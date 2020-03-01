Главная » Здоровье, Мировоззрение

Защищает ли маска от коронавируса?

01:30. 1 марта 2020 91 просмотр Один комментарий Опубликовал:
Защищает ли маска от коронавируса? | Русская весна

Медицинские маски, которые можно найти в любой российской аптеке, являются действенным средством против заражения коронавирусом.

Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что для действенной защиты маску следует применять правильно.

«Если вы все делаете правильно, надеваете чистую маску, через два, максимум три часа меняете ее на следующую чистую маску, то любая маска, находящаяся сегодня в реализации в России, безусловно, защищает от нового коронавируса», — пояснила чиновница.

Глава ведомства указала, что новый тип коронавируса не может проникнуть через плотные поверхности. По этой же причине маску нельзя мять в руках перед тем как надеть. При правильном пользовании, считает Попова, маска защитит от любых вирусов.

Кроме того, она добавила, что возможность пройти тест на коронавирус есть во всех российских регионах.

Напомним, что об эпидемии коронавируса в КНР стало известно в конце 2019 года. Эпицентром инфекции стал китайский город Ухань. Коронавирус проник и за пределы Китая, сейчас он зафиксирован в более чем 50 странах. В Российской Федерации на данный момент случаев заражения смертельной инфекцией не выявлено. По всему миру болеют более 85 тысяч человек, скончались — 2920.

Читайте также: Химик рассказал о причинах трагедии в московской бане (ВИДЕО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1583002727

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Тайна Железной Маски раскрыта !
...окружающих, крепится к голове ремнями. Маска имеет одну примечательную особенность -круглое... чем обеспечивалось дополнительная жёсткость крепления маски на голове монстра... Тут заканчивается... Маска не только скрывала его облик от людей, но и защищала ...
Анапластология. Как производили протезные маски для изуродованных солдатов?
... обеспечиваться помощь государства, которое они защищали. Смерть была подарком. | Фото: Golos...на нормальную жизнь. Процесс создания маски начинался со снятия гипсовых слепков...двухсот грамм. С каждой новой маской скульпторы повышали свое мастерство. Основными...
Одесса: боевики в масках заблокировали суд, избили человека и пытались расправиться с активистами «Куликова поля» (ФОТО)
... окружили кольцом и защищают от нападавших. Люди в масках сбежались туда, где...
Ультразвук без маски
... управляет развитием организма. Природа старательно защищает геном от любых вторжений, чтобы...
СашаТаня: Пропаганда под маской юмора
... угрозы, то и не надо защищаться. А значит можно расслабиться на...
Первый противогаз современного типа был русским
...химическом поглощении ОВ. Патрон защищал только от хлора и ... клапан. Противогаз Горного института защищал от хлора, фосгена, синильной... куска высококачественной резины. Маска одновременно защищала от паров ОВ органы... 28/8, но он защищал только от хлора [22]....

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)