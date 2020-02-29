Главная » Мировоззрение, Политика

Вот он, неафишируемый контур управления

10:29. 29 февраля 2020 256 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Для либералов всего мира, для Запада и США персонально – участие в открытии Ельцин-центра, допуск различных сванидзе в Общественную палату. И может, драпировка Мавзолея – из этой же серии показных „либерально-демократических” жестов. Скрепя зубами…

А для страны - закрытые указы о присвоении выдающимся сотрудникам ВПК звания Героя труда России. Развитие в закрытом режиме прорывных технологий, достижение продовольственной безопасности, создание в образовании кластера по выявлению и развитию молодых дарований, важнейшие инфраструктурные проекты, космодром,..

Многое ещё предстоит совершить для достижения более-менее значимого суверенитета страны. В образовании, в демографии, в фармацевтике, в электронике, в развитии полупустующих сибирских территорий, в экологии, в тех же технологиях.

Но основа восстановления суверенитета уже заложена. И от всех нас зависит, от нашей общественной инициативы (особенно – в системе образования) – восстановит, наконец, Россия свою самостоятельность и право выбирать своё будущее или после ухода Путина опять начнутся очередные „святые 90-е”…
*
Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
Главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов скончался в Москве, ему было 84 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-строительной отрасли.

По словам источника, Мартиросов умер 27 февраля, причина смерти не называется.

К сожалению, вчера на 85-м году жизни умер Роллан Гургенович Мартиросов

- приводит новостное агентство слова источника.

Роллан Мартиросов родился 6 октября 1935 года в Москве. После окончания Московского авиационного института им. Орджоникидзе он в 1959 году пришел в ОКБ Сухого (тогда – государственный опытный завод №51), где прошел путь от простого инженера до главного конструктора.

Он участвовал в разработке многих самолетов ОКБ Сухого, как пошедших в серию, так и оставшихся только в единичных экземплярах.

Среди самолетов, к которым Роллан Мартиросов "приложил свою руку" – Су-7Б, Су-15, Су-24, Су-24М, Су-27.

Участвовал в разработке вертикально взлетающего бомбардировщика. В 1991 году возглавил работы по Су-34 и довел самолет до серийного производства.

В 2017 году Роллану Мартиросову закрытым Указом президента России присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Награжден орденом Александра Невского, Дружбы народов, знак почета и медалями. Почетный авиастроитель.

***

Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4906185.html

Метки: впк, Запад, либералы, образование, оружие, Путин, развитие, технологии, управление

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Закат экономики индустриализации. Валентин Катасонов
...постсталинский период происходил обратный (неафишируемый) процесс превращения общественной собственности... не допускала. А вот Н.С. Хрущёв ...т. д.). Возникла неафишируемая конкуренция между министерствами и ... раздел «общего пирога». Вот что пишет по поводу...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 мая 2017
... спецподразделений, которые участвуют в неафишируемых операциях во многих странах Африки...Транзит китайских товаров в Европу — вот основная причина дестабилизации и Египта... участия в информационно-психологических операциях. Вот, кстати, и инфографика, которой...
МЕЖДУ-СОБОЙЧИК. Как Ротшильды и Рокфеллеры делят Россию
...лиц ставит перед собой определенную неафишируемую цель и добивается, задействуя...сильными и опытными. А вот этих самых сильных и ...князя Святополк-Мирского. И вот с 1886 года французский банкирский... завод в России.Таким вот образом, Рокфеллер внес свою...
Граница Новороссии с Россией закрыта на замок. Зачем?
... кажется, что это действуют некие неафишируемые протоколы Минска-II, которые призваны... как-то спасает людей. Но вот ситуация с лекарствами и средствами... Захарченко даже объявил, что Новороссия вот-вот выйдет из зоны гривны и...
Дочь главы МВД СССР Щелокова: «Коллеги отца убеждены - его убили»
...гуляли там и разговаривали. Так вот, в тот вечер, когда ... семьи. Снегов выжил, а вот его сокамернику не повезло: его... его, — говорит, — достану и вот так начну делать: паф, паф... все-таки существовала некая тайная, неафишируемая договоренность? — Нет, нет и ...
Будущее планеты Земля вырастает в русской цивилизации
... на свет в конце тоннеля: вот бы и нам туда. Октябрь... проекта — было.Это «кое-что» неафишируемое Западом и оно определяло его... отражению агрессии с их стороны. Вот ответ Западу Русской цивилизации в...

4 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)