Птица во дворце и Истина.

Очарованный птицей, беззаботно поющей в ветвях дерева, один король велел поймать её и заключить в клетку. Даже простое пение может быть ошибкой в присутствии дурных людей… Бедная пичуга и не подозревала, что песня упрячет её за железные прутья. Птица, которая совсем недавно свободно парила в небесах, порхала с ветки на ветку, делала что хотела, теперь сидела в золотой клетке, украшенной драгоценными камнями. Но что стоят все золотые сокровища и драгоценные камни для того, кто вкусил свободу небес? Клетка есть клетка, независимо от того, сделана она из золота или из железа.

Птица всё кричала, но король и его свита думали, что она громко поёт от радости! Некоторые люди кричат и плачут так же, как эта птица, но тем, кто этого не понимает, их крики кажутся выражением радости. Сердце птицы наполнялось душевной тоской и беспокойством, она думала: «Будут ли мои крылья способны летать, вспомнят ли они, как это делается, если я пробуду в этой клетке слишком долго?» Если птица забудет небо, какой толк будет от того, что её освободят из клетки?

Только те, кто познал, ощутил радость свободы внутри своей души, знает, что это такое. Однако, лишь становясь независимым, нельзя познать свободу. Птица стремилась быть свободной до того, как она потеряет память о небе.

Однажды утром птица услышала, как поёт факир:

— Для того, кто ищет свободу, есть только один путь — путь Истины. Что есть Истина? — вопрошал нищий в своей песне. — Истина — это видение вещей такими, какие они есть, это умение познать вещи такими, какие они есть, и попытка жить с ними, и раскрывать их такими, какими они есть — это есть Истина; тот, кто достигнет Истины — тот свободен.

Такой была песнь факира, так он пел на улицах каждый день. Никто не внимал ему, кроме этой маленькой птички, которая до сих пор помнила просторы своих полётов. А человек — он совсем не помнит о них. Человек полностью забыл о крыльях, которыми он владел и которые могли унести его в неизвестные пространства. Многие святые и пророки в своё время неустанно взывали к человечеству. Но кто их слышал? Но в тот самый день птичка поняла Песнь факира и решила попробовать…

Король был во дворце, когда кто-то пришёл навестить его. Он передал через своего слугу, что для посетителя его нет дома. Птичка закричала:

— Нет, нет! Король во дворце, он приказал своим слугам говорить, что его нет дома!

Король пришёл в ярость.

Люди склонны к недовольству, когда говорят правду, так как все люди живут во лжи. И те, кто обладает всей полнотой власти, — будь она королевской, власть денег или религии — кто имеет в руках любой вид власти, те ненавидят Истину, так как власть всегда сидит на троне лжи. Таким образом, те, кто держит власть в своих руках, всегда распинают Истину, так как если её оставить жить, она станет крестом для власть имущих.

Король повелел немедленно убрать птицу с глаз долой — как может Истина находиться внутри дворца?.. Истина может найти себе место на ветке дерева, но ни в коем случае не в королевских покоях. Птица была вышвырнута из дворца — но это было её самое сокровенное желание!



Источник: https://pritchi.ru/id_6948