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Cистемная болезнь. Константин Сёмин // АгитПроп 02.03.2020

19:22. 2 марта 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Есть, в сущности, два подхода к борьбе с эпидемией. Первый основывается на принципе “спасайся, кто может” и “каждый за себя”. Второй исходит из того, что действия должны быть организованными и коллективными, а интересы, права и даже свобода личности могут быть принесены в жертву общей задаче. Нетрудно догадаться, что любая чрезвычайная ситуация — будь то обвал на мировых биржах, война или эпидемия — превращается в наглядный эксперимент, позволяющий сравнивать системы. И делать выводы.




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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s-bsdnWHJm4

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