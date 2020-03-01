Какое у женщины предназначение?

Давайте поговорим… Предназначение женщины веды.

Алексей Орлов и Михаил Ять



В редакцию Народного Славянского радио пришло такое сообщение: “Какова роль женщины в предназначении мужчины? Какое предназначение у женщины? Подходит ли славяно-русская варновость для женщины или есть какая-то другая шкала измерения? Должна ли женщина поддерживать выполнение предназначения мужчины или выполнять своё предназначение? Что даёт работа в паре по выполнению предназначений друг друга?”



Чтобы разобраться с этими вопросами подробней мы решили записать эту передачу…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=moIaQGbHSaA