Сводки от ополчения Новороссии 29 февраля 2020

Если раньше, до войны, Донецк ассоциировался с углём и миллионом роз, высаженных на центральных улицах ещё при СССР, то теперь столица Донбасса воспринимается как в России, так и на Украине, как фронтовой город: война, обстрелы, экономическая блокада…

Многим кажется, что жизни, нормальной человеческой жизни в городе нет — все разъехались, а то, что осталось — серое, угрюмое, некрасивое, неинтересное…

«Русская весна» в информационном плане делает всё для того, чтобы развеять эти мифы и наглядно продемонстрировать: несмотря на войну из Донецка никуда цивилизация не уходила — работают театры, музеи, кафе, кинотеатры, рестораны, кафе…

Сегодня, по нашей просьбе, донецкий врач-дерматолог и фотомодель Светлана Чуйкова расскажет нашим читателям, как себя чувствуют во фронтовом городе красивые женщины.

— Светлана, есть ли сегодня в Донецке то, что обычно принято называть «светскими мероприятиями», как это было до войны?

— Да, причем они с 2014-го года практически не прекращались.

— А что они из себя представляют?

— В Донецке проходит масса различных культурных мероприятий, например, 7 марта будет представлена новая коллекция одежды весна-лето, которая пройдет в «Донбасс Опере».

— А какие дизайнеры принимают участие в этом?

— Ателье мод «Контур». Будет показ трёх новых модных коллекций под классическую музыку, причем летняя коллекция «Соломенная шляпка» создана в партнерстве с замечательной Алиной Ив!

Я надеюсь, это будет интересное мероприятие, на котором будут представлены новые коллекции, и где мы, ценители моды, сможем пообщаться.

Будут все наши дончане, которые ходят на такие мероприятия, а также донецкий дизайнер Светлана Топалова. Она ежегодно в декабре представляет свою новую коллекцию одежды и выпускает новые духи. Светлана ежегодно делает в связи с этим презентацию. В прошлом году она проходила в гостинице «Шахтар Плаза», в этом году — в «Донбасс Паласе». Светлану с её коллекцией, которая называется «Ирис», уже пригласили в Австрию.

— Я знаю, что в городе очень любят смотреть театральные постановки.

— Дончане обожают ходить в наш драмтеатр. Причем билеты туда можно купить только за два месяца, так как он очень посещаемый. Пришлось даже открыть несколько дополнительных площадок. Есть главная сцена, а есть еще несколько малых сцен. Также открыли малую сцену на Садовом.

Тот же ажиотаж, что и с театром, происходит и с донецкой филармонией — там всегда аншлаг.

— И из России деятели культуры, конечно же, в Донецк приезжают, и на их выступлениях, как я понимаю, тоже аншлаги?

— Еще бы. Помню, в 2014 году приезжал актёр Михаил Пореченков с премьерой фильма «Поддубный», приезжали представители Санкт-Петербурга.

И вот, что мне запомнилось об этой встрече: самый разгар войны, у нас дома трясутся от обстрелов, а представитель Питера говорит: «Когда я иду по Донецку, мне хочется разуться — настолько тут чисто».

Несмотря на то что наш город находится в блокаде, он все равно продолжает жить своей культурной жизнью. Культурные мероприятия проходят у нас постоянно.

Кстати, отмечу роль социальных сетей. Они сближают нас. Мы сначала знакомимся в Facebook, а потом в реале проводим какие-то совместные вечеринки.

Просто когда ты побывал под обстрелами, то понимаешь, как хочется просто жить, радоваться каждому дню, заполняя свои дни творчеством и встречами с замечательными людьми.

— Тяжело ли оставаться красивой и ухоженной женщиной во фронтовом Донецке. Продолжают ли в городе работать СПА-салоны, парикмахерские, тренажерные залы?

— Конечно, все это у нас есть, и пользуется большим спросом. Сфера бьюти-индустрии представлена у нас очень хорошо. Я доктор дермато-венеролог и косметолог, помогаю людям сохранять их молодость и красоту. Женщины Донецка всегда были и есть красивы и соответственно любят ухаживать за собой, используя услуги визажистов, парикмахеров, косметологов.

— Скажите, а дорого ли стоит пошить в Донецке красивое платье или его купить?

— Я себе платья не шью, а покупаю. Стараюсь следить за последними модными тенденциями, а также знакомиться с новыми трендами, так как часто выезжаю за пределы Донецка и знакомлюсь с ассортиментом, представленным в мире моды в различных городах.

— А в Донецке всё это можно купить?

— Конечно, у нас в Донецке международные коллекции представлены не хуже. В общем, от моды мы не отстаем.

— То есть можно сказать, что донецкая женщина одевается не хуже, чем в женщина в Париже?

— Париж — это мировая столица, эталон любви и красоты. Дончанки всегда следовали моде, стильно и со вкусом одевались.

— А клубная жизнь в Донецке есть? Рестораны и модные кафе работают?

— Конечно, с войной круг наших ресторанных комплексов немного сузился, с одной стороны, а с другой, открываются новые рестораны и кафе, где можно проводить свой досуг. Однако у нас всё ещё действует комендантский час, поэтому жители нашей республики проводят время в этих заведениях до 22 часов. Но есть отели, при которых работают ночные клубы. И в стоимость билета в клуб входит и цена за гостиничный номер, где ты можешь остаться на ночь, чтобы не нарушать комендантский час. Если ты устал, то можешь пойти туда отдохнуть.

— Если поклонник решит пригласить вас в донецкий ресторан, это будет ему дорого стоить?

— Уровень цен в наших ресторанах не такой, как в Москве, и даже не такой, как в Краснодаре. Он намного ниже, но при этом сервис у нас не хромает.

— А в какую цену обойдется донецкой женщине сходить в СПА-салон?

— Массаж стоит примерно 700-1000 рублей. Массаж с обертыванием 1800 рублей.

— Вы не только доктор-дерматолог, но и фотомодель. Много сейчас фотохудожников работает в Донецке?

— Фотографов хороших очень много, но на сегодняшний день я своего фотографа ещё не нашла. Кто-то лучше фотографирует, кто-то хуже.

— Такая работа приносит доходы?

— Это сложно назвать заработком, потому что оплата чисто символическая. Но это приносит мне удовольствие. Фотомоделью я начала работать задолго до войны. Меня открыл когда-то донецкий писатель Игорь Лысый.

Он сейчас член Союза писателей ДНР. У него также проходят различные творческие вечера.

Задолго до войны, однажды увидев мое фото, он пригласил меня для рекламной работы в Донецке в образе Мерлин Монро. Это была моя первая фоторабота, и я считаю, что она была достаточно успешной.

Дальше у меня были работы для журналов «Аэронет» и для местного телевидения. Мне это нравится, и я от этого получаю удовольствие. Это больше, чем деньги.

— А не было у вас или у ваших подруг мысли уехать из Донецка?

— Нет. Такого желания не было никогда. Есть такая поговорка: «Дома и стены помогают».

Именно донецкая земля, земля тружеников, помогает взрастить характер, учит преодолевать трудности и, несмотря на непростые времена, идти вперёд, двигаться к цели, учит в достаточно сложных условиях достигать поставленных задач. Мы живы и будем жить ещё лучше, по крайней мере, я стремлюсь к этому.

И пережив эти сложные годы войны, свою землю бросать не хочется. Это дом. Здесь определённая атмосфера. В Донецке друзья, здесь очень хорошо и комфортно для жизни, нет пробок, нет суеты. Здесь не мегаполис, а своё умиротворённое пространство.

Побывав под обстрелами, когда сутками шквальный обстрел, когда ты узнаёшь орудия по звуку и даже можешь назвать калибр, появляется стойкое желание жить, жить, несмотря ни на что.

Я люблю эту жизнь во всех её проявлениях и радуюсь каждому новому дню, привнося в свою работу и жизнь любовь и позитивное отношение к миру в целом.

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Эдуард Шаповалов, специально для «Русской Весны»