Что было на «марше Немцова» (ФОТО, ВИДЕО)

Корреспондент «Комсомольской Правды» Александр Коц побывал на акции в честь убитого пять лет назад политика.

В очереди к рамкам металлоискателей среди множества плакатов на древках вдруг мелькнул портрет Бориса Немцова в… медицинской повязке на лице.

«Уважаемые граждане, согласно федеральному закону на массовых мероприятиях запрещено скрывать лица, в том числе масками», — монотонно гипнотизировал полицейский в громкоговоритель.



29 февраля в Москве прошел парад памяти Бориса Немцова.Фото: Иван МАКЕЕВ

Борис Ефимович иронию бы, наверно, оценил. На планете бушует коронавирус, отменяются концерты, футбольные матчи, спектакли, а на марше своего имени он единственный, кто имеет право от него защититься. Пусть и просто на фото. Впрочем, «немцовским» марш оказался довольно условно.



Кто и зачем пришёл на «марш Немцова».Националисты, анархисты, геи, блогеры и просто скучающие москвичи… На марш памяти Немцова каждый пришёл решать свои собственные проблемы. Александр КОЦ, Иван МАКЕЕВ

Накануне шествия в рядах оппозиции случился раскол. Бывшие соратники Немцова создали петицию за отмену марша, на котором планировалось протестовать против поправок в Конституцию, что, по их мнению «оскорбляет память великого человека и искажает идею мемориальной акции».



Представители нескольких партий вышли почтить память Немцова.Фото: Иван МАКЕЕВ Представители нескольких партий вышли почтить память Немцова.Фото: Иван МАКЕЕВ «…В сегодняшнем мероприятии от памяти почти ничего не осталось, — написал в социальных сетях бывший соратник Немцова Михаил Конев. — Требования об увековечивании памяти Немцова тонут в политических лозунгах. Уже новых, не тех, которые произносил Борис на улицах — о мире, о демократии и против власти. Сегодня будут говорить о том, что на волне — о Конституции, о неоднозначном деле «Сети»…»

В Москве прошёл марш памяти Бориса Немцова. Иван МАКЕЕВ В Москве прошёл марш памяти Бориса Немцова. Иван МАКЕЕВ И судя по лозунгам, звучавшим в колонне, он оказался абсолютно прав.

Каждый пришел на марш памяти решать свои интересы. Фото: СОЦСЕТИ Каждый пришел на марш памяти решать свои интересы. Фото: СОЦСЕТИ — Мы к Немцову не то, чтобы хорошо относимся, — признался мне парень из Ассоциации народного сопротивления. – Мы пришли поддержать всех незаконно осужденных. Мы против репрессий.

Люди несли в руках портреты погибшего политика.Фото: Иван МАКЕЕВ Люди несли в руках портреты погибшего политика.Фото: Иван МАКЕЕВ

Небольшая группа людей с черно-зелеными флагами вливалась в «коробку» парней, называющих себя «правыми». Эмблемы на их знаменах – летящий вниз то ли сокол, то ли еще какая грозная птица — почему-то напоминали знак украинского батальона «Донбасс», стилизованный под герб незалежной.

Жовто-блакитные прапоры развевались в разных частях марша. И рядом с националистами, и позади либертарианцев, и в самом авангарде, прямо за спиной Ильи Яшина, рядом с флагом Евросоюза.



Украинские флаги в руках демонстрантов.Фото: REUTERS

Впрочем, недостатка в символике и атрибутике в центре Москвы не было. Тут и традиционные «Солидарность» с «Парнасом», и движение «За умеренную маскулинность» (девять из десяти безвинно сидящих – мужчины, многозначительно просветили меня его представители), и «Женщины против патриархата», отстаивающие свое право на аборт…. Портреты всевозможных «политзаключенных», вот только фотографий самого Бориса Немцова, убитого пять лет назад, было не так много.

Надо отдать должное, ведущий колонну Яшин периодически возвращал людей в повестку.

И между «Украина, мы с тобой!» и «Россия будет свободной!» все-таки вспоминали о Немцове: «Не забудем не простим!» и «Наше имя — Борис Немцов!». Но если пропустить голову марша, то дальше – кто в лес, кто по дрова.

«Снайперы! Смотрите! Снайперы! — истерично вопит рядом какая-то тетка. — Снайперы, позор!» Почему охрана ее же безопасности — это позор, женщина объяснить не может: «Вы что, за них?» — ошарашенно смотрит на меня, размахивая Конституцией.



Сторонники Немцова вышли с требованием.Фото: Иван МАКЕЕВ

— Мы поддерживаем политзаключенных материально, — комментирует одному из телеканалов какой-то немолодой волонтер. – Подъемные даем по 20–25 тысяч. Хизб ут-Тахрир (запрещена в РФ) мы много помогаем.



Волонтер признается в помощи террористической организации Хизб ут-Тахрир.

Тут я должен немного отступить от своего повествования, чтобы в связи с требованиями Роскомнадзора напомнить, что Хизб ут-Тахрир – запрещенная в России террористическая организация. И рассказывать в эфире о ее поддержке – дело сомнительное с точки зрения репутационных рисков.

«Серп и молот — смерть и голод!» — скандируют парни с флагами, на которых написано «Декоммунизация»

– Какие вы молодцы, ребята, — нахваливает женщина идущего рядом девятиклассника. — А чего вы пришли? За что выступаете?

– Мы за будущее.

– А какое вам нужно будущее?

– Свободное, — отвечает пацан.

А потом, подумав, вдруг по-взрослому задвигает о наболевшем:

— Система образования устарела, она не развивает творческую личность. Любая попытка отойти от программы подавляется. Образование должно быть свободнее!



Касьянов на марше Немцова.Александр КОЦ

И тут мне, отцу двоих дочерей, крыть нечем.



Шествие в память НемцоваФото: Иван МАКЕЕВ

— А кто такой Немцов, ты знаешь? – спрашиваю школьника.

— Нет.

— Зато благодаря Борису Ефимовичу у мальчика есть возможность высказаться, — резонно заметила та женщина. – И быть услышанным.

Мимо проплывают «коробки» с плакатами о «Новом величии», «Сети», «Московском деле». «Свободу крымским татарам!» — кричит очередная группа с транспарантом «Украина, мы с тобой!»



Сторонники Немцова «переименовали» мост. Фото: Иван МАКЕЕВ

Одни – за отмену 282 статьи, другие – «а русских», третьи – против поправок в Конституцию…

— Какие именно вам не нравятся, — спросишь.

— Да все, — рубанет не глядя.

— И те, что о пенсиях?

— Эээ…

— И те, что часть полномочий президента делегируют парламенту?

— Там реально так написано?



В Москве проходит «марш Немцова». Александр КОЦ



Цветы на месте гибели политика.Фото: Иван МАКЕЕВ

— Да что вы их терзаете, — аккуратно берет меня под локоть мужчина средних лет в бордовом пальто и клетчатой кепке. – Они вам и кто Немцов не скажут. А я скажу. Но вам же интересны только фрики. Разве не здорово, что даже после своей смерти Борис Ефимович объединяет таких разных людей.

— Мне почему-то кажется, что никакого единения нет, есть только повод выйти на улицу.

— Пусть так. А что в этом плохого?

— Да ничего, пока все в рамках закона. Просто зачем называть это маршем памяти?

— Так не мы же называли. Кто-то зарабатывает себе политические очки, что ж нам теперь – не поминать?



Значки с портретами Немцова.Фото: Иван МАКЕЕВ

У Садового кольца колонна потихоньку растекается на два ручья — к метро. Несколько парней подошли к мужчине, который размахивал жовто-блакитным флагом. Что-то вежливо, но убедительно ему сказали. Тот снял полотнище с древка и бережно сложил.



Молодые сторонники политика. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Мероприятие закончено, — повторял полицейский. — Проходите к метро».



Председатель совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин на марше памяти политика Бориса Немцова. Фото: Сергей Фадеичев /ТАСС

И в кои-то веки все спокойно и мирно разошлись. Не хватало еще в день памяти устраивать «революции».



Сергей Митрохин, Николай Рыбаков, основатель партии «Яблоко» и глава ее политического комитета Григорий Явлинский (слева направо) и участники марша памяти политика Бориса Немцова. Фото: Сергей Фадеичев /ТАСС



Радужные флаги на марше памяти Бориса Немцова. Фото: СОЦСЕТИ



Каждый хотел высказаться о своих проблемах.Фото: СОЦСЕТИ



Плакаты были о разном. Фото: СОЦСЕТИ



Илья Яшин.Фото: Иван МАКЕЕВ



Марш Немцова. Формирование колонны. Александр КОЦ

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