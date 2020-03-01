В преддверии всенародного голосования по поправкам в Конституцию, будет нелишним напомнить, с какой целью принимаются некоторые из них. Речь, конечно, идёт о поправках, которые предложил Президент в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, а именно — запретить высшим чиновникам (читай «элите») и иметь двойное гражданство.

Впервые этот видеоролик был загружен на канала 2 февраля 2017 года.

Именно предательство элиты привело к крушению нашей государственности. Причем дважды за один ХХ век: в 1917 и 1991 году. И этот страшный урок должен быть усвоен, чтобы никогда больше не повторилась русская трагедия. Она может быть немедленной, как Гражданская вoйнa, начавшаяся в 1918 году, а может вспыхнуть через 23 года после распада страны, как сегодняшняя война на Донбассе. С одной стороны великороссы и малороссы – с другой стороны они же.

Как и почему происходит предательство элит? Какова анатомия этого процесса? Почему предательство свершилось в 1917 и 1991 и не произошло в 1941? Какие угрозы существуют сегодня?

Обо всем этом рассказывает этот ролик. Чтобы пояснить свою точку зрения, пришлось ввести одно понятие, связанное с элитой.

Это: СПП.

С – сохранение, П – преумножение, П – передача.

Николай Стариков: анатомия предательства элит

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Источник: https://nstarikov.ru/anatomija-predatelstva-jelit-113549