Сталин в современном Китае
22:42. 1 марта 2020 149 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О текущей оценке личности Сталина в современной Китайской Народной Республике.
Сталин в современном Китае
В 2010 г. произошёл анекдотичный случай, когда российский президент Медведев приехал с визитом в Китай.
«Мы должны совместно заботиться о памяти, памяти будущих поколений, не допуская какого-либо искажения исторических событий, мы должны отстаивать правду о событиях той войны, тем более что есть сила, которая пытается изменить эту историческую правду», — сказал Медведев китайцам. Он поблагодарил ветеранов за то, что было ими сделано, а также за тот вклад, который они внесли в отношения между Россией и Китаем. В свою очередь российские и китайские ветераны поделились с Медведевым воспоминаниями о событиях Второй мировой войны, о том, как они воевали.
„Мы преклоняемся перед советским верховным главнокомандующим товарищем Сталиным, но никогда не имели возможности видеть его, и тем более, с ним сфотографироваться. Сейчас, когда мы уже дожили до преклонных лет, мы встретились с президентом России, и мы несказанно рады этому, мы хотели бы с Вами сфотографироваться”, — сказала в завершение встречи одна из представительниц китайских ветеранов. „Вы представляете российский народ, и Вы для нас символ страны, которая дала нам марксизм и сталинизм“, — добавила она».
Разумеется, десталинизаторы (троцкисты) потрудились и в КНР, но как минимум три памятника в Китае стоят.
К негативным тенденциям можно также отнести выпуск антисталинских книг и противоречивая (с троцкистским уклоном) официальная оценка Сталина. Более подробно с официальной версией истории коммунистического движения можно ознакомиться в китайском учебнике из нашей библиотеки.
Однако, есть и положительные факты.
Так, в Китае распространяются правильные фильмы. Рукопись Сталина бережно хранится http://ru.theorychina.org/lldt_2476/201509/t20150929_329464.shtml Бюро переводов ЦК КПК. Слово Сталина http://ru.theorychina.org/xsqy_2477/201410/t20141021_313637.shtml используется в качестве авторитета в марксизме (сама статья теоретически ошибочна).
Позиция Председателя Си: «Пренебрегать историей Советского Союза и Советской коммунистической партии, пренебрегать Лениным и Сталиным, пренебрегать всем остальным равноценно историческому нигилизму. Такое пренебрежение путает наши мысли и подрывает партийные организации на всех уровнях».
Ну и… американские империалисты как огня боятся сталинизации Китая. В общем, правильные ростки имеются. К ним и относится замечательный текст эксперта по евразийскому сотрудничеству КПК Лин Цай, приведённый ниже.
Наверняка вас интересует то, каково отношение жителей Китая к Иосифу Виссарионовичу Сталину? Уважительное. Сталин никогда не исчезал из общественной жизни Китайской Народной Республики и не подвергался огульной, несправедливой критике. Ныне статьи, посвящённые деятельности Иосифа на посту руководителя Советского Союза, появляются в периодической печати с завидной регулярностью. И все они имеют позитивную оценку. Почему нас, и рядовых китайцев и партийцев, так живо интересует фигура вождя народов? Потому, что наша модель общественного развития основана не на отрицании так называемой сталинской модели, а на её творческом развитии. Не верьте гнусным лжецам, утверждающим, что в Китае дикий капитализм, Так могут говорить лишь идеологические агенты Запада, либо люди, ничего не знающие о реальном Китае. Китайская Народная Республика идёт по социалистическому пути развития. Да, полноценного, развитого социализма, в Поднебесной ныне нет. Его ещё только предстоит построить усилиями народных масс, сплочённых вокруг партии. Но не было развитого социализма, между прочим, и в Советском Союзе. Ренегатская клика, пришедшая к власти в СССР после смерти товарища Сталина, цинично лгала, утверждая, что развитие советского общества достигло стадии развитого социализма. Под эти высокопарные разговоры о прорыве в будущее велось последовательное уродование базиса и надстройки, экономики и культуры. Готовился демонтаж системы. Это и произошло в конце двадцатого века, когда ренегатская клика явила своё либеральное нутро, распустила Советский Союз и реставрировала капитализм на постсоветском пространстве.
Тяньцзинь
Разумеется, можно попытаться подловить меня на лжи. Мол, каков реальный толк от того, что вы изучаете сталинскую модель? Вы что то из изученного уже внедрили в практику строительства социализма в своей стране? Внедрили. Знаете ли вы о том, что одним из важнейших достижений сталинской эпохи было регулярное снижение цен на товары народного потребления? Нечто совершенно немыслимое в капиталистическом мире? В феврале этого года Национальная Комиссия Развития Китайской Народной Республики публично заявила о снижении цен на электроэнергию для государственных, коллективных и частных промышленных предприятий. Подобная мера, принятая вопреки капиталистической логике, позволит удешевить товары народного потребления.
Парк им. Сталина, Харбин
Кроме того, нами прекрасно понимается то, что без укрупнения производства, без его полноценного перехода на социалистические рельсы хозяйствования, ни о каком продвижении в деле строительства социализма не может быть и речи. Именно поэтому костяк нашей экономики составляют национальные чемпионы — огромные цепочки государственных предприятий, в хозяйственной деятельности которых задействованы десятки миллионов человек. Экономическая архитектоника социализма выстраивается, пусть и не так быстро, как нам того хотелось бы. Многое достигнуто за последние сорок лет. Но ещё большее только предстоит сделать. Расслабляться и почивать на лаврах просто нельзя. По мере продвижения к социализму классовая борьба в нашем обществе на ослабевает, а только усиливается. Это, конечно — же, прекрасно понимает Генеральный Секретарь КПК, Си Цзиньпин. На данный момент он занимается ужесточением цензуры в китайском сегменте Всемирной Паутины, марксистским просвещением делегатов партии, и разработкой современной, коммунистической агитации и пропаганды. Простым языком доносящей марксистские истины до широких народных масс.
P.S.
В Китае довольно популярна фраза «Сталин и Мао смотрят на нас». Что она означает? И Сталин и Мао были поистине великими людьми своей эпохи. Они не только были бесконечно преданы своим народам, но и стремились проложить путь в лучшее будущее для всего человечества. При этом они давно ушли в Вечность. Нигде их ныне ни встретить, ни в Москве, ни в Пекине. И мы обязаны наследовать их дух. Дух Мао в современном Китае очень силён. Мы, наследники кормчего, продолжаем трудный путь к социализму, разрушая горы, стоящие на пути. В России дух Сталина очень силён. Мне показывали фотографию, на которой монумент Сталина утопал в красных гвоздиках. Чтить память о вожде нужно. Но этого недостаточно. Изучайте марксизм, создавайте марксистские кружки, переводите на марксистские платформы существующие коммунистические партии. И стройте социализм с российской спецификой. Человечество погибнет, если не сумеет вырваться за рамки капитализма, с его бесконечно хищнической моралью. Помните. Сталин и Мао смотрят на нас. Вместе до Победы!
Русский с китайцем братья вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас.
Слышен на Волге голос Янцзы,
Видно китайцам сиянье Кремля;
Мы не боимся военной грозы;
Воля народов сильнее грозы;
Нашу победу славит земля.
В мире прочнее не было уз;
В наших колоннах ликующий Май.
Это шагает Советский Союз;
Это могучий Советский Союз,
Рядом шагает новый Китай!
Лин Цай
https://prorivists.org/inf_stalin-china/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5677829.html