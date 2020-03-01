Путин почтил память легендарной 6-й роты в Пскове (+ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня глава Российской Федерации Владимир Путин принял участие в траурных мероприятиях, посвящённых памяти десантников 6-й роты, героически погибших в 2000 году в Чечне при выполнении воинского долга.

Глава государства возложил цветы в честь павших воинов к памятнику «Купол» в Черёхе, а также встретился с родными погибших героев.

Напомним, сегодня подвигу псковских десантников исполняется 20 лет — в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года военнослужащие 6-й роты псковской дивизии ВДВ вступили в бой с превосходящими силами боевиков в Аргунском ущелье Чечни.

В бою погибли 84 военнослужащих. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них — посмертно, 68 — награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

Владимир Путин рассказал, что часто думает об этом трагическом и героическом событии: «Они показали, чего стоит русский солдат!»

Студия художников представила в Пскове Путину проект панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты, героически погибшей в Чечне.

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