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25 антироссийских СМИ недели

19:23. 2 марта 2020 308 просмотров 5 коммент. Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9828506.html

Метки: либерализм, СМИ

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10445 4697
    BlackCat 2 марта 2020 в 19:29

    Явно чистая случайность.

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    1
    • 1601 1425
      georgi tarabovBlackCat 2 марта 2020 в 22:48

      БЛЯК КОТ, , ,

      ВЫ ЧАСТО ГУЛЯЕТЕ В СУБТРОПИЧЕСКИЕ БИО-ПОЛЕТА , , РАЗГОВАРИВАЕТЕ С ЗВЕЗДОБРОЙЦОВ, , ХОРОШО НАПОМНИТЬ ВАМ 1 ЯПОН. ПОГОВОРКУ:
      ” Если что-то случится 2 раза, оно случится уже потом-мноха раз !”

      Желаю вам попутный космический ветер неутрино-анти-позитронов , ваша богобоязнь хороший попутчик ,как говорил АБДУЛА МАХМУД !

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  • 2371 2039
    прохожий 2 марта 2020 в 19:45

    Один случай может быть и случайность. Но постоянное слаженное выступление одиозных, завязших в зубах названий
    СМИ говорит о заговоре. А о чём же ещё?
    Кто платит……

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    3
  • 38092 19532
    Степаныч 2 марта 2020 в 22:15

    Ну слуху самые читаемые мною-РБК,Росбалт,интерфакс,МК,Коммерсант,Полит.ру.)Самые такие типа “нейтральные” политически,для виду,а на деле все давно куплены на корню,как и некая “оппазиционная” властям тусовочка на Пандоре,что кажный день борется с олигархатом сидя на диване.)

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  • 3031 2023
    чужой 2 марта 2020 в 22:34

    Куплено все. Важно что это против России.
    Это тоже самое как постоянная пустая инфа про бунт в Китае.
    На самом деле Китай дал свое согласие на участие в войне с Турцией,
    если в войне с Сирией за Турцию вступит блок НАТО.
    Для этого и нужны такие противорусские СМИ, чтобы каждый день говорить,
    что в Китае ГКЧП и бунт и Китай враг.

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