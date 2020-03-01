Библио-Глобус 28.02.2020

Презентация книги Нурали Латыпова, Анатолия Вассермана и Сергея Тушева «Летальные игры стратегов. Ледяное дыхание огненного дракона» в «Библио-Глобус» – старейший книжный магазин в самом центре Москвы и один из крупнейших в Европе.

Прежде всего должен сказать, что я в этой книге хотя и на втором месте в списке авторов, но реально по объёму участия на третьем. Ключевые идеи для книги нашел Нурали Нурисламович Латыпов. К сожалению сегодня он не может быть, приболел. Большую часть документов, не только те что включены в книгу, но и многих других, что мы перелопатили для так сказать перекрёстного контроля. То есть чтобы убедиться, что тот или иной факт в документе это действительно факт, а не чья-нибудь фантазия. Почти все эти документы отыскал и анализировал Сергей Сергеевич Тушин. А я просто постарался то, что они вдвоём написали отредактировать для большей удобопонятности. Конечно по ходу дела добавил ещё кое-какие факты не попавшие в их поле зрения и собственные аналитические соображения. Но в любом случае, я считаю что из всех трёх авторов мой вклад в книгу наименьший.

Кроме того, должен честно сообщить, что я согласен с моими соавторами далеко не во всём. В том смысле, что они считают Китай существенно более опасным чем я. С моей точки зрения Китай конечно неудобный партнёр для серьёзной работы. Но неудобный в основном потому, что прогнозирует на существенно больший временной горизонт чем его партнёры. И если это учитывать и самому проникаться вот этим взглядом на несколько поколений вперёд, то с Китаем вполне можно договариваться о чём-нибудь содержательном. И надеяться, что это соглашение будут выполнять обе стороны.

Тем не менее, даже с учётом этих всех оговорок, мне представляется, что рассуждение моих партнёров о том что Китай может при неумелом обращении с ним представлять очень серьёзную опасность. Да. Эти соображения в целом верны. А умелое обращение с Китаем это наука отдельная и очень сложная. Поэтому вот эта книга на мой взгляд вполне серьёзное предостережение. А конкретно описанный в этой книге почти детективный сюжет о том кто из американской политической верхушки на протяжении большей части своей карьеры всерьёз работал на Китай. Кто именно говорить не буду. На случай, если кто-то захочет купить…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/biblio-globus-28-02-2020/