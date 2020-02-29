Вот он, неафишируемый контур управления
10:29. 29 февраля 2020 256 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Для либералов всего мира, для Запада и США персонально – участие в открытии Ельцин-центра, допуск различных сванидзе в Общественную палату. И может, драпировка Мавзолея – из этой же серии показных „либерально-демократических” жестов. Скрепя зубами…
А для страны - закрытые указы о присвоении выдающимся сотрудникам ВПК звания Героя труда России. Развитие в закрытом режиме прорывных технологий, достижение продовольственной безопасности, создание в образовании кластера по выявлению и развитию молодых дарований, важнейшие инфраструктурные проекты, космодром,..
Многое ещё предстоит совершить для достижения более-менее значимого суверенитета страны. В образовании, в демографии, в фармацевтике, в электронике, в развитии полупустующих сибирских территорий, в экологии, в тех же технологиях.
Но основа восстановления суверенитета уже заложена. И от всех нас зависит, от нашей общественной инициативы (особенно – в системе образования) – восстановит, наконец, Россия свою самостоятельность и право выбирать своё будущее или после ухода Путина опять начнутся очередные „святые 90-е”…
Главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов скончался в Москве, ему было 84 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-строительной отрасли.
А для страны - закрытые указы о присвоении выдающимся сотрудникам ВПК звания Героя труда России. Развитие в закрытом режиме прорывных технологий, достижение продовольственной безопасности, создание в образовании кластера по выявлению и развитию молодых дарований, важнейшие инфраструктурные проекты, космодром,..
Многое ещё предстоит совершить для достижения более-менее значимого суверенитета страны. В образовании, в демографии, в фармацевтике, в электронике, в развитии полупустующих сибирских территорий, в экологии, в тех же технологиях.
Но основа восстановления суверенитета уже заложена. И от всех нас зависит, от нашей общественной инициативы (особенно – в системе образования) – восстановит, наконец, Россия свою самостоятельность и право выбирать своё будущее или после ухода Путина опять начнутся очередные „святые 90-е”…
*Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
Главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов скончался в Москве, ему было 84 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-строительной отрасли.
По словам источника, Мартиросов умер 27 февраля, причина смерти не называется.
К сожалению, вчера на 85-м году жизни умер Роллан Гургенович Мартиросов
- приводит новостное агентство слова источника.
Роллан Мартиросов родился 6 октября 1935 года в Москве. После окончания Московского авиационного института им. Орджоникидзе он в 1959 году пришел в ОКБ Сухого (тогда – государственный опытный завод №51), где прошел путь от простого инженера до главного конструктора.
Он участвовал в разработке многих самолетов ОКБ Сухого, как пошедших в серию, так и оставшихся только в единичных экземплярах.
Среди самолетов, к которым Роллан Мартиросов "приложил свою руку" – Су-7Б, Су-15, Су-24, Су-24М, Су-27.
Участвовал в разработке вертикально взлетающего бомбардировщика. В 1991 году возглавил работы по Су-34 и довел самолет до серийного производства.
В 2017 году Роллану Мартиросову закрытым Указом президента России присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Награжден орденом Александра Невского, Дружбы народов, знак почета и медалями. Почетный авиастроитель.
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Источник.
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Опять ХПП,сколько можно уже эту хреновую сказку рассказывать.
Повторяетесь Владимир.
У него прошивка устарела.
Скрепя зубы или скрипя зубами? Воодушевление или осуждение?
Из-за ошибки не могу уловить смысл первого абзаца.