Лица Советской эпохи. Часть 418. 1941-1942.Альбом «Гвардейский истребительный авиаполк. Боевой путь»
17:13. 1 марта 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Командир второй эскадрильи лейтенант М.М.Кулак. 1941
Лейтенант С.А.Рубцов. 1941-1942
Лейтенант Хозяинов. 1941-1942
Лейтенант Штучкин. 1941-1942
Лейтенант Яхненко Н.И. 1941-1942
Лётчик 120-го авиаполка. 1941-1942
Гвардии мл.лейтенант Питолин. 1940-1941
Гвардии ст.лейтенант Шпак Н.Ф. 1941-1942
Гвардии старший лейтенант Л.Р.Даубе. 1941-1942
Ст. лейтенант Михайлов. 1941-1942
Ст.инженер полка – инженер-капитан Чудецкий А.Н. 1941-1942
Старший лейтенант Бочаров. 1941-1942
Гвардии старший лейтенант В.М.Томилин. 1941-1942
Капитан Цыганов. 1941
Старший техник капитан Бурмистров. 1941-1942
Укладчик парашютов ст.сержант Некрасов. 1941-1942
Штурман полка майор Глебов В.Н. 1941-1942
Инженер по вооружению инженер-капитан Драницын. 1941-1942
Начальник штаба гвардии майор К.И.Морской. 1940-1941
Полевой штаб 5-й армии ген.Говорова Л.А. 1941-1942
Заседание штаба ВВС МВО. 1941
Группа летчиков 120-го полка. В центре лейт. Тетерин. 1941-1942
Оружейники за работой. 1941-1942
Самолеты на боевом дежурстве. 1941-1942
На старте. Самолет готов к вылету. 1941-1942
Техник самолета докладывает летчику о готовности самолета. 1941-1942
Подразделение капитана Бабенко на старте. 1941
Лейтенант С.А.Рубцов показывает на карте места расположения наземных войск противника. 1941-1942
Перед вылетом. Лейтенант Рубцов, лейтенант Чурмантаев, лейтенант Хозяинов. 1941-1942
Атаки конницы во взаимодействии с авиацией и танками. 1941
Вернулись с боевого задания. В центре мл. лейт. Дядик. 1941-1942
Самолёт лейтенанта Сорокина вернулся с боевого задания. 1941-1942
За восстановлением материальной части. 1941-1942
Дивизионный комиссар Телегин вручает ордена. 1941
Капитан Бабенко Г.Р. получает рекомендацию в кандидаты ВКП(б). 1941
Вид Московского Кремля. 1941-1942