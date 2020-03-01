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Для формирования негативного отношения к такой идеологии

19:07. 1 марта 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Пул №3 сообщает:

Владимир Путин подписал закон об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается для формирования негативного отношения к такой идеологии.

Если я правильно понимаю, это касается идиотских дел, когда людей пытались привлекать к ответственности за публикацию банальных исторических фотографий, где мелькала свастика. Помнится так пытались докопаться до "Красных советов" за публикацию моего материала, где на одной из фотографий Третьего Рейха была свастика. Сама практика таких дел была заметной иллюстрацией тезиса – бюрократический дебилизм, ибо по закону получалось, что формально за любую фотографию, плакат, листовку и иной продукт того периода содержащий свастику, можно было притянуть человека к административной ответственности даже особо не разбираясь в контексте размещения того или иного материала.
Видимо многочисленные жалобы на эту бредятину дошли наверх и закон чуток подкорректировали в сторону вменяемости.
Разумеется, это не отменяет необходимости борьбы с реальными проявлениями нацизма и неонацизма, когда с помощью символики Третьего Рейха пытаются героизировать/оправдывать нацизм или коллаборационизм.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5677320.html

Метки: право, Путин, свастика

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