Вот он, неафишируемый контур управления

Главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов скончался в Москве, ему было 84 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-строительной отрасли.

По словам источника, Мартиросов умер 27 февраля, причина смерти не называется.

К сожалению, вчера на 85-м году жизни умер Роллан Гургенович Мартиросов

- приводит новостное агентство слова источника.

Роллан Мартиросов родился 6 октября 1935 года в Москве. После окончания Московского авиационного института им. Орджоникидзе он в 1959 году пришел в ОКБ Сухого (тогда – государственный опытный завод №51), где прошел путь от простого инженера до главного конструктора.



Он участвовал в разработке многих самолетов ОКБ Сухого, как пошедших в серию, так и оставшихся только в единичных экземплярах.



Среди самолетов, к которым Роллан Мартиросов "приложил свою руку" – Су-7Б, Су-15, Су-24, Су-24М, Су-27.



Участвовал в разработке вертикально взлетающего бомбардировщика. В 1991 году возглавил работы по Су-34 и довел самолет до серийного производства.

В 2017 году Роллану Мартиросову закрытым Указом президента России присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Награжден орденом Александра Невского, Дружбы народов, знак почета и медалями. Почетный авиастроитель.

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