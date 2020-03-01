Лица Советской эпохи. Часть 418. 1941-1942.Альбом «Гвардейский истребительный авиаполк. Боевой путь»

Командир второй эскадрильи лейтенант М.М.Кулак. 1941Лейтенант С.А.Рубцов. 1941-1942Лейтенант Хозяинов. 1941-1942Лейтенант Штучкин. 1941-1942Лейтенант Яхненко Н.И. 1941-1942Лётчик 120-го авиаполка. 1941-1942Гвардии мл.лейтенант Питолин. 1940-1941Гвардии ст.лейтенант Шпак Н.Ф. 1941-1942Гвардии старший лейтенант Л.Р.Даубе. 1941-1942Ст. лейтенант Михайлов. 1941-1942Ст.инженер полка – инженер-капитан Чудецкий А.Н. 1941-1942Старший лейтенант Бочаров. 1941-1942Гвардии старший лейтенант В.М.Томилин. 1941-1942Капитан Цыганов. 1941Старший техник капитан Бурмистров. 1941-1942Укладчик парашютов ст.сержант Некрасов. 1941-1942Штурман полка майор Глебов В.Н. 1941-1942Инженер по вооружению инженер-капитан Драницын. 1941-1942Начальник штаба гвардии майор К.И.Морской. 1940-1941Полевой штаб 5-й армии ген.Говорова Л.А. 1941-1942Заседание штаба ВВС МВО. 1941Группа летчиков 120-го полка. В центре лейт. Тетерин. 1941-1942Оружейники за работой. 1941-1942Самолеты на боевом дежурстве. 1941-1942На старте. Самолет готов к вылету. 1941-1942Техник самолета докладывает летчику о готовности самолета. 1941-1942Подразделение капитана Бабенко на старте. 1941Лейтенант С.А.Рубцов показывает на карте места расположения наземных войск противника. 1941-1942Перед вылетом. Лейтенант Рубцов, лейтенант Чурмантаев, лейтенант Хозяинов. 1941-1942Атаки конницы во взаимодействии с авиацией и танками. 1941Вернулись с боевого задания. В центре мл. лейт. Дядик. 1941-1942Самолёт лейтенанта Сорокина вернулся с боевого задания. 1941-1942За восстановлением материальной части. 1941-1942Дивизионный комиссар Телегин вручает ордена. 1941Капитан Бабенко Г.Р. получает рекомендацию в кандидаты ВКП(б). 1941Вид Московского Кремля. 1941-1942

Источник: https://humus.livejournal.com/7106848.html