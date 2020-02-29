Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 февраля 2020

Турецкие войска нанесли ракетный удар по позициям САА в Идлибе

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Обострение ситуации в сирийском Идлибе. Что это значит?

Что происходит сейчас в Идлибе. какие последствия это может иметь. Возможна ли дальнейшая эскалация конфликта. Ситуацию комментирует военный эксперт, журналист газеты "Завтра" Владислав Шурыгин.

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#ДеньТВ #Сирия #Идлиб #Турция

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«А ещё они называли тебя земляным червяком»: США натравливают Эрдогана на Путина

Политика Эрдогана в Сирии грозит породить конфликт, в котором на одной стороне окажутся Россия с Евросоюзом, а на другой — США и НАТО. Сам же турецкий президент может разделить судьбу свергнутого в результате неудачной войны итальянского диктатора Муссолини. Потому что НАТО и США «султану» в действительности помогать не будут, пишет "Царьград".

Кого же нам всё больше напоминает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, много сделавший для своей страны и пользующийся пока что поддержкой значительной части турецкого народа? Точно! Другого политика, о котором, пока тот не принял «безотзывных решений» и не вступил в военный конфликт, участие в котором превышало силы его страны, можно было сказать то же самое. Его любили, им восхищались, а потом проклинали. И он очень плохо кончил. Этого политика звали Бенито Муссолини. Его страна, кстати, как и сегодня Турция, несмотря на идеологические разногласия, имела хорошие отношения с Россией, в том числе в сфере ВТС, перед тем, как они скрестили шпаги в войне. По пути Муссолини на наших глазах засобирался отправиться Эрдоган, хотя многие — и это пока не Россия — желают ему именно такого конца и, конечно, постараются, чтобы он обязательно наступил.

Вашингтон провоцирует Анкару

США выразили обеспокоенность турецко-сирийскими столкновениями в Идлибе, но заявляют о поддержке Анкары, никакой реальной помощи ей, впрочем, не оказывая в ожидании того, когда турецкий президент Эрдоган сломает себе в Сирии шею. Прологом этого стала одновременная гибель свыше 30 турецких военных. Смешавшись с террористами, они пытались пробить оборону сирийцев в Идлибе, но были рассеяны ударом с воздуха, который осуществили то ли сирийские ВВС, то ли российские ВКС. Последнее Москва отрицает.

«Мы выражаем серьёзную обеспокоенность в связи с нападением на турецких военнослужащих в Сирии и выступаем на стороне нашего союзника по НАТО Турции», — заявил ТАСС представитель Госдепа. По его словам, Вашингтон «поддерживает контакт с турецкими властями с целью получить подтверждение данным событиям и иметь больше ясности по текущей ситуации на местах». В лучших американских традициях избавляться от неудобных партнёров, втравив их предварительно в ту или иную военную авантюру, неназванный представитель Госдепа заявил, что Вашингтон «рассматривает варианты того, как мы можем наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе».

Естественно, американцы пытаются воспользоваться безрассудством Эрдогана и его окружения в Идлибе, чтобы заставить турок обменять российский ЗРС С-400 на свой «Пэтриот» и восстановить пошатнувшийся престиж в Турции. Это не мешало бы взять на заметку Греции, почему-то рассчитывающей, что американцы будут помогать грекам в конфронтации с турками. Хотя как только американцы избавятся от Эрдогана, на греков им станет сразу же глубоко наплевать.

НАТО подзуживает Эрдогана, но помогать не будет

С призывом к Анкаре отказаться от С-400 обратилась постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

«Мы всячески пытались объяснить нашему союзнику, что мы хотим сохранить альянс, что они не могут иметь российскую систему ПРО в самом центре своей страны и при этом обеспечивать взаимодействие с союзниками. Я надеюсь, что президент Эрдоган поймёт, что мы являемся союзником в их прошлом и будущем, и им нужно отказаться от С-400», — заявила эта политическая дама на брифинге в Вашингтоне.

Продиктовав президенту Турции, что тот обязан сделать, Хатчисон обрушилась на Россию, которая в сирийском Идлибе, по её словам, «атакует турецкие войска», подчеркнув, что «это должно перевесить всё остальное, что происходит между Турцией и Россией», намекая, видимо, что Турция должна прекратить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией ради «надёжного партнера» — США.

Постпред США при НАТО не смогла скрыть, что в Вашингтоне спят и видят, как Россия и Турция начнут воевать между собой в Идлибе, где Эрдоган якобы «защищает население от Асада, получающего поддержку России». Поскольку США-де «беспокоит то, что делает Асад, вновь нападая на жителей Идлиба». Боже, какой примитив!

«Это будет кризис беженцев, гуманитарный кризис, потому что этим людям некуда идти, и они попытаются отправиться в Турцию. Мы призывали Россию, мы призывали Сирию, но Турция пытается удержать Асада от того, чтобы вновь атаковать этих жителей», — по-прежнему несло Хатчисон. Она, кажется, забыла, что её страна, подбив к этому также британцев и французов, два раза наносила ракетные удары по Сирии и ввела против неё жесточайшие экономические санкции, которые касаются также третьих стран, чтобы превратить жизнь рядовых сирийцев в ад.

Хатчисон не удержалась от того, чтобы вывалить на Россию целый ворох необоснованных претензий: Москва, дескать, пытается «разделить» НАТО и «наши демократии» и «ослабить наш альянс ложной информацией посредством гибридных атак и кибератак».

В Брюсселе тоже внимательно следят за драматическими событиями в Идлибе. В пятницу Североатлантический совет по запросу Турции (нашкодив, турки, как всегда, пытаются спрятаться за спиной 29 стран — членов НАТО, намекая России, что ей придётся иметь дело со всеми ними) проводит на уровне послов экстренные консультации по Идлибу. Это делается в соответствии с 4-й статьёй Вашингтонского договора, о которой всегда вспоминают, если безопасность, территориальная целостность или политическая независимость одной или нескольких стран альянса находятся под угрозой. То, что в данном случае она не подходит, потому что речь идёт об агрессии члена НАТО Турции против Сирии, никого особенно не смущает, поскольку и помощи никакой европейские члены альянса туркам оказывать не собираются. Ведь если сумасбродный Эрдоган, провалившийся путч против которого подготавливался на натовских базах в Турции, «погорит» на Сирии, и его удастся заменить на его смертельного врага Фетхуллаха Гюлена, смиренно дожидающегося своего часа в США, то чего же лучшего можно желать?

Но на словах НАТО, конечно, поможет Анкаре. Генсек альянса Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и «поддерживающие их» ВКС России в «неизбирательных авиаударах». Об этом сообщил в пятницу представитель генсека по итогам телефонных переговоров Столтенберга с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Столтенберг, прекрасно видя, что Турция пытается среди бела дня аннексировать Идлиб, потребовал от Дамаска и Москвы «прекратить своё наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию».

ООН тоже издала писк

Бессильная и всё более жалко выглядящая ООН отреагировала на ползучую аннексию Турцией Идлиба предсказуемым образом. Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что его босс «с большой обеспокоенностью следит за эскалацией на северо-западе Сирии и сообщениями о том, что десятки турецких военных погибли в результате воздушного удара». Он также сообщил, что генсек ООН «вновь призывает к незамедлительному прекращению огня и выражает обеспокоенность риском гибели мирных жителей в результате военных действий».

Иными словами, ещё тех «мирных жителей» и погибших в Идлибе из-за безрассудства Эрдогана турецких военных Гутерришу жалко, а убитых в этих боях сирийских солдат, похоже, что нет. Печальная картина.

Турецкий шантаж

Прекрасно понимая, что никакой искренней симпатии у Европы и НАТО к режиму Эрдогана нет, в Анкаре решили обеспечить её путём… страха, угрозами того, что турки запустят в Европу сотни тысяч обосновавшихся в их стране «беженцев» со всего мира под видом того, что это беглецы из Идлиба, спасающиеся якобы от зверств ужасного Асада. На самом деле количество таких беглецов турками сильно преувеличивается, поскольку бегут лишь те, кто принадлежит к семьям боевиков или матёрые исламисты с членами своих семей, которые не хотят жить в светской Сирии. Большая часть населения Идлиба, напротив, с радостью ожидает освобождения от варварской власти террористов и турецкой оккупации.

Тем не менее пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик предупредил: «Мы больше не в состоянии сдерживать беженцев». Он имел в виду, что Турция больше не будет препятствовать «беженцам из Идлиба» — в действительности же огромной армии проходимцев со всего мира — пробираться в Европу, хотя турки с некоторых пор уже смотрят на такие попытки сквозь пальцы, так как число высаживающихся на территории Греции «беженцев» уже давно постоянно растёт, а греческие острова, где для них созданы лагеря, задыхаются от наплыва незваных гостей.

Это заявление означает, что турки не только откроют свои границы с Грецией и Болгарией, но будут помогать мигрантам поскорее оказаться на территории ЕС. Поскольку речь идёт по большей части о морской границе, турецкими властями под видом гуманитарной помощи планируется, видимо, настоящая десантная операция.

Именно это уже было осенью 2015 года, когда зачастую прямо на армейских понтонах на греческих островах высаживались орды «беженцев», пара миллионов которых проследовали затем по «Балканскому маршруту» вглубь Европы, дестабилизируя европейские страны. Тогда, кстати, шантаж Турцией ЕС сработал. Напуганные европейцы выделили туркам несколько миллиардов евро на содержание «беженцев» (сколько из этих средств до них дошло — это очень интересный вопрос) и закрыли глаза на попытки Анкары прикарманить земли Сирии, чтобы организовать в них лагеря для мигрантов, которые в противном случае попёрли бы в Европу.

Данный трюк в Анкаре намерены повторить и сейчас. Действительно, было бы странно, что шантажист, у которого однажды получилось, не станет снова прибегать к шантажу.

Европейский ответ

Впрочем, есть надежда, что на этот раз турецкая «хитрость» может не вполне получиться, так как Европа политически просто не переживёт нового широкомасштабного миграционного кризиса. После появления информации о том, что Турция может открыть свои границы с ЕС для «беженцев», глава его внешнеполитической службы Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз «готов защищать собственные интересы безопасности». Он ещё написал в Twitter, что необходима немедленная деэскалация (это то, чего давно пытается добиться Россия и срывает Турция) и что он «сожалеет о всех жертвах» в Идлибе (обратим внимание на ключевое слово «всех»).

Такое развитие событий позволяет надеяться, что России и ЕС совместными усилиями удастся остудить воинственный пыл Эрдогана, которого США и НАТО подталкивают к роковым решениям, чтобы обеспечить ему судьбу Муссолини и самим взять под контроль Турцию.

Сергей Латышев

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Дронопад в Триполи

Войска Хафтара за 28 февраля сбили 6 турецких разведывательных и ударных БПЛА в районе Триполи.

В числе уничтоженных по заявлениям командования ЛНА, 4 ударных "Байрактара", как минимум один из которых уничтожен "Панцирем" и 2 легких разведывательных беспилотника. При таком раскладе – за неделю Турция потеряла под Триполи уже 5 "Байрактаров".

В ответ на потери, оставшиеся турецкие дроны нанесли удары по позициям ЛНА на окраинах Триполи.









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США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии

Фото: РИА Новости / © Министерство обороны РФ Фото: РИА Новости / © Министерство обороны РФ Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска, передает РИА Новости

Проведение экстренного заседания СБ ООН в связи с эскалацией ситуации в Идлибе, повлекшей гибель 33 турецких военных, запросила в пятницу Великобритания.

"Мы призываем РФ немедленно посадить ее боевые самолеты и призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведенные в 2018 году", – сказала она.

Крафт также подтвердила, что США поддерживают Турцию "в том, что касается ответа на неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты, которые повлекло гибель турецких солдат". В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя указал, что инцидент с турецкими военнослужащими произошел за пределами наблюдательного поста. Он также напомнил, что Сирия вправе "подавлять" террористов, как этого требуют резолюции Совбеза ООН. Выступавший после Крафт постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что цель созванного Британией заседания Совбеза лишь в том, чтобы дискредитировать астанинский формат мирного урегулирования ситуации в Арабской республике. Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу собирался провести консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. При этом, по данным греческих СМИ, Греция заблокировали заявление альянса о поддержке Турции. *Террористическая организация, запрещенная в России

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«Никаких компромиссов»: Россия ставит жёсткий ультиматум по террористам в Сирии (ВИДЕО)

Министр иностранных дел России подтвердил, что Москва продолжает сохранять приверженность русско-турецким договоренностям по Идлибу. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства заявил, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган уже провели телефонные переговоры. Однако это не значит, что Россия собирается молча наблюдать за турецкими бесчинствами в Сирии, хотя и сохраняет дипломатию. Лавров поставил жесткий ультиматум по переговорам с боевиками, отметив, что Москва будет настаивать и далее на том, чтобы никаких компромиссом с сирийскими террористами не было. Однако ни о каких радикальных действиях пока речи не идёт, поскольку Россия настаивает на налаживании инклюзивного договора между всеми политическими силами и выступает за уважение территориальной целостности, которую так напористо пытается уничтожить Турция. Стоит отметить, что турецкие военные попали под сирийской огонь, открытый по боевикам, несмотря на договоренности ежедневного обмена информацией между Москвой, Анкарой и Дамаском. Однако инцидент произошел как раз из-за того, что Турция умолчала о факте присутствия своих военнослужащих среди боевиков. Да ещё и в той зоне, где, по информации Анкары, их быть не должно. Не исключено, что это было сделано намеренно, чтобы было чем аргументировать авиационный удар по сирийским войскам. Примечательно, как вообще себя ведет в этой ситуации турецкая сторона. Пока Эрдоган ведет беседы с Путиным, другие турецкие политики сыплют угрозы и обещают начало полномасштабной войны. Но дальше угроз дело не доходит. Подобное двуличие мы наблюдали и ранее, однако стоит вспомнить, что прищучить Анкару всё же удалось. Поэтому не исключено, что в этот раз всё будет также. Всё-таки, как показывает практика, не на пустом месте Сергей Лавров делает заявление о дипломатическом решении. Читайте также: Турецкие военные вывозят трупы своих погибших из Сирии — появились новые кадры (ФОТО, ВИДЕО 18+) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Обострение в Идлибе: Эрдоган решил, что заплатил долг России?

Военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo прокомментировал обострение ситуации в сирийском Идлибе. «Отношения между Эрдоганом и Путиным — это крайне непростая и даже в чём-то личная история. Августовский путч 2016-го помните? Восстание, поднятое турецкими военными, поддерживаемыми США, — было в шаге от того, чтобы свергнуть Раджепа. Даже не в шаге — в сантиметре. Практически, все государственные СМИ Турции перешли на сторону путчистов — то есть транслировали нужную им картинку. Сообщили, что Эрдоган покинул страну. Он и вправду уже был готов это сделать и даже находился в аэропорту. Но именно Путин — несмотря на инцидент со сбитым турками самолетом ВКС, произошедший незадолго до событий, — был единственным, кто поддержал Эрдогана. И не просто на словах. Наш спецназ прибыл в Турцию для того, чтобы обеспечить безопасность Раджепа и предоставить возможность выйти в прямой эфир на единственном оставшемся лояльным к турецкому президенту частном телеканале. Это и стало переломным моментом. Благодаря появлению в прямом эфире — сторонники Эрдогана мобилизовались, верные ему силовики — не сдались и в итоге восстание было подавлено. Турецкий президент обязан Путину многим. Может быть, даже жизнью. Здесь и корни длительного дипломатического российско-турецкого романа. Все эти годы Эрдоган с нами расплачивался за ту услугу. Те, кто в теме, поймут. Он сдал (вывез) свои прокси в Алеппо, затем под Дамаском. Одержать победу в Сирии было бы гораздо и гораздо сложнее, если бы не уступки Эрдогана. Его отношения с американцами на протяжении всего этого периода — были мягко говоря напряженными. Эрдоган их планомерно подставлял — ему было за что мстить. Но вот теперь Идлиб — последний оплот его прокси. Видимо, он решил, что заплатил долг России сполна. Вопрос в том, насколько адекватно Раджеп оценил свой „расчёт” с Москвой. И учел ли „проценты”, которые ему могли накинуть по дороге». Читайте также: Обострение в Идлибе: Совбез ООН проведёт экстренное заседание

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Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции

Афины вечером в пятницу наложили вето на заявление НАТО в поддержку Анкары после гибели 30 турецких военнослужащих в Идлибе, сообщила греческая газета «Вима». «Министр иностранных дел Никос Дендиас дал соответствующие указания постоянному представительству Греции в Североатлантическом альянсе, когда во время заседания Североатлантического совета на уровне заместителей постоянных представителей был согласован текст, который не включал предложения Греции о ссылке на соблюдение соглашения ЕС-Турция о беженцах и мигрантах, подписанного в марте 2016 года», — пишет издание. Требование Афин, по данным газеты, встретило сильное сопротивление со стороны ряда стран, включая Великобританию, Германию, а также США и Францию. Турция через министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу потребовала начать процесс политических консультаций, предусмотренных Вашингтонским договором в случае угрозы одной из стран-членов НАТО. «Первоначальное заседание на уровне постоянных представителей в пятницу утром закончилось без совместного заявления, но ситуация изменилась позднее в тот же день. В то же время Турция обратилась за помощью в противовоздушной обороне, разведке и так далее, но по этим вопросам, похоже, нет согласия союзников, по крайней мере, на данном этапе», — пишет издание. Греция обеспокоена ситуацией на границах с Турцией после того, как Анкара заявила, что больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу. Афины максимально усилили охрану морских и сухопутных границ с Турцией. Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, выделение Анкаре денег на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по принципу «один за одного». Читайте также: Обострение в Идлибе: Эрдоган решил, что заплатил долг России?

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Задача сирийской армии – отстоять Джубас, обстрелы ведутся с трех сторон. Олег Блохин

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По уничтоженному “Панцирю”

Коротко по видео с уничтоженным "Панцирем".В первоисточнике указана не Сирия, а Ливия. Якобы это "Панцирь" приписанный как пишут https://twitter.com/clashreport/status/1233477466620121095 к "Вагнеру". Об этом пишет сам канал, разместивший видео (смотрим на логотип канала, потом на логотип на видео, думаем)Le Pantsir S-1, système de défense aérienne détruit par les forces armées turques, est dans les inventaires de 12 pays et coûte 75 millions de dollars. Il est rapporté qu’il est utilisé par la société de mercenaires russe #Wagner en #Libye Осталось непонятным, на каком этапе Ливия превратилась в Сирию.С самим "Панцирем" тоже не все так однозначно."Панцири" в Ливии экспортные – Россия их в свое время поставляла в ОАЭ (отличие этих машин, у них шасси МАН), а та перегнала их в западную Ливию, где они были переданы войскам Хафтара и использовались как против БПЛА ПНС, так и против турецких и американских БПЛА – сбили как минимум 1 американский, 1 итальянский и несколько штук турецких. Ориентировочно их там 3-4 штуки. По всей видимости один турки смогли поймать. Также не было до сих пор доказано, что там есть какие-то российские операторы или советники – расчет вполне мог быть ливийским. Или те же эмиратчики. В общем, тут еще уточнять надо.Для справкиЗРПК "Панцирь-С1" сбил МиГ-23 в Ливии – https://colonelcassad.livejournal.com/5113112.html Под Триполи сбит итальянский БПЛА MQ-9 Reaper - https://colonelcassad.livejournal.com/5440174.html ЧВК "Вагнер" сбивает американские дроны?! – https://colonelcassad.livejournal.com/5459682.html В Ливии сбит уже 2-й западный БПЛА за неделю – https://diana-mihailova.livejournal.com/4181855.html И т.д.Почему появилось видео, догадаться не трудно – вчера в ходе авиаударов было убито от 7 до 10 турецких солдат. Сегодня по заявлению командования ЛНА в ходе ударов по аэропорту Митига было убиты еще 15 человек, а также уничтожен склад боеприпасов и как утверждается, уничтожена ЗРК "Хок".Соответственно, надо показать, что турецкие дроноводы из Триполи и Мисураты тоже чего-то могут.PS. В Идлибе у турок за сегодня официально еще 1 200-й и 2 300х. Плюс турецкие СМИ пишут о гибели майора турецких коммандос в бою под Саракибом. Но тут сейчас будет много неясностей, так как у турок будет большой соблазн размазывать свои потери за предыдущие дни по несколько человек на последующие, чтобы вчерашние жертвы не казались столь чудовищными в глазах турецкого общества (поэтому вчера и глушили соц.сети).UPD: После появления видео с уничтоженным "Панцирем", ЛНА заявила, что вечером сбиты сразу 4 турецких БПЛА. Я отомщу и мстя моя будет страшна.

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Коротко по Идлибу. 28.02.2020

Коротко о развитии событий в Идлибе.1. Под Саракибом сегодня продолжались бои САА при поддержке ВКС РФ с боевиками, которых поддерживали турецкая артиллерия и дроны. Существенных изменений на линии фронта нет.С обеих сторон отмечаются серьезные потери, причем военкоры указывают на высокую активность турецких дронов. Турецкие самолеты Россия в сирийское воздушное пространство не допускает.2. Одновременно с этим продолжает катиться вперед сирийское наступление из южных районов Идлибе. Армия приближается к Джиср-аль-Шугуру и трассе М-4, одновременно сирийцы пытаются обойти Каснафру, где боевики уперлись и пытаются остановить наступление САА.За сегодня освобождена еще пачка различных поселков. То есть, даже несмотря на обмен ударами, САА и не думает останавливать наступление и продолжает занимать территорию провинции Идлиб несмотря на все угрозы турок. Турки даже обстреливали поселок Джурин из дальнобойной РСЗО со своей территории, но каких-то существенных последствий для ситуации на фронте это не имело. Боевики как отступали, так и отступают.3. Переговоры Путина и Эрдогана пройдут 5 или 6 марта в Москве. Встреча сейчас согласовывается. Турки продолжают требовать отвода сирийских войск на линию "Сочинской сделки", но в текущих реалиях это требование абсолютно не реалистично. Согласиться на эти требования для Путина и Асада, означает потерять лицо. Поэтому Эрдогану как и ранее будут предлогать сделку. Если он снова откажется, вероятность войны резко вырастет и умрет много людей. На 5-6 марта намечены ракетные стрельбы в Восточном Средиземноморье. Не исключено, что будут для демонстрации долбить "Калибрами" в Идлибе.4. В Ливии Эрдогану тоже прилетело. Утром войска Хафтара накрыли из "Градов" аэропорт Митига (часть ракет традиционно упала на жилые кварталы – стандартная история для Триполи). Заявлено 15 убитых турецких военных (помимо 7-10 убитых 27 февраля) и уничтожение ЗРК "Хок". Хафтар ясно дает понять, что намеревается действовать в рамках силового сценария не останавливаясь перед ударами непосредственно по турецким военным. А значит цифра потерь Турции будет расти не только в Сирии. Интересного, с какого кол-ва гробов из Сирии и Турции, к Эрдогану возникнут серьезные вопросы в самой Турции. Как представляется, определенный болевой порог у турецкого общества определенно есть.5. В Европе наблюдается легкая паника по поводу потока сирийских беженцев, который начинает нарастать, а также систематические призывы к деэскалации в Идлибе. НАТО пока не демонстрирует какой-либо готовности воевать за Идлиб вместе с Турцией.\Иран по-прежнему занимает выжидательную позицию.За событиями можно следить в онлайн-трансляции - https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)

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