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Какое у женщины предназначение?

17:10. 1 марта 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Предназначение женщины веды.
Алексей Орлов и Михаил Ять

В редакцию Народного Славянского радио пришло такое сообщение: “Какова роль женщины в предназначении мужчины? Какое предназначение у женщины? Подходит ли славяно-русская варновость для женщины или есть какая-то другая шкала измерения? Должна ли женщина поддерживать выполнение предназначения мужчины или выполнять своё предназначение? Что даёт работа в паре по выполнению предназначений друг друга?”

Чтобы разобраться с этими вопросами подробней мы решили записать эту передачу…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=moIaQGbHSaA

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