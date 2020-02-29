Смертельно опасный остров Груинард

У побережья северной Шотландии, между Аллапулом и Гейрлоком, очень близко к материку расположен островок Груинард. Добраться до него на весельной лодке можно за 10 минут, но добровольно никто его не посещает.

Во время Второй мировой войны ученые работали здесь над эффективной машиной убийства — биологическим оружием, которое в случае опасности Великобритания собиралась применить против нацистской Германии. Согласно Би-би-си, они проводили на овцах эксперименты с бактериями сибирской язвы. Этот возбудитель считается одним из самых опасных в мире. Болезнь протекает быстро и часто заканчивается мучительной смертью.

В 1942 году туда, где паслись животные, были сброшены бомбы со спорами язвы. Овцы умерли в течение трех дней. Как сообщает Telegraph, речь может идти о первых в мире биологических бомбах. О том, что происходило на Груинарде, снят документальный фильм, показывать который не разрешалось до 1997 года. Остров был объявлен запретной зоной и до 1990 года оставался полностью закрытым для «общественности». Тем не менее, бактерии добрались до материка, когда одну из овец унесло в море во время шторма, и она попала на побережье. Местная жительница рассказала, что после этого у ее отца погибло много животных.

В 1986 году начались очистительные работы, которые продолжались 4 года. Чтобы убить споры сибирской язвы, в землю закачали в целом 280 т формальдегида, растворенного в 2000 т морской воды. Потом остров объявили открытым для посетителей. В качестве доказательства, что опасности больше не существует, на Груинарде снова поселили овец.

Однако Брайан Моффат, руководитель раскопок рядом с Эдинбургом, считает, что опасность ликвидирована не полностью. Его команда нашла выжившие многовековые споры сибирской язвы. По словам Моффата, они переносят экстремальные температуры, а иногда даже обработку химикалиями.

Источник: https://nstarikov.ru/smertelno-opasnyj-ostrov-gruinard-113370