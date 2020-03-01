И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе читают В.Герцик и Е.Терновский (1972)
И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе читают В.Герцик и Е.Терновский
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Год производства: 1972
Об истории создания и появления в печати “Стихотворений в прозе” И.С.Тургенева, их идейно-художественном своеобразии.
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Автор сценария – Лев Озеров
Режиссер – В. Кудинова
Оператор – Иван Журавлев
Оператор – Владимир Качулин
Оператор – В. Чиндарин
Актер – Владимир Герцик (читает стихи)
Актер – Евгений Терновский (читает стихи)