Новости Украины и Новороссии 01 марта 2020

С сегодняшнего дня украинцам станет сложнее въехать в Россию

С сегодняшнего дня граждане Украины смогут въезжать в Россию только по загранпаспорту. Об этом говорится в сообщении министерства по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц». Этот полувиртуальный орган учредили после государственного переворота в стране. Напомним, ранее по условиям соглашения между Москвой и Киевом о безвизовых поездках пересекать границу с РФ граждане «незалежной» могли по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для лиц, пока не имеющих паспорта). Новые правила въезда приняло правительство Гончарука 18 декабря 2019 года. Есть и оговорки: украинцы, покинувшие страну до 1 марта по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться, предъявив те же документы. В соответствии с нововведением, лицам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР и Крыма, киевские власти предписывают оформить загранпаспорт или соответствующий пропуск. Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко оценил новые правила как «прогрессивные» и «европейские», хотя в ряд других стран, например, в Белоруссию и Турцию, украинцы могут ездить по внутренним паспортам. Впрочем, украинские власти заверяют, что теперь пересечение границы ускорится. Объясняют это тем, что пограничникам не придется вводить в базу всю информацию о гражданах и их документах в ручном режиме, она будет считываться с загранпаспорта автоматически. Напомним, гражданам России правительство Украины запретило въезжать по внутренним паспортам еще в 2015 году, объяснив это «необходимостью усиления контроля» на границе. Читайте также: Принуждение Украины к братству всё-таки будет — мнение (ВИДЕО)

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Откуда вырастает позор Новых Санжар

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук недавно отчитался в парламенте о работе правительства за 2019 год. Статистику он подал не без блеска, но под этим – всё те же нерешённые проблемы, часть которых усугубил коронавирус.

Гончарук акцентировал внимание на том, что если бы Украина не заключила новый транзитный контракт с Россией, цена на газ могла бы быть в 3-4 раза выше. К достижениям правительства он отнёс начавшийся аудит государства, включая природные ресурсы, социальную инфраструктуру и госорганы.

Между тем экономическая ситуация на Украине оставляет желать лучшего. Экономический эксперт Юрий Атаманюк заметил, что страна и кабмин «живут в параллельных мирах», а отчёт Гончарука напоминал победную реляцию полководца, разгромившего наголову превосходящие силы противника («во II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе»).

Гончарук промолчал о том, что ВВП Украины в 2014-2015 гг. снизился на 15,8% и по итогам 2019 года не достиг даже 95% от уровня 2013-го. Страна шесть лет пытается выбраться из глубокой ямы и не может.

Украинские чиновники это не отрицают. Министр Тимофей Милованов сетует, что если в 2018 г. ВВП на одного занятого в Беларуси составлял $35,8 тыс., в Польше и Венгрии – по $60,5 тыс., в Словакии – $66 тыс., то на Украине – всего $19,1 тыс. Милованов признаёт, что украинская экономика имеет выраженную сырьевую ориентацию (доля экспорта высокотехнологических товаров и услуг составляет 17%) и очень зависит от экспорта (его доля в ВВП – 45%). Вклад Украины в мировой ВВП всего 0,3%, в общемировой экспорт – 0,2%. «Мы маленькие, как пушинка», – говорит министр. По оценке постоянного представителя МВФ на Украине Йоста Люнгмана, Украине необходимо 20 лет подряд обеспечивать ежегодный экономический рост в 6%, чтобы догнать сегодняшнюю Польшу.

Гончарук говорил, что правительству удалось «достичь ряда весомых результатов», способных «существенно улучшить жизнь наших граждан». «В 2019 году номинальная среднемесячная заработная плата увеличилась на 18,4% – до 10 497 грн.». Что ж, средняя зарплата на Украине действительно растёт, но… не за счёт рядовых граждан. Она растёт за счёт других персон, нерядовых. Глава АО «Укрпошта» Игорь Смелянский получает 836 тыс. грн. в месяц ($34 тыс.), министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко – 233 893 грн. ($9,3 тыс.); министр юстиции Денис Малюська – 226 361 грн. ($9 тыс.); министр социальной политики Юлия Соколовская – 216 783 грн. ($8,6 тыс.). Гендиректор госпредприятия «Антонов» Александр Донец за декабрь 2019 года задекларировал зарплату в 1,3 млн. грн. ($43 тыс.). Для сравнения: канцлер Германии Ангела Меркель ежемесячно получает $22 тыс.

Замминистра социальной политики Наталья Ненюченко недавно призналась, что «82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. грн., а это ниже фактического прожиточного минимума», а далее уровень обеспечения украинских пенсионеров будет только снижаться. Слукавила, однако, Ненюченко: на самом деле пенсия подавляющего большинства украинских пенсионеров не превышает и 2 тыс. грн.

Говорил Гончарук и о том, что «в 2019 году наблюдалось повышение заинтересованности иностранных инвесторов». Так ведь и это не так: прямые иностранные инвестиции в Украину в 2019 году составили $1711 млн. (минус $644 млн. по сравнению с 2018–м). Для сравнения: в 2008 году на Украину зашло $10 913 млн.

Или о целях, заявленных Гончаруком. Например, в области здравоохранения. Ещё в бытность печально известной Ульяны Супрун было решено, что психиатрических стационаров и туберкулёзных диспансеров в стране слишком много, тогда как лечить туберкулёз и психические заболевания можно амбулаторно, под присмотром семейного врача. Так что многие тубдиспансеры будут закрывать. Между тем ежегодно от туберкулёза на Украине умирает до 4 тыс. человек, и в целом статистика по туберкулёзу плохая. Не все знают эту статистику, зато все знают о Новых Санжарах.

Об украинском скандале в связи с коронавирусом известно теперь всему миру. Украинский телеведущий Дмитрий Спивак выразился так: «Ни милосердия, ни сострадания, ни человечности, ни реального государственного подхода. Даже в коммунальной квартире люди ведут себя более ответственно и сердобольно». Одна из «прокажённых», Ольга Новик, написала в соцсети: «Не думала, что наша страна настолько гнилая. Спасибо за “гостеприимство”». И добавила, что ей захотелось поменять национальность.

The New York Times в своей статье о беспорядках в Новых Санжарах отмечала, что «слабая система здравоохранения, коррупция и недоверие к власти широко распространены на Украине, которая недавно столкнулась также с эпидемией кори на фоне нежелания некоторых вакцинировать себя и своих детей». Однако дело не в «нежелании», а в принципах построения «новой государственности». Нацизм – это наркотик для нации. Даже 2%-ной поддержки нацизма (столько украинцев признаются в симпатиях к ультраправым) оказалось достаточно, чтобы люди – обитатели Новых Санжар – повели себя, как скоты.

Нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский написал в Telegram-канале, что «это самая лучшая иллюстрация к 6-й годовщине Майдана». С ним согласился Михаил Добкин, бывший губернатор Харьковской области: «Не кажется ли вам особо символичным, что именно в годовщину одного события в истории нашей страны происходит второе позорное событие, которое тоже, несомненно, войдет в историю Украины?»

А что касается отчёта Гончарука, то впечатление от него подвёл экономический советник главы Федерации работодателей Украины Павел Вернивский. Ознакомившись с отчётом, он сказал, что «осознал не проблемы, а масштабы самой настоящей катастрофы», когда страной «управляют клерки, получившие управляющие должности».

Согласно февральскому опросу граждан, проведенным центром Разумкова, полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные правительственные мероприятия – 34%, не поддерживают – 51%. Отсюда и вырастает позор Новых Санжар, позор Украины.

Владимир Пойманов

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