25 антироссийских СМИ недели

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Явно чистая случайность.
БЛЯК КОТ, , ,
ВЫ ЧАСТО ГУЛЯЕТЕ В СУБТРОПИЧЕСКИЕ БИО-ПОЛЕТА , , РАЗГОВАРИВАЕТЕ С ЗВЕЗДОБРОЙЦОВ, , ХОРОШО НАПОМНИТЬ ВАМ 1 ЯПОН. ПОГОВОРКУ:
” Если что-то случится 2 раза, оно случится уже потом-мноха раз !”
Желаю вам попутный космический ветер неутрино-анти-позитронов , ваша богобоязнь хороший попутчик ,как говорил АБДУЛА МАХМУД !
Один случай может быть и случайность. Но постоянное слаженное выступление одиозных, завязших в зубах названий
СМИ говорит о заговоре. А о чём же ещё?
Кто платит……
Ну слуху самые читаемые мною-РБК,Росбалт,интерфакс,МК,Коммерсант,Полит.ру.)Самые такие типа “нейтральные” политически,для виду,а на деле все давно куплены на корню,как и некая “оппазиционная” властям тусовочка на Пандоре,что кажный день борется с олигархатом сидя на диване.)
Куплено все. Важно что это против России.
Это тоже самое как постоянная пустая инфа про бунт в Китае.
На самом деле Китай дал свое согласие на участие в войне с Турцией,
если в войне с Сирией за Турцию вступит блок НАТО.
Для этого и нужны такие противорусские СМИ, чтобы каждый день говорить,
что в Китае ГКЧП и бунт и Китай враг.