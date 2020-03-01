Защищает ли маска от коронавируса?

Медицинские маски, которые можно найти в любой российской аптеке, являются действенным средством против заражения коронавирусом.

Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что для действенной защиты маску следует применять правильно.

«Если вы все делаете правильно, надеваете чистую маску, через два, максимум три часа меняете ее на следующую чистую маску, то любая маска, находящаяся сегодня в реализации в России, безусловно, защищает от нового коронавируса», — пояснила чиновница.

Глава ведомства указала, что новый тип коронавируса не может проникнуть через плотные поверхности. По этой же причине маску нельзя мять в руках перед тем как надеть. При правильном пользовании, считает Попова, маска защитит от любых вирусов.

Кроме того, она добавила, что возможность пройти тест на коронавирус есть во всех российских регионах.

Напомним, что об эпидемии коронавируса в КНР стало известно в конце 2019 года. Эпицентром инфекции стал китайский город Ухань. Коронавирус проник и за пределы Китая, сейчас он зафиксирован в более чем 50 странах. В Российской Федерации на данный момент случаев заражения смертельной инфекцией не выявлено. По всему миру болеют более 85 тысяч человек, скончались — 2920.

Читайте также: Химик рассказал о причинах трагедии в московской бане (ВИДЕО)