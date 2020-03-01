Сводки от ополчения Новороссии 01 марта 2020

Пять лет — Минским соглашениям. Но ни мира, ни особого статуса Донбассу это не принесло. Потому что всё, о чём договаривались в Минске 12 февраля 2015 года, так и осталось словами на бумаге. Украина не выполнила своих обязательств. Более того — пытается сейчас всё заново переписать.

Согласно договорённостям, Украина не может силой вернуть независимые территории, если не предоставит им особые права, включая право иметь свои правоохранительные органы и суды, право на амнистию и не внесёт особый статус Донбасса в свою Конституцию.

«Ситуация после победы на выборах Владимира Зеленского принципиально не изменилась», — считает украинская журналистка Олеся Медведева.

По её словам, хоть «президент Владимир Александрович и пришёл к победе под лозунгом прекращения войны, при этом он не конкретизировал, как именно он хочет эту войну прекратить и готов ли он выполнять политическую часть Минских соглашений».

«Эта неопределённость продолжалась вплоть до октября 2019 года, когда Зелёнский официально объявил, что согласен на „формулу Штайнмайера“, которая как раз и предусматривала реализацию политической части „Минска-2“: проведение выборов и сразу после них — предоставление Донбассу особого статуса», — рассказала Медведева.

Но, видимо, националисты всё-таки прогнули Зеленского, потому что на встрече «нормандской четвёрки» в Париже он фактически вернулся к доктрине Порошенко. И как напомнила журналистка, «выдвинул условия передачи контроля над границей до выборов, а не после, как это записано в Минских соглашениях».

«На что Путин, естественно, не согласился», — добавила она.

Медведева также отметила, что требования украинской власти «переписать Минские соглашения» ставят под угрозу срыва следующую встречу в «нормандском формате».

«В „Зе-команде“ уверены, что им удастся уговорить Москву на смягчение и позиций в обмен на снятие санкций с России. Вероятно, эта уверенность базируется на тесном контакте новоназначенного главы Офиса президента Андрея Ермака с недавно назначенным заместителем главы Администрации президента Российской федерации Козаком. Но пока ничто не указывает на то, что Россия готова пойти на такие уступки», — отметила блогер.

По её словам, позиция Москвы неизменна: «Минские соглашения должны выполняться в том виде, в котором они были подписаны пять лет назад».

«В общем ситуация приближается к тому тупику, в котором она и была под конец правления Порошенко. Правда, есть всё-таки как минимум одно отличие: Зеленский, судя по его публичной активности, ещё не поставил крест на мирном пути», — сказала Медведева.

Напротив! Он, как заметила Медведева, «ставит прекращение войны своей основной целью».

«С другой стороны — давление на него партии войны будет очень сильным. И в такой ситуации, конечно, возникает главный вопрос: как этому противостоять? Но для того, чтобы это понять нужно ответить на другой вопрос: а кому в первую очередь нужно выполнение Минских соглашений в полном объёме? Европе? Украинской власти? Путину? В первую очередь это нужно жителям Донбасса, моего родного региона, который война резала по живому!» — подчеркнула она.

По словам украинской журналистки, «выполнение Минских соглашений даёт шанс прекратить этот кошмар, прекратить войну». Кроме того, их выполнение даёт Донбассу огромные права.

«Даже больше, чем имела Автономная Республика Крым. Это правда! Свои суды, свои правоохранительные органы… Это возможность наладить особые отношения с Россией. Потенциально это возможность после наступления мира привлекать крупные средства доноров из самых разных стран — на восстановление разрушенного войной региона. И единственная возможность этот шанс реализовать — заставить украинскую власть выполнить Минские соглашения, — уверена блогер.

— Кроме жителей Донбасса этого сделать никто не может, потому что только жителям Донбасса на самом деле это жизненно важно, не киевским, европейским или российским политикам».

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