не имеющий никакого научного бэкграунда, попытался узнать, нет ли возможности опубликоваться в издании с мировым именем, таким как, например, ведущий международный медицинский журнале Lancet, и получил следующий ответ от менеджера Анастасии Романовой:



«К сожалению, нет. Мы в Lancet публиковали статью три с половиной года, клиент её писал сам, и там была очень сильная экспериментальная часть. У нас нет автора по медицине, который подготовит такой материал».



При этом Романова утверждала, что может обеспечить публикацию в любом журнале из перечня Высшей аттестационной комиссии (ВАК).



Напомним, такие публикации являются обязательным условием защиты кандидатской или докторской диссертации.

— Когда-то мы занимались исключительно ВАКом, сейчас перешли на Scoups, но связи у нас остались, поясняет Анастасия, — Выберите пять предпочтительных журналов для себя, и мы скажем, получится ли.



В обычном ВАКовском журнале мы можем опубликоваться за месяц.



Если у журнала повышенные требования к статьям, мы можем опубликовать за четыре-пять месяцев. Нам надо будет найти автора, чтобы написать статью. Стоимость публикации без написания — $300.

Из любопытства корреспондент спросил Романову о возможности опубликоваться в «Вопросах экономики». Ее ничуть не смутила такая широта интересов клиента, и вскоре выяснилось, что гарантировать этого они не могут:

— Мы нашли автора, который готов взяться за $300, плюс $300 мы возьмем за публикацию.



Автор говорит, что у него в этом журнале есть свои статьи, он знает редколлегию журнала. Он не гарантирует 100% результат и предложил бы хорошие журналы такого же уровня, чтобы перестраховаться.



В «Вопросах экономики» с редколлегией не всегда получается договориться.



Автор говорит, он знает, как писать и что они любят, но 100% гарантии нет. Он обещает вероятность в 90%, срок публикации — в районе шести месяцев.

Романова сама подсказала, как можно сделать подешевле:

— Вы можете выкупить статью и собрать туда побольше авторов. Когда мы продаем статью, мы делим обычно на трех соавторов. А у вас, допустим, на кафедре есть пять-шесть желающих опубликоваться. Стоимость разделите на всех.



Если надо, под вас напишем статью.

От коллективного заказа корреспондент The Insider отказался, и Романова подобрала ему вариант для публикации: второе место в списке авторов американского экономического журнала, Q3, дата выхода журнала — апрель 2019 года. Стоило это 32 тысячи 200 рублей.

«Международный издатель» предлагает варианты оплаты как на карты и счета в «Сбербанке» и «Альфа-банке», так и наличными.



Корреспондент выбрал оплату наличными, деньги попросили привезти в офис. На сайте компании рекламируется «большой офис с приятным персоналом в бизнес-центре «Москва-Сити» (башня «Империя»)».



Корреспондент приехал по адресу, поднялся на 16 этаж, нашел нужную комнату и действительно попал в людный офис. Правда, это оказался коворкинг Ceo Rooms.



В базе «СПАРК» указано, что сведения об адресе офиса «Международного издателя» признаны недостоверными Федеральной налоговой службой.

Корреспондента встретила менеджер Эльвира: женщина средних лет в недорогом деловом костюме. Она говорила, что работает в «Международном издателе» недавно, заказов много: статьи в журналах со всего мира покупают клиенты из многих российских вузов, Казахстана, Польши, Прибалтики.

— Только что договор заключила на публикацию по юриспруденции. Сразу шесть человек, кто кандидат наук, кто доктор. Только успеваю договора подписывать, — рассказывала она.

Эльвира взяла деньги и дала расписку. Корреспондент The Insider подписал принесенный ею договор с достаточно расплывчатыми формулировками.



После оплаты он узнал название журнала, автором которого вскоре стал. Это Journal of Entrepreneurship Education – американский «Журнал предпринимательского образования». Он действительно индексируется Scopus.

Так, в одночасье корреспондент The Insider стал «ученым», соавтором статьи «Проектное обучение как инструмент формирования и развития предпринимательских навыков студентов».



Вскоре ему прислали текст статьи, сначала на русском, потом на английском. Текст посвящен опросам студентов — будущих бизнесменов в Омске. Осмысленной эта работа с омскими студентами не выглядит, но текст – связный и не украден из интернета: кто-то для нас, «ученых-покупателей», его специально писал.

Публикацию обещали в апреле и в конце этого месяца действительно прислали ссылку. Вскоре статья и правда была проиндексирована в Scopus.

«Соавторы»

Невнятное название, очевидно, придавало гибкости в поисках клиентов. В статье указано три соавтора — Буланкина, Альметкина и Чемборисова: ни одна из них не занимается образованием будущих бизнесменов и не имеет отношения к Омску.



Хоть какое-то приблизительное отношение к теме статьи — опросам будущих бизнесменов — имеет Екатерина Владимировна Буланкина, она директор самарского Института управления технологий и аграрного рынка.



Сейчас Буланкина в основном публикует работы на тему образования по специальности государственное и муниципальное управление. При этом училась Буланкина на историка, а ее научные работы посвящены жизни и идеям культуролога Питирима Сорокина. Ее комментарий The Insider получить не удалось.

Любовь Анатольевна Альметкина и вовсе кандидат химических наук, доцент кафедры «Физической и коллоидной химии» Казанского национального исследовательского технологического университета.



В сети можно обнаружить множество ее публикаций с названиями вроде «Тиофосфорилирование ментола и диметилтартрата» или «Размерно-зависимая люминесценция квантовых точек CdSe, полученных в глицериновой среде».



Еще один «соавтор» — профессор Московского энергетического института Наиля Шавкатовна Чемборисова — имеет в своем активе трудовой стаж более 30 лет и почти 90 научных работ.



Чемборисовой и Альметкиной пришлось немного соврать. Корреспондент The Insider звонил им, говорил, что он их соавтор по статье о проектном обучении студентов, но ему все не присылают ссылку на публикацию, хотя сроки прошли. Так, в разговоре с ними The Insider получил подтверждение, что их фамилии под этой статьей появились не случайно, и публиковались они именно через «Международный издатель».

Позже корреспондент все же признался, что он журналист и пишет о фейковых публикациях.

— Вы же работаете в МЭИ, вы не занимаетесь обучением бизнесменов. Почему вы участвуете в такой публикации? — спросил The Insider Чемборисову.

— Вы ошибаетесь. Управление проектами — то, чем плотно занимаются не только в области экономики, — ответила Чемборисова.

— Вы видели сам текст об опросах студентов в Омске?

— Конечно, я его корректировала.

— Вы часто пользуетесь услугами «Международного издателя»?

— Нет, просто попробовала.

— Зачем?

— Не знаю, как вам сказать. Для меня это обычная публикация. Я не понимаю, о чем мы говорим. Вы не знаете, для чего статьи публикуют?

— В идеале, ученые рассказывают о результатах своего труда.

— Конечно.

— Вы профессор МЭИ. Статья об опросах студентов-бизнесменов в Омске. Как это связано?

— А что вас смущает? В любой статье есть теоретическая часть, практическая и примеры.

— Как эта статья связана с инженерными системами, которыми вы занимаетесь?

— МЭИ готовит экономистов, у нас есть повышение квалификации по управлению проектами.

— Ваши остальные публикации связаны с инженерными, техническими темами.

— Вы можете себе представить: люди иногда меняют направленность.

— Вы покупали место в этой статье?

— Любая публикация — особенно когда за тебя делают перевод, контактируют с редакцией журнала — это какие-то деньги.

— И всё же, результаты вашего научного труда каким образом присутствуют в этом опросе омских студентов-бизнесменов?

— Результаты моего труда присутствуют в кое-каких теоретических моментах и в виде общего редактирования. Я тоже этим занимаюсь: в технических вузах сейчас идут тестирования, опросы, анкетирования.

Затем корреспондент The Insider дозвонился до Альметкиной.

— Вы занимаетесь химией, а эта статья — об обучении студентов-бизнесменов.

— Я хотела немножко поменять направление. Химические эксперименты сложно проводить в условиях, в которых я сейчас работаю. Нет реактивов, приборной базы, нормального вытяжного шкафа. С педагогикой проще: можно провести исследование. Это тесты, которые мы обычно проводим со студентами, анализируем данные.

— Вы ездили в Омск?

— Нет. Мы связывались друг с другом, я занималась обработкой материала. А почему вы интересуетесь?

— Авторство этой статьи продавалось на сайте «Международного издателя», я купил место в списке авторов за 32 тысячи рублей.

— Интересно как. Скажите, зачем вы это делаете?

— Фальшивые научные публикации — это общественно значимая тема. Я опубликовался, теперь звоню соавторам. Вы считаете эту публикацию частью своей научной работы?

— Я тоже так сделала в первый раз, мне было интересно попробовать.



Зачем все это?

Общий объем рынка оценить сложно: только на сайте госзакупок есть информация о контрактах на сотни миллионов рублей, которые российские вузы заплатили разным компаниям за содействие в публикации в журналах, индексируемых международными научными базами.



Там отображаются деньги, потраченные из госбюджета, но покупать соавторство статьи многие могут и за личные средства. Обоснованность трат вузами государственных денег на публикации в индексируемых журналах оценить сложно.



Помимо мошеннического рынка, многие нормальные научные журналы берут деньги за публикации у себя, при этом тщательно относясь к отбору текстов. Есть легальные услуги научных переводов, редактирования статей.

— Одним из основных конкурсных требований при переизбрании преподавателей на должности в вузах является наличие публикаций в рецензируемых журналах , — объясняет The Insider Андроник Арутюнов, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность». —Часто должны быть не просто журналы, а иностранные публикации из Web of Science, Scopus, с каким-нибудь квартилем. Министерство образования в своем время навязало вузам систему эффективных контрактов.



Теперь, чтобы преподаватель получал что-то кроме мизерного оклада, он должен заниматься публикационной активностью. Но во многих вузах преподаватели никакой наукой давно не занимаются.

По данным «Университетской солидарности», реальная средняя зарплата в российских вузах — 25 тысяч рублей. В среднем от российского преподавателя могут требовать публиковать примерно раз в год статью в журнале, индексируемом Scopus, как минимум с третьим квартилем.



Если преподаватель не пишет статью сам, он вынужден раз в год жертвовать месячную зарплату, чтобы сохранить рабочее место или, например, отчитаться по гранту.



Наличие спроса указывает на то, что затраты окупаются. Тот факт, то весь этот бизнес существует открыто, указывает на то, что эта система устраивает и ее участников, и российских чиновников.



А вот кому она совершенно не нужна, так это российской науке.

Портал The Insider

Александр Литой





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