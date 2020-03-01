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Лица Советской эпохи. Часть 418. 1941-1942.Альбом «Гвардейский истребительный авиаполк. Боевой путь»

17:13. 1 марта 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал:



Командир второй эскадрильи лейтенант М.М.Кулак. 1941




Лейтенант С.А.Рубцов. 1941-1942


Лейтенант Хозяинов. 1941-1942


Лейтенант Штучкин. 1941-1942


Лейтенант Яхненко Н.И. 1941-1942


Лётчик 120-го авиаполка. 1941-1942


Гвардии мл.лейтенант Питолин. 1940-1941


Гвардии ст.лейтенант Шпак Н.Ф. 1941-1942


Гвардии старший лейтенант Л.Р.Даубе. 1941-1942


Ст. лейтенант Михайлов. 1941-1942


Ст.инженер полка – инженер-капитан Чудецкий А.Н. 1941-1942


Старший лейтенант Бочаров. 1941-1942


Гвардии старший лейтенант В.М.Томилин. 1941-1942


Капитан Цыганов. 1941


Старший техник капитан Бурмистров. 1941-1942


Укладчик парашютов ст.сержант Некрасов. 1941-1942


Штурман полка майор Глебов В.Н. 1941-1942


Инженер по вооружению инженер-капитан Драницын. 1941-1942


Начальник штаба гвардии майор К.И.Морской. 1940-1941


Полевой штаб 5-й армии ген.Говорова Л.А. 1941-1942


Заседание штаба ВВС МВО. 1941


Группа летчиков 120-го полка. В центре лейт. Тетерин. 1941-1942


Оружейники за работой. 1941-1942


Самолеты на боевом дежурстве. 1941-1942


На старте. Самолет готов к вылету. 1941-1942


Техник самолета докладывает летчику о готовности самолета. 1941-1942


Подразделение капитана Бабенко на старте. 1941


Лейтенант С.А.Рубцов показывает на карте места расположения наземных войск противника. 1941-1942


Перед вылетом. Лейтенант Рубцов, лейтенант Чурмантаев, лейтенант Хозяинов. 1941-1942


Атаки конницы во взаимодействии с авиацией и танками. 1941


Вернулись с боевого задания. В центре мл. лейт. Дядик. 1941-1942


Самолёт лейтенанта Сорокина вернулся с боевого задания. 1941-1942


За восстановлением материальной части. 1941-1942


Дивизионный комиссар Телегин вручает ордена. 1941


Капитан Бабенко Г.Р. получает рекомендацию в кандидаты ВКП(б). 1941


Вид Московского Кремля. 1941-1942

Источник: https://humus.livejournal.com/7106848.html

Метки: авиация, война, история, Россия, фото

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