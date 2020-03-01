Киберпоп. Травля за Ленина

За что исключили из священников Андрея Федосова? Как РПЦ относится к личности Ленина? Какой реальный след в нашей истории оставил Владимир Ильич? Можно ли однозначно судить об основателе советского государства? Что священник РПЦ делал в Мавзолее на Красной Площади? Что такое церковный суд и как он проходит? Мог ли священник оскорбить чувства верующих? Как была организована травля Андрея Федосова? Что в наше время происходит в церкви? Что такое социальная справедливость, которую отстаивал Ленин? Как система капитализма уничтожает Россию? Есть ли православные, которые положительно относятся к советскому периоду истории? Идёт ли процесс сращивания церкви и государства? Собирается ли Андрей Федосов возвращаться в РПЦ? Как православные относятся к Петру Первому? Почему Ленин актуален и в наши дни? Что говорили священнослужители сразу после смерти Владимира Ильича? В чём была уникальность СССР? Почему колхозы были необходимы? Что бывшие семинаристы увидели в большевиках в первые годы советской власти? Почему в Российской Империи церковь была частью государства? Что в наше время происходит в внутри церкви? Как манипулируют теми, кто не знает истории? Как в школах преподают основы православной культуры? Можно ли сегодняшних детей назвать "будущими большевиками"? Почему советский проект близок к христианству?

Источник: https://youtu.be/NsNYlJYf8A4