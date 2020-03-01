Новости Славянского Мира. Наталья Усольцева

Новости. Интересные события и славянские мероприятия. Выпуск 137



Всем здравия!



Сегодня в выпуске:



В Орловской области, в населенном пункте Агеевка пройдут зимние посиделки при свечах у русской печи с 6 по 12 марта 2020 г в поселении родовых поместий Дружное на Орловщине. https://slavradio.org/kolodar/?cur=20…



В Москве с 4 по 8 марта пройдет 28 Выставка-Ярмарка народных художественных промыслов России. https://slavradio.org/kolodar/?cur=20…



14 марта 2020 г. в 12:00 и в 15:30 МСК в Камерном театре/ Чебоксары, пройдет спектакль для взрослых и детей от трех лет и старше ВСЯКО БЫВАЕТ – ярмарочный балаган по мотивам сказок Бориса Шергина и Степана Писахова. https://slavradio.org/kolodar/?2020-0…



Самой яркой археологической находкой в 2019 году было признано найденное на Среднем Дону погребение четырёх скифских «амазонок». https://fishki.net/3162237-arheologi-…

и другие новости.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E99jUAsU7ec