Cистемная болезнь. Константин Сёмин // АгитПроп 02.03.2020
Есть, в сущности, два подхода к борьбе с эпидемией. Первый основывается на принципе “спасайся, кто может” и “каждый за себя”. Второй исходит из того, что действия должны быть организованными и коллективными, а интересы, права и даже свобода личности могут быть принесены в жертву общей задаче. Нетрудно догадаться, что любая чрезвычайная ситуация — будь то обвал на мировых биржах, война или эпидемия — превращается в наглядный эксперимент, позволяющий сравнивать системы. И делать выводы.
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