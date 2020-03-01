Анатомия предательства элит
В преддверии всенародного голосования по поправкам в Конституцию, будет нелишним напомнить, с какой целью принимаются некоторые из них. Речь, конечно, идёт о поправках, которые предложил Президент в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, а именно — запретить высшим чиновникам (читай «элите») и иметь двойное гражданство.
Впервые этот видеоролик был загружен на канала 2 февраля 2017 года.
Именно предательство элиты привело к крушению нашей государственности. Причем дважды за один ХХ век: в 1917 и 1991 году. И этот страшный урок должен быть усвоен, чтобы никогда больше не повторилась русская трагедия. Она может быть немедленной, как Гражданская вoйнa, начавшаяся в 1918 году, а может вспыхнуть через 23 года после распада страны, как сегодняшняя война на Донбассе. С одной стороны великороссы и малороссы – с другой стороны они же.
Как и почему происходит предательство элит? Какова анатомия этого процесса? Почему предательство свершилось в 1917 и 1991 и не произошло в 1941? Какие угрозы существуют сегодня?
Обо всем этом рассказывает этот ролик. Чтобы пояснить свою точку зрения, пришлось ввести одно понятие, связанное с элитой.
Это: СПП.
С – сохранение, П – преумножение, П – передача.
Источник: https://nstarikov.ru/anatomija-predatelstva-jelit-113549
Хоть анатомия, хоть физиология с гомеостазом, а вывод один… Российская элита – это не соль, а стыд и боль страны. Общая деградация начинается с элиты, то есть с той части общества, которую пытаются выдать за лучшую; с утраты этой частью чести и морали. У российской элиты, как уже сказано, одна ценность – нажива любым способом. Тех, кого в России называют элитой, на Западе просто сажают в тюрьму… Эта элита – просо сомнительное место, где есть деньги и власть…
Картина психопатологии «элит», сформированных дегенератами, из дегенератов и для дегенератов в РФ ещё только складывается из мозаики отдельных случаев, на Западе же представлена во всей клинической полноте.
Если Коля ничего не сказал про то, что “элиты” состоят из одних евреев, значит он просто отзвенел мудями и отлошарил того, кто его слушал..
Малеос я думала ,куда вы пропали ,больше всех на сайте говорили про необходимость изменений в Конституцию.Вы читали основные изменения ,вас они устраивают или наоборот.Зачем 900?основные ведь не требуют столько пунктов.Земля ,недра -это достояние всего народа России или как раньше -это просто актив для желающих.Как думаете ?изменения эти отражают мысли народа или это желания верхов всего лишь и остальная мишура ,особенно про Бога ,это прикрытие чего-то главного.Бог ведь не появится в сердце ,если запишут в бумагу с печатью клишасы.
Все разбирающиеся в психологии понимают полумеры поправок, основанных на внешних атрибутах гражданства и патриотизма. Внутренние причины основанные на кровных связях неизмеримо сильнее и тянутся в далёкое прошлое, к архетипу народа,населяющего данную территорию.
Только представители коренного населения, не имеющие государств вне территории проживания, и дети которых учатся и проживают в России, имеют право на высшие государственные посты, могущие оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства и не поддерживающих институт “кремлёвских жён”, когда важнейшие государственные тайны могут случайно утекать из-за стола в непринуждённой обстановке. На войне как на войне.
Сталин понимал эту проблему. Именно через жену в его окружение пробрался Хрущёв.
Может я ошибаюсь, но история доказывает именно это.